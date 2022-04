Nachdem Benfica Lissabon im ersten Halbfinal-Match am Freitagnachmittag im schweizerischen Nyon nach einem Elfmeter-Krimi mit 4:3 gegen Juventus Turin (2:2 in regulärer Spielzeit) den Einzug in das Youth League-Finale 2022 geschafft hatte, wollte die U19 des FC Salzburg im 2. Duell gegen Atlético Madrid am Abend nachlegen. Und tat das eindrucksvoll: die Jungbullen nahmen die Spanier "bei den Hörnern" und lieferten gegen die U19 des amtierenden Spanischen Meisters eine Macht-Demonstration. Am Ende 5:0 (3:0). Nach 2017, als die Salzburger die Youth League gewannen, steht man wieder im Finale. Montag: 18 Uhr!

Nachdem sich die Elf von Chefcoach René Aufhauser in dieser Saison bereits gegen den Nachwuchs vom FC Sevilla, VfL Wolfsburg, OSC Lille sowie hernach in der K.o.-Phase Zilina und Paris SG - jeweils auswärts - durchgesetzt hatte, ging die Salzburger auch selbstbewusst in das Halbfinal-Match gegen die U19 des amtierenden Spanischen Meisters. Atlético, das seine Youth-League-Halbfinal-Premiere feierte, startete bei strahlendem Sonnenschein und ca. 19 Grad am Nordufer des Genfer Sees in einer 4-2-2-2-Grundordnung, die vergleichbar jener des FC Sevilla aus Rd. 1 war.

Ganz vorne ruhten die Hoffnungen auf Salim El Jebari, der vorzugsweise von Pablo Barrios oder Aitor Gismera "gefüttert" werden sollte. Auffällig bei Atlético: bis auf Linksverteidiger Ilias Kostis aus Zypern (ausgebildet bei APOEL Nikosia) sind allesamt Spanier im Kader. Die Madrilenen traditionell in ihren Klubfarben: rot-weiß gestreifte Trikots und blauen Hosen & Stutzen. Die Salzburger von oben bis unten im gräulichen Outfit.

Roko Šimić per Doppelpack - Kameri mit Traumtor

Doch die "Roten Bullen" keineswegs als "graue Maus". Allen voran Tor-Garant Roko Šimić. Während Atlético sich in der Anfangsphase sukzessive anschickte, die Spielkontrolle zu übernehmen, schlug der 1,90-Meter große Kroate eiskalt zu. Nach einem Ballverlust der Spanier im Mittelfeld, praktizierten die Salzburger blitzschnelles Umschaltspiel über Agyekum und Dijon Kameri, die einen prima Doppelpass spielten. Letztgenannter zog David Navarro nach Außen, der Ball kam zur Mitte, wo sich Roko Šimić gegen seinen "Schatten" Camara durchsetzte: 1:0 Salzburg (15.).

Damit nicht genug: nach einem wiederholten Corner-Ball drückte Serrano den Torschützen nach unten. Strafstoß für die Salzburger! Roko Šimić schnappte sich die Kugel und schnürte seinen Doppelpack zum 2:0-Vorsprung (28.). Effiziente Aufhauser-Elf! Doch die "Jungbullen" hatten ihren Torhunger noch längst nicht gestillt und legten vor der Pause gar noch nach. Wieder war der überragende Roko Šimić involviert - diesmal als Assistgeber für Dijon Kameri, der mit einem Traumtor ins Kreuzeck den 3:0-Pausenstand erzielte. Hofer hatte im Mittelfeld den Ball antizipert und per Kopfball Kameri bedient. Der passte auf Šimić, dessen Fersler wieder Kameri fand und der ließ mit einem "Sonntagsschuss" am Freitagabend Keeper Iturbe keine Abwehrchance. (44.).

Was für ein Salzburger Statement in Halbzeit 1! Nach fünf Jahren die Roten Bullen wieder auf dem Weg ins Youth-League-Finale. Atlético zeigte sich zwar spielfreudiger als erwartet, doch verzeichnete gegen aggressive, diszplinierte Salzburger zu viele Ballverluste. Und: die Rojiblanco bekamen die Offensivkräfte Kameri & Šimić nicht in den Griff.

DAS Bild zu dieser ersten Halbzeit: Roko Šimić & Co. ON FIRE!🔥 #AtletiSAL #UYL pic.twitter.com/ZO8CIYixmo — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) April 22, 2022

Jungbullen wie entfesselt - höchster Salzburger Sieg, und das im Halbfinale

Nach Wiederbeginn verletzte sich der starke Dijon Kameri und ging humpelnd vom Feld. Doch kaum war der Traum-Torschütze des 0:3 vom Feld, nahm der nächste Salzburger Maß: Tolgahan Sahin! Aus gut und gerne 25 Metern zog Sahin mit links ab und der fulminante Schussball senkte sich über Keeper Iturba via Lattenunterkante hinter die Torline. WAHNSINN Soizburg! Das sogar noch eine Zugabe lieferte: Oumar Diakite setzte per Kopfball den Schlusspunkt auf eine famose Leistung der U19 des österreichischen Serienmeisters.

Nach dem 3:0-Sieg im Grunddurchgang gegen den VfL Wolfsburg verbuchen die Salzburger nun ihren höchsten Saisonsieg in der Youth League - und das in einem Halbfinale! Am Montag geht es an gleicher Wirkungsstätte im Finale gegen Benfica Lissabon!

Youth-League-Halbfinale: Atlético Madrid - FC Salzburg 0:5 (0:3) - Nyon/Schweiz - SR: Horatiu Fesnic (Rumänien)

Atlético Madrid U19: Iturbe - Corral (46. Vilán), Sergio, Kostis, Cámara - Navarro (46. Gonzalez), Barrios, Serrano (70. Ricoy) - El Jebari, Gismera (70. Rubén), Martín (34. Denia). Trainer: Ricardo Ortega.

FC Salzburg U19: Stejskal – Atiabou, Baidoo, L. Wallner, Ibertsberger (53. Pejazic) – Sahin (73. Berki), Agyekum (73. Moswitzer), Kameri (61. Jano) – Diakite, Šimić, Hofer (53. Halwachs). Trainer: René Aufhauser.

Tore: 0:1 (15.) Šimić, 0:2 (28., FEM) Šimić, 0:3 (44.) Kameri, 0:4 (67.) Sahin, 0:5 (89.) Diakité.

GK: Serrano/ Ibertsberger, Hofer, Sahin, Halwachs.

STATEMENTS

Chefcoach Rene Aufhauser: „Das Ergebnis schaut natürlich deutlich aus, trotzdem war’s von Beginn an ein ganz intensives Spiel. Die Burschen waren heute am Punkt da und hatten eine ganz starke Anfangsphase, die sie mit den ersten Chancen auch belohnt haben. Wenn man einen solchen Erfolg nicht feiert, hat man etwas falsch gemacht. Aber die Burschen wissen, dass am Montag das Finale ansteht und wollen wohl lieber dort feiern!“

Doppeltorschütze Roko Šimić: „So etwas habe ich überhaupt nicht erwartet, jeder Einzelne hat heute richtig gut gespielt. Deshalb haben wir 5:0 gewonnen, nicht nur wegen mir. Dank der Kollegen habe ich zwei Mal getroffen, so ging alles leichter von der Hand.“

Torhüter Adam Stejskal: „Es war recht entspannt, ich habe nicht zu viel zu tun gehabt und bin natürlich zufrieden. Der Start war der Schlüssel, die ersten zwei Tore waren sehr wichtig, weil wir wussten, dass Atletico eher tiefer verteidigen wird.“

Fotos: FC Salzburg via Getty