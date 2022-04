In diesem Sommer läuft der Vertrag von Rückhalt Patrick Pentz beim FK Austria Wien aus. Die fußballerische Zukunft des zuverlässigen 25-jährigen Top-Torhüters der ADMIRAL Bundesliga ist weiterhin offen. Laut Sky-Informationen denkt man beim FAK, sollte der Kontrakt mit dem gebürtigen Salzburger Schlussmann nicht verlängert werden, offenbar über einen Goalie des FC Bayern München als möglichen Nachfolger nach. Morgen will Patrick Pentz erstmal mit den Violetten in seiner Heimatstadt Salzburg beim FC Red Bull Salzburg- ab 14:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker - seine Klasse zeigen.

Während der 22-jährige Bayern-Ersatzgoalie Christian Früchtl angeblich dann ein Thema sei, falls Pentz die Austria verlässt. Laut krone.at kam dank dem ehemaligen FC Bayern-Profi David Alaba (derzeit Real Madrid) im Hinblick auf Austria Wien ein erster Kontakt mit dem mehrfachen deutschen U20-Schlussmann und gebürtigen Bayern (in Bischofsmais im bayrischen Wald) zustande.

Früchtl galt seit seinem Sprung in den Bayern-Profikader 2017 als großes Torhütertalent, kam bislang allerdings noch nicht für den deutschen Rekordmeister in der Bundesliga zum Einsatz. Derzeit steht der 1,93-Meter große Goalie aktuell bei der 2. Mannschaft des FC Bayern in der viertklassigen Regionalliga Bayern zwischen den Pfosten.

Pentz: "Fokus komplett auf nächste Partien“

Während sich der derzeitige Austria Wien-Keeper Patrick Pentz in punkto Prognose seiner Zukunft weiterhin bedeckt hält.

So wird der Salzburger wie folgt zitiert: „Hätten wir neun Punkte Vorsprung auf Platz drei, könnte und würde ich mir Gedanken machen. Aber in unserer Situation muss ich den Fokus komplett auf die nächsten Partien legen."

Foto: GEPA-ADMIRAL