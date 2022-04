2. Akt im Kärntner Derby in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga! Nach dem 2:1-Triumph in der Lavanttal-Arena am Ostersonntag will der FK Austria Klagenfurt am morgigen Sonntag gegen den WAC ein "da capo". Die Pacult-Elf ist nach dem ersten Dreier in der Meistergruppe auf den Geschmack gekommen! Ankick im Wörthersee-Stadion: 14:30 Uhr - LIVE im Ligaportal-Ticker. Mit einem erneuten Sieg hätte der Aufsteiger Platz 5, der zur Teilnahme am Europacup-Play-off berechtigt, mit vier Punkten Vorsprung auf die "Wölfe", die unbedingt ein Déjà-vu vermeiden möchten, abgesichert.

Auf der Suche nach der Lücke und der Anspielstation im Klagenfurter Defensiv-Dickicht: für WAC-Regisseur Michael Liendl, der den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielte, und die Wölfe gab es am Ostersonntag gegen die gut gestaffelt stehende Austria kaum ein Durchkommen.

Personeller Engpass bei Austria Klagenfurt

Trainer-Routinier Peter Pacult bleibt sich treu und betreibt erstmal Understatement: "Wir bleiben am Boden und wollen einfach dieses Spiel gewinnen." Was ohnehin schwer genug wird, weil die Klagenfurter Personalsorgen zu beklagen haben. Die Mittelfeld-Motore Turgay Gemicibasi & Christopher Cvetko sowie der pfeilschnelle Alex Timossi Andersson, der vor einer Woche beim 2:1-Sieg in Wolfsberg den Unterschied ausmachte, fehlen gesperrt. Das etatmäßige Innenverteidiger-Duo Nicolas Wimmer/Thorsten Mahrer ist verletzt. Dazu kommen vier weitere Ausfälle.

Pacult: "Ich bin gespannt, ob wir 18 Leute zusammenkriegen. Aber herumjammern werden wir sicher nicht." Trotz des personellen Engpasses sieht der 62-jährige Wiener seine Elf in der angenehmeren Ausgangsposition. "Natürlich wollen wir gewinnen, keine Frage, doch der Druck liegt absolut beim WAC", sagte der frühere Rapid-Meistermacher mit Hinweis darauf, dass die Wolfsberger zuletzt sechs Pflichtspiel-Niederlagen in Folge kassierten.

Derweil schwärmt Austria-Keeper Philipp Menzel (Foto unten) noch immer vom Triumph-Feeling am Ostersonntag: „Das Gefühl nach dem Abpfiff war überragend. Das hat man uns, aber auch den Fans angemerkt, als wir den Derbysieg zusammen gefeiert haben. Wir waren mit einem Punkt aus vier Spielen nicht so in die Playoffs gestartet, wie wir uns das erhofft hatten. Deshalb war es eine riesige Erleichterung, dass wir in Wolfsburg endlich voll anschreiben konnten.“

Das will der 23-jährige Kieler nun auch im Retour-Match in der EM-Arena: "Wir schauen positiv nach vorn, aber jedem ist klar, dass wir auch am Sonntag keinen Schritt weniger machen dürfen. Wir haben voller Leidenschaft gegen den Ball gearbeitet, konsequent und gradlinig nach vorn gespielt. Das war der Schlüssel zum Erfolg und daran wollen wir anknüpfen. Wenn wir uns wieder so präsentieren, dann haben wir gute Chancen, etwas zu holen."

Robin Dutt: "In Wolfsberg sehr ruhiges Arbeitsfeld"

Beim WAC gilt es aufzupassen, das Saisonziel, einen Europacup-Startplatz, nicht aus den Augen zu verlieren. WAC-Coach Robin Dutt: "Die Ausgangslage ist relativ klar. Wenn wir ins internationale Geschäft wollen, müssen wir das Spiel in Klagenfurt gewinnen." Zum Ende des Grunddurchgangs waren Kapitän Michael Liendl und Co. noch Tabellendritter (punktgleich mit dem Zweiten SK Sturm Graz!) und hatten eine monatelange Erfolgsserie vorzuweisen. Doch dann die Wölfe im "freien Fall", Absturz auf den sechsten und letzten Platz der Meistergruppe.

Dutt erklärt: "Im Grunddurchgang haben wir guten Fußball gezeigt, konnten aber auch jede Woche mit dem gleichen Personal spielen. 2022 mussten wir fast jede Woche neu aufstellen."

Der 57-jährige, gebürtige Kölner erhielt zuletzt trotz der jüngsten Niederlagenserie Rückendeckung von Clubpräsident Dietmar Riegler und meint weiter: "In Wolfsberg ist es ein sehr ruhiges Arbeitsfeld. Wir haben auch einen klaren Plan für die kommende Saison. An dem wollen wir festhalten und hoffen darauf, dass wir international dabei sind."

