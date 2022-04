Nach 5 Spielen ohne Niederlage hat es in der Quali-Gruppe nun auch den SCR Altach erwischt, der in der Raiffeisen Arena in Pasching dem LASK mit 2:1 (2:0) unterlag. Pure Erleichterung bei den Linzern, die nach 4 Spielen ohne Dreier endlich wieder voll punkteten und nun gar im unteren Playoff in der Pole-Position sind. Knackpunkt der Partie war der Ausschluss von Nanizayamo nach Foulspiel an Balic sowie der Tor-Doppelpack unmittelbar vor der Pause durch Horvath (EM, 42.) und Nakamura (43.). Nach Nuhius Anschlusstor (90.+1.) hatten die Athletiker noch zu zittern, ehe der glanzlose Arbeitssieg fix war. Hier die Statements!

Der Anfang vom Ende für den SCR Altach: nach 35 Minuten Neutralisierungs-Pakt nahm das Altacher Unheil ab der 36. Minute mit Ausschluss Nanizayamo und dem Linzer Tor-Doppelpack kurz darauf seinen Lauf.

LASK – SCR Altach 2:1 (2:0)

Sa., 23.04.2022, Raiffeisen Arena Pasching, Z: 4.097, SR: Alexander Harkam. RK: Nanizayamo (36.. Foul)

Tore: 1:0 (42., FEM) Horvath, 2:0 (43.) Nakamura, 2:1 (90.+1) Nuhiu.

Magnin: "Haben uns selber geschlagen"

SCR Altach-Chefcoach Ludovic Magnin über...

...die Niederlage: „Wir haben uns selber geschlagen. Wir hatten in der 1. Halbzeit das Spiel sehr gut im Griff bis der kleine individuelle Fehler, der uns die Rote Karte kostet und dann die 5 Minuten, die uns das Spiel kosten. Das gehört aber dazu im Fußball. Wir haben in den letzten Spielen kaum Fehler gemacht. Dieses Mal machten wir einen und das gehört dazu.“

...die rote Karte: "Wenn man mir sagt, letzter Mann ist es keine. Wenn man mir sagt für die Absicht, Foul zu machen, kann man für mich rot geben. Müsste man den Schiedsrichter fragen für was. Man kann die rote Karte geben. Diesbezüglich machen wir den Fehler vorher. Dann sollten wir nicht überlegen, ob überhaupt eine rote Karte oder nicht, sondern uns selber zuschreiben, dass wir so einen Fehler gemacht haben."

...den Elfmeter zum 1:0: "Man kann ihn pfeifen, muss man aber nicht. Das ist der bekannteste Satz im Fußball, subjektive Seite. Ich muss sagen, wenn wir einen solchen Penalty bekommen, habe ich damit auch kein Problem als Trainer. Man muss ehrlich sein...man kann ihn pfeifen."

...warum bei Netzer der Elfer nicht gegeben wurde: "Ich gehe davon aus, dass er im abseits war vorher."

"Mannschaft ist im Kopf seit Wochen stark"

...intakte Moral und was man mitnimmt: "Ja, natürlich. Aber wenn du nach so einem Spiel, wo du eine ordentliche Leistung lieferst, mit keinem Punkt nach Altach fährst und du weißt das die Konkurrenz gewonnen hat. Es ist natürlich ein harter Schlag. Aber diese Mannschaft ist im Kopf seit Wochen stark. Wir werden da nicht umfallen, weil heute alles gegen uns gelaufen ist. Am Dienstag haben wir ein wichtiges Spiel gegen Hartberg und wir werden bereit sein.

…den spannenden Schluss: „Wir haben versucht, das Unmögliche zu schaffen. Natürlich hatte LASK dann Möglichkeiten, das dritte Tor zu machen, weil wir waren offen, aber es ist so wieder eng geworden.“



…die Tabelle: „Wir müssen es nicht schönreden. Es tut schon weh, wenn du das Gefühl hast, dass mehr drinnen war. Dann sehen wir, dass die anderen Mannschaften alle gewonnen haben. Die Mannschaft bleibt aber weiterhin stabil. Wir wissen, dass wir noch vier Endspiele haben und am Dienstag kommt gleich ein ganz wichtiges Spiel.“



…das Team: „Wenn man eine Mission als Trainer annimmt als Tabellenletzter, dann weiß man, dass der Weg ziemlich steinig sein wird. Von dem her, was ich heute von meiner Mannschaft gesehen habe, vor allem die ersten 40 Minuten bis zur Roten Karte, fand ich es ziemlich klasse.“





Altachs Sturmtank Adthe Nuhiu war auch ob seiner 2 Meter und Körper-Wucht schwer zu fassen für James Holland und Co.

LASK-Chefcoach Andreas Wieland über...



…die Partie: „Wir hatten speziell Ende der 1. Halbzeit Spielglück auf unserer Seite, mit der Roten Karte und dem Elfmeter. Wir sind dann mit einer Führung in die Halbzeit gegangen. Wir wollten dann mehr Kontrolle über das Spiel haben. Das ist uns nicht gelungen. Zum einen deswegen, weil wir unsere Situationen nicht mit Überzeugung fertig gespielt haben, unsere Chancen nicht verwertet haben auf das 3:0 und zum anderen, weil wir einige unnötige Foulspiele um den Sechzehner herum produziert haben. Jeder, der die österreichische Bundesliga kennt, weiß, dass die Größenvorteile definitiv auf der Seite der Altacher waren.“



…das kommende Dienstag-Spiel gegen WSG Tirol: „Es wird definitiv ein anderes Spiel werden. Wir waren gut beraten, uns auf das heutige Spiel zu konzentrieren. Jetzt bleibt es weiterhin spannend in der Qualifikationsgruppe. Wir werden weiterhin alles geben müssen, denn vorbei ist noch nichts.“

"2. Halbzeit war Standard-Training in der Defensive"

LASK-Spielmacher Peter Michorl über...

...das Spiel: "Eine von Taktik geprägte Anfangsphase, mit ein bisschen Nervosität dabei. Die rote Karte hat uns dann natürlich in die Karten gespielt. Der schnelle Elfmeter dann durch Sascha, den er eiskalt verwertet hat und dann das 2:0 drauf. Eigentlich ein perfekter Spielverlauf für uns dann. In der 2. Halbzeit haben wir dann leider nicht die Kontrolle auf das Spielfeld gebracht, die es hätte sein müssen. Wir haben trotzdem ziemlich gute Chancen gehabt, die wir nicht verwerten konnten.

Die 2. Halbzeit war dann Standard-Training in der Defensive, was wir wirklich großteils gut gemacht haben. In unserer Situation ist es vielleicht menschlich, ein bisschen Nervosität auszustrahlen. Die drei Punkte waren immens wichtig für den Kopf. Jetzt haben wir uns etwas Luft geschafft. Am Dienstag in Tirol können wir gleich einen drauf setzen."

...Ausgangskonstellation Playoff-Platz: "Wir brauchen uns nicht mit Europa beschäftigen. Das Wichtigste ist das nächste Spiel am Dienstag. Wie man heute gesehen hat, haben wir noch viel Luft nach oben. Aber es war ein positiver Schritt mit drei Punkten. Die Leistung geht besser. Doch wie man sieht, ist diese Quali-Gruppe sehr eng beieinander. Da kann es sehr schnell gehen und sind drei Punkte immens wichtig. Die haben wir heute eingefahren Zuhause."

...weiter zum Spiel: "Wir haben versäumt den Sack zuzumachen. Die Chancen auf das 3:0 waren nicht so schlecht, die kann man schon mal verwerten. Dann wäre mehr Ruhe drin gewesen. Das ist in unserer Situation anscheinende derzeit nicht möglich. Aber am Dienstag haben wir die nächste Chance, es besser zu machen."



James Holland (LASK): „Das Spielglück war heute auf unserer Seite. Wir haben ein paar gute Szenen gehabt und hinten waren wir stabil. Am Ende haben wir dann durch meinen Fehler ein Gegentor bekommen, da haben wir es unnötig spannend gemacht. Trotzdem war es eine stabile Partie von uns und drei wichtige Punkte.“



Sascha Horvath (LASK): „Nach dem 2:0 nach der Halbzeit war ein bisschen bei uns die Erleichterung zu spüren. Da haben wir ein wenig nachgelassen. Wir müssen da einfach weitermachen. Wir hatten auch ein paar Chancen und wenn du eine davon reinhaust, steht es 3:0, aber zum Schluss wurde es noch spannend. Das passt ein wenig so zu unserer Saison. Wir haben aber die drei Punkte und das zählt.“

Stürmer Christoph Monschein, LASK-Leihspieler beim SCR Altach, hatte gegen Petar Filipovic und die Linzer Dreier-Abwehrkette einen schweren Stand.

Zum Spielfilm im LIVETICKER

Statement-Quelle: SKY und Pressekonferenz nach dem Spiel

Fotocredit: Harald Dostal/sport-bilder.at