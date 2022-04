Mit Runde 6 in der Quali-Gruppe hat es nach dem SCR Altach (beim LASK 1:2) auch den FC Flyeralarm Admira erwischt. Die Panther kassierten in der Finalrunde ihre erste Niederlage. Mit 1:3 gegen den TSV Hartberg, der wiederum seinen ersten Sieg im neuen Kalenderjahr feierte, zugleich auch der erste Dreier für Neo-Chefcoach Klaus Schmidt. Die Ost-Steirer gaben damit in der 28. Runde der ADMIRAL Bundesliga die "rote Laterne" wieder ins Ländle ab. Hier die Wortspenden aus der Südstadt.

FC Flyeralarm Admira – TSV Egger Glas Hartberg 1:3 (0:2)

Tore: 0:1 (23.) Heil, 0:2 (33.) Tadic, 0:3 (75.) Paintsil, 1:3 (90.) Mustapha. SR: Andreas Heiß. Gelb-Rote Karte: Zwierschitz (Admira, 35.)



Andreas Herzog (Trainer Admira)…über...

...die Partie: „Wir haben gewusst, dass wir eine Riesenmöglichkeit haben. Wir waren im Spiel heute – bis auf die ersten 15 Minuten, wo wir sehr gut begonnen haben, da müssen wir 10 in Führung gehen mit dieser Riesenmöglichkeit – viel zu inkonsequent. Viel zu fahrlässig. Das wird dann halt bestraft. Das war ein Spiel, wo du dir als Trainer und als Mannschaft viel vornimmst, weil du weißt, dass wir eine Riesenmöglichkeit haben. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass wir uns nicht mehr verdient haben. Wir sind selber daran schuld, dass wir das Spiel verloren haben.“



…die Schiedsrichterleistung: „Wir haben unsere Möglichkeiten gehabt in den ersten 20 Minuten. Dann haben wir einfach spielentscheidende Fehler gemacht und dann verlierst du das Spiel. Es nützt nichts sich über irgendwelche Schiedsrichterentscheidungen jetzt aufzuregen. Wir haben die spielerische Qualität nicht auf den Platz gebracht, wie wir es in der letzten Woche geschafft haben. Es war logisch, dass wir nicht über Wochen ungeschlagen bleiben werden. Jetzt haben wir einen bitteren Rückschlag erlitten. Wir müssen schauen, dass wir es in Ried wieder ausmerzen können.“

Hoffen für Joseph Ganda

…die zweite gelbe Karte gegen Zwierschitz: „Für mich war die zweite jetzt keine gelbe Karte. Im Nachhinein kann ich nichts ändern. Fakt ist, dass wir im Vergleich zu den Hartbergern nicht sauber gespielt haben. Es war heute nicht gut genug.“



…was sich ändern muss: „Ich hoffe ich, dass es dem Joseph Ganda nicht allzu schlecht geht. Der Zusammenstoß hat nicht schön ausgeschaut. Er ist momentan im Krankenhaus. Er war bewusstlos. Ich hoffe, dass nichts gebrochen ist. Von der Mannschaft und von mir, heißt es: Alles Gute! Das ist für mich das Wichtigste. Das Spiel und das Resultat können wir jetzt nicht mehr ändern. Am Dienstag haben wir die Möglichkeit vieles besser zu machen.“





Klaus Schmidt (Trainer TSV Hartberg)…über...

...den Sieg: „It took a long time but now it’s done, so hätte ich mal angefangen. Es war eine unheimlich mühsame Zeit. Nach dem Nackenschlag vorigen Samstag gegen die Admira war es ein wirklicher Kraftakt, die ganze Mannschaft nochmal zusammenzurücken, nochmal zusammenzustellen und an die Geschichte zu glauben. Am Montag haben wir uns nach einem sehr schweren Ostersonntag zusammengesetzt, haben Klartext geredet und haben uns dazu entschlossen einen mutigen TSV Hartberg am Samstag, sowie heute, zu präsentieren. Das ist uns gelungen. Das ist aber nur ein Schritt mit 3 Punkten und nicht mehr.“



…ob er selber schon gezweifelt hat: „Ich habe nicht gezweifelt, weil ich diese Situation, das eine oder andere Mal schon durchgemacht habe. Sowas funktioniert oftmals nicht von heute auf morgen. Bei Altach hat vielleicht mal ein bisschen das Glück gefehlt, es hat uns das letzte Mal in der letzten Minute das Quäntchen Glück gefehlt. Das waren Punkte, die einfach nicht zahlen wollten und heute hat sehr viel zusammengepasst. Aber speziell der couragierte Auftritt der Mannschaft, hat es ganz klar widergespiegelt, was unser Ziel heute war. Ich freue mich extrem für die Buben, dass es so funktioniert hat.“

Nach über 700 Minuten endlich Torbann gebrochen!

…was heute gut funktioniert hat: „Wir wollten einfach mal das erste Tor machen. Wir haben über 700 Minuten auf ein Tor gewartet und heute haben wir 3 gemacht. Das sind schon Punkte, die uns weiterhelfen, aber wir werden die Füße stillhalten und schauen, dass wir am Dienstag nachlegen können. Es gibt noch keinen Grund in große Freude auszubrechen, sondern wir müssen schauen, dass wir uns Step by Step wieder konsolidieren.“



…die Halbzeitansprache: „Wir haben in der Halbzeit Bilder gezeigt. Das war nochmal ein Register, das wir gezogen haben. Das war vielleicht ein kleiner Baustein, der uns ganz scharf hat rauskommen lassen.“



…Bedeutung des Sieges: „Es sind 3 Punkte und wir wissen, dass wir Spiele gewinnen können. Nicht mehr und nicht weniger.“

"Haben uns heute belohnt"

Dario Tadic (TSV Hartberg)…über...

...die Partie: „Sehr emotional die ganze Geschichte. Es hat ewig gedauert, bis ich wieder anschreiben hab können. In der Situation, in der wir uns aber jetzt befinden, ist es einfach nur wichtig, dass wir die 3 Punkte mitgenommen haben. Da ist es völlig egal, wer die Tore schießt. Umso mehr freut es mich, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte.“



…was heute gepasst hat: „Wir nehmen uns vor jedem Spiel eigentlich immer ziemlich viel vor. Die Ansprachen passen immer und der ganze Matchplan ist immer in Ordnung. Heute hätten wir gefühlt nach 5 Minuten wieder 1:0 hinten sein können. Vielleicht war das ein bisschen ein Weckruf. Danach haben wir nichts mehr anbrennen lassen, beziehungsweise haben wir richtig Gas gegeben und haben uns auch belohnt.“



…interne Gespräche in der Mannschaft: „Wir haben viele Gespräche geführt in der Mannschaft. Offenbar hat es jetzt gefruchtet. Ich bin einfach froh, dass wir heute die 3 Punkte mitgenommen haben. Jetzt ist es wichtig am Dienstag nachzulegen.“

Statement-Quelle: SKY

Fotocredit: Josef Parak