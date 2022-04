Die Unserie Wattener Niederlagen gegen die SV Guntamatic Ried gehört endgültig der Vergangenheit und den Jahren vor dieser Saison an. Mit dem 2:0-Heimerfolg verbuchte die WSG Tirol im vierten Duell in dieser Spielzeit und auch ohne den gesperrten Toptorjäger Vrioni bereits den dritten Dreier gegen die Innviertler und verschafften sich zugleich eine Top-Position in der Quali-Gruppe, punktgleich mit dem Siebten LASK. Einer der in dieser Spielzeit besonders gern gegen die Rieder scort ist Thomas Sabitzer, der nachfolgend wie beide Trainer zu Wort kommt.

WSG Tirol – SV Guntamatic Ried 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 (67.) Sabitzer, 2:0 (86.) Ertlthaler. SR: Christopher Jäger

"Waren vor 6 Wochen Abstiegskandidat Nr. 1"

Thomas Silberberger (Trainer WSG Tirol) über...

…was man heute erreicht hat: „Es war ein extrem wichtiger Sieg. Jetzt haben wir uns schon einen Vorsprung rausgespielt für die restlichen 4 runden, wenn man bedenkt, man spielt jetzt noch fast gegen jeden. Für uns war es ein Big-Win heute. Damit bin ich heute restlos zufrieden. Man sieht was die Qualigruppe für ein Holz ist. Vor der Monatsfrist vor 6 Wochen haben wir eine 6:0-Klatsche bekommen gegen den LASK und waren Abstiegskandidat Nr. 1. Heute nach dem Spieltag haben wir 10 Punkte geholt und haben in dieser Qualigruppe die meisten Punkte geholt. Es ist sehr eng zusammen. Deswegen verfalle ich auch nicht in Euphorie, weil in vier Spielen kann noch sehr viel passieren.“



...Thomas Sabitzer: „Mit Ried scheint es für ihn zu passen. Er hat es heute clever gemacht. Er hat sich wieder in den Dienst der Mannschaft gestellt. Es war für ihn extrem schwer gegen die großgewachsenen Innenverteidiger von Ried. Er war hellwach beim Abpraller aus dem Freistoß. Mich freut es extrem für ihn, weil er sehr viel die letzten Wochen für die Mannschaft gearbeitet hat.“



Julius Ertlthaler (WSG Tirol): „Es war jetzt noch kein Matchball. Rechnerisch ist es wahrscheinlich doch noch möglich, aber wir haben uns jetzt ein paar Punkte Vorsprung geschaffen und die werden wir auf gar keinen Fall herschenken.“ Ausblick für Dienstag: „Der LASK hat sicher richtig viel Qualität und ist wahrscheinlich mit dem Kader die beste Mannschaft im unteren Playoff. Vielleicht können wir jetzt eine Spur befreiter aufspielen.“

"Reise ist noch nicht beendet"

Thomas Sabitzer (WSG Tirol)…über...

...die Partie: „Die SV Ried liegt mir einfach. Es ist aber ein bisschen Zufall, dass es mit den Toren immer gegen Ried ist. Es war heute ein extrem schwieriges Spiel für uns. Das 1:0 war heute der Auslöser, dass wir die 3 Punkte geholt haben.“



…die Tabelle: „Wir haben einen Riesenschritt gemacht in Richtung Klassenerhalt. Die Reise ist aber noch nicht beendet. Jetzt haben wir noch schwierige Spiele vor uns, vor allem am Dienstag gegen den LASK.“



…die kommende Partie gegen den LASK: „Wir gehen am Dienstag in die Partie rein, um zu gewinnen. Wenn wir am Dienstag gewinnen, dann haben wir den Klassenerhalt sicher. Das ist unser großes Ziel.“

Er hat es wieder getan: Thomas Sabitzer, der bereits beim 4:2-Sieg an gleicher Wirkungsstätte im Herbst drei Mal gegen die SV Ried scorte, traf auch in der Quali-Gruppe gegen die Innviertler. Sein Führungstor war der "Brustlöser" für die Tiroler, die am Dienstag in ihrer OÖ-Woche nun den LASK in Innsbruck empfangen.

"...da merkt man die Verunsicherung"

Christian Heinle (Trainer SV Ried)…über...

...die Partie: „Zu Beginn hat man unsere Verunsicherung gesehen. Wir haben probiert durch mehr Ballbesitz wieder mehr Mechanismen und Sicherheit einzubringen, das ist uns die ersten 20 Minuten überhaupt nicht gelungen. Ab der 20. sind wir dann besser ins Spiel gekommen. Haben nach vorne leider einige technische Fehler gemacht. Ich bin schon der Meinung, dass wir mit der Umstellung nach der Halbzeit richtig gut rausgekommen sind und die eine oder andere Chance hatten. Genau in der Phase, wo wir uns, ich sage mal 20 Meter weiter vorne festgesetzt haben, haben wir dann das Standardtor bekommen. Dann ist es schwierig. Da merkt man die Verunsicherung und dann sind die Abläufe, auch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Dann ist es ganz schwierig, dass man so eine Partie noch dreht.“



…die letzten vier Partien: „Uns fehlt ein bisschen die Selbstverständlichkeit. Das ist geschuldet den letzten Runden. Wir werden schauen, dass wir eine positive Stimmung reinbringen und, dass wir die Mannschaft aufrichten. Am Dienstag kommt ein ganz wichtiges Spiel auf uns zu. Wir werden einfach weiter hart daran arbeiten und schauen, dass wir unsere Fehler abstellen. Dann wären wir gut beraten, dass wir schnell wieder punkten.“

"Haben nicht früher auf gewisse Dinge hingewiesen"

Thomas Reifeltshammer (Sportlicher Leiter SV Ried) …über...

...den Abgang von Robert Ibertsberger: „Der Robert ist zu uns gekommen und wollte natürlich seine Handschrift reinbringen. Das ist natürlich verständlich. Wir müssen uns den Vorwurf machen, dass wir hier nicht früher das Gespräch gesucht haben und nicht früher auf gewisse Dinge hingewiesen haben, wo wir sagen, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Das ist aber ein schmaler Grat, denn als Verantwortlicher soll man nicht hergehen und dem Trainer vorschreiben, was er machen soll. Man muss ihm gewisse Freiheiten geben.

Es war auch nicht alles schlecht bei uns. Im Gegenteil. Er hat uns ins Cupfinale gebracht und den Derby Sieg haben wir vor ein paar Wochen gefeiert. Wir haben nach der Niederlage gegen Tirol zuhause die Situation genauer analysiert. Wir sind dann zum Entschluss gekommen, dass die beste Lösung für den Verein ist, mit einer anderen Konstellation die restlichen Spiele zu bestreiten. Es tut uns und mir sehr leid, dass es nur über einen kurzen Zeitraum funktioniert hat. Wir haben aber eine große Verantwortung gegenüber vielen Mitarbeitern und den Spielern. Da war unsere Einschätzung, dass wir mit einer anderen Konstellation höhere Chancen haben die Klasse zu halten.“



…Chemie im Trainerteam: „Es ist nicht einfach, wenn ein Cheftrainer zu einem bestehenden Trainerteam dazukommt. Das ist wahrscheinlich auch wieder ein Learning für uns im Verein. Ich denke, dass es aber zwischenmenschlich überhaupt keine Probleme gegeben hat. Unsere Einschätzung war so, dass die Mannschaft im Herbst schon gewisse Dinge intus gehabt hat. Das wurde dann in der Vorbereitung unterm Robert ein wenig geändert. Das sind inhaltliche Dinge, aber auch andere Abläufe. Dann haben wir halt jetzt die Situation so analysiert, dass es besser ist für die Mannschaft und den gesamten Verein diesen Schritt und diesen Weg, den wir im Herbst begonnen haben, der jetzt auch in dieser Konstellation möglich ist, weil Christian Heinle im UEFA pro Lizenz Kurs dabei ist, weiterzugehen.“



Anton Pfeffer (Sky Experte)…über...

...den Trainerwechsel bei der SV Ried: „Wenn man schaut, wie viele Trainer die SV Ried in den letzten Jahren gebraucht hat, ist es schon eigenartig. Die jetzige Situation führt dazu, dass Robert Ibertsberger nicht übermäßig erfolgreich war, muss man schon sagen. 6 Spiele und nur zweimal gewonnen. Im Abstiegskampf liegen die Nerven immer wieder blank und dann wird das schwächste Glied, wie es so schön heißt, der Trainer geopfert. Das ist für eine kontinuierliche Arbeit in einem Verein nicht förderlich.“



…Robert Ibertsberger: „Ich hatte die Annehmung, dass Robert Ibertsberger einen guten Job gemacht hat. Er ist unter anderem in das Cup-Finale gekommen, das ist auch nicht ohne. Irgendwas muss aber bei den Verantwortlichen Klick gemacht haben, um die Reißleine dann zu ziehen. Trainer Ibertsberger hat daraus gelernt und wird einen Fehler sicher nicht nochmal machen, jemanden als Co-Trainer zu holen, der in dem Verein schon interimistisch Cheftrainer war. Das wird er sich in sein Stammbuch hineinschreiben.“

Statement-Quelle: SKY

