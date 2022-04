Die Reise ist noch nicht zu Ende! Noch 90 Minuten (und maximal Elfmeterschießen) trennen den FC Salzburg von der großen Sensation! Was Coach René Aufhauser und seine Jungbullen in dieser UEFA Youth League-Saison bislang geleistet haben, war schon absolute Spitzenklasse. Jetzt geht es im Centre sportif de Colovray in Nyon am Montag, 25. April um 18 Uhr gegen Benfica Lissabon um die Krönung der besten Nachwuchsmannschaft Europas. Es ist eine Neu-Auflage des Youth League-Finales von 2017, als die Jungbullen unter Coach Marco Rose Europas beste U-19-Mannschaft in diesem UEFA-Wettbewerb wurden.

"Man of the Match": Roko Šimić ebnete mit seinem frühen Doppelpack den grandiosen 5:0-Sieg im Youth-League-Halbfinale am Freitag für die U19 des FC Salzburg gegen Atletico Madrid. Auch RB Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund (re.) vor Ort in Nyon voller Stolz über den Top-Torjäger und die erfolgreichen Jungbullen.

Benfica Lissabon in einem Finalspiel zu begegnen, bringt gleich in mehrfacher Hinsicht Brisanz mit sich. Da wäre der wohlbekannte „Guttmann-Fluch“, als Ex-Trainer Bela Guttmann dem portugiesischen Team 1962 prophezeit hatte, sie würden für 100 Jahre kein internationales Endspiel mehr gewinnen – bislang bewahrheitete sich die Vorhersage, alleine in der Youth League gab es seither drei Finalniederlagen. Auch der FC Salzburg trug seinen Teil dazu bei, als man beim UYL-Gewinn 2017 im Endspiel gegen Benfica mit 2:1 triumphierte.

Die Halbfinal-Siege am Freitag von Lissabon und Salzburg fielen dabei sehr konträr aus. Während die Jungbullen eine selten dagewesene Tor-Gala gegen einen vermeintlichen Favoriten feierten, ging es für den portugiesischen Traditionsklub bis ins Elfmeterschießen. Die Elf von Luis Castro startete zwar furios in die Partie gegen Juventus Turin und führte nach knapp 10 Minuten bereits mit 2:0, allerdings ließ eine Rote Karte für Benfica-Torhüter Samuel Soares das Duell beinahe kippen.

Für kommenden Montag sind die Karten aber neu gemischt, beide Teams starten bei null. Keine fünf Tore Vorsprung, 11 gegen 11. Nur zwei Teams, die um den höchsten Nachwuchs-Titel Europas spielen.

Salzburger Šimić führt Youth League-Torschützenliste an

2017 hatten die Salzburger gegen die Portugiesen im Finale einen 2:1-Sieg gefeiert. Das könnte ein gutes Omen sein, auch, dass Benfica alle drei bisherige Finali im Bewerb verloren hat (0:3 gegen CF Barcelona 2014, 2:3 gegen Real Madrid 2020). Mit Roko Šimić stellen die Salzburger auch den Top-Torschützen im laufenden Bewerb. Sieben Tore gelangen neben dem kroatischen U21-Teamstürmer auch Mads Hansen und Aral Simsir (jeweils FC Midtjylland). Beste Benfica-Schützen sind Diego Moreira, Pedro Santos und Luis Semedo mit je vier Treffern.

Der Titelgewinn wäre für die Salzburger, die in der Youth-League-Besetzung regelmäßig für den FC Liefering in der ADMIRAL 2. Liga spielen, die Krönung einer tollen Saison. Positiv bilanzieren könnte man also auch im Falle einer Finalniederlage.

Die Talente aus der Mozart-Stadt rocken Europa: nach dem magischen Match im Halbfinale gegen die U19 des spanischen Meisters Atletico Madrid will der FC Salzburg-Nachwuchs auch am Montagabend nach dem Finale gegen Benfica Lissabon jubeln und zum 2. Mal nach 2017 den europäischen Titel gewinnen.

"Youth League zu gewinnen wäre sensationell, fantastisch"

Salzburgs Chefcoach René Aufhauser: „Die Mannschaft hat im Spiel gegen Atletico schon klargemacht, dass wir hierhergekommen sind, um den Titel zu holen. Das haben die Burschen verinnerlicht und glauben voll und ganz an ihre Chance. Wir gehen jetzt mit einer breiten Brust ins Finale, wissen aber, dass dort ein starker Gegner auf uns wartet. Es dürfte ein intensives und spannendes Spiel werden – alles ist möglich!

Die Youth League zu gewinnen, wäre für uns alle großartig, sensationell, einfach nur fantastisch! Aber unabhängig vom Endspiel, denke ich, dass wir diese Saison unsere tolle Arbeit in der Akademie unterstreichen konnten. Die Burschen haben für den gesamten Verein beste Werbung gemacht. Natürlich soll jetzt aber der Titel her!“

Der bisherige Salzburger UYL-Weg:

SPIELTAG 1: Di, 14. September 2021, 11:30 Uhr

FC Sevilla vs. FC Salzburg 2:0 (2:0), Estadio Jesus Navas

SPIELTAG 2: Mi, 29. September 2021, 14:00 Uhr

FC Salzburg vs. OSC Lille 3:1 (1:0), Stadion Grödig

SPIELTAG 3: Mi, 20. Oktober 2021, 14:00 Uhr

FC Salzburg vs. VfL Wolfsburg 3:0 (1:0), Stadion Grödig

SPIELTAG 4: Di, 02. November 2021, 14:00 Uhr

VfL Wolfsburg vs. FC Salzburg 1:2 (0:1), AOK Stadion

SPIELTAG 5: Di, 23. November 2021, 14:30 Uhr

OSC Lille vs. FC Salzburg 1:0 (0:0), Domaine de Luchin

SPIELTAG 6: Mi, 08. Dezember 2021, 14:00 Uhr

FC Salzburg vs. FC Sevilla 2:0 (0:0), Stadion Grödig

ACHTELFINALE: Mi, 02. März 2021, 16:30 Uhr

MSK Zilina vs. FC Salzburg 3:4 n. E. (1:0, 1:1), Stadion pod Dubnom

VIERTELFINALE: Mi, 16. März 2021, 14:00 Uhr

Paris Saint-Germain vs. FC Salzburg 1:3 (1:1), Georges Lefevre

HALBFINALE: Fr, 22. April 2021, 18:00 Uhr

Atletico Madrid vs. FC Salzburg 0:5 (0:3), Centre sportif de Colovray

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty