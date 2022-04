ÖFB-Teamspieler David Alaba zog bekanntlich in die Fußball-Welt vom FK Austria Wien, kam über Stationen wie den deutschen Rekordmeister FC Bayern München, zwischenzeitlich der TSG Hoffenheim, im vergangenen Sommer zum ruhmreichen Real Madrid - Dienstag im Championsleague-Halbfinale bei Manchester City - ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Zu seinen Wiener Wurzeln pflegt der 29-Jährige weiter Verbindungen, spendierte seinem Jugendverein vom Verteilerkreis jüngst 500.000 €. Im Sky-Interview äußerte sich Alaba zu den Beweggründen und einer eventuellen Rückkehr zu Austria Wien eines Tages.

David Alaba (im Foto noch im Dress des FC Bayern München im vergangenen Frühjahr) über...



…seine finanzielle Beteiligung bei Austria Wien: „Man ist auf mich zugekommen und ich wurde gefragt ob ich nicht Lust hätte mitzuwirken und ein bisschen zu helfen. Das war natürlich eine Herzensangelegenheit, ich bin der Austria wirklich für sehr viel dankbar. Ich bin dort als Jugendspieler groß geworden und durfte wirklich sehr viel mitnehmen und lernen. Die Nachwuchsarbeit dort war damals wirklich überragend.“

"Wien ist die Stadt, wo ich zuhause bin"

…Rückkehr zu Austria Wien eines Tages: „Das wär sicher schön und cool. Wien ist ja die Stadt wo ich zuhause bin. Ich habe dort meine Familie, meine Freunde, bin dort aufgewachsen und ja mal schauen was die Zukunft so bringt.“



…Aufnahme in die Frank Stronach Akademie: „Mein Vater wollte mich natürlich zum Aufnahmetest nach Hollabrunn bringen und dabei ist der Ford Escort eingegangen. Ein ehemaliger Mannschaftskollege hat mich zum Glück eingesammelt und mitgenommen, ich bin ein bisschen zu spät gekommen, aber Gott sei Dank ist es sich noch ausgegangen.“

"Man merkt Strahlkraft von Real Madrid"

...Real Madrid: „Dieser Klub ist riesig und man merkt einfach was für eine Strahlkraft Real Madrid hat. Die Geschichte des Vereins ist enorm und das ist schon cool.“

Zur Person David Alaba:

geb. 24.06.1992 in Wien. Vater ist Nigerianer, Mutter Philippinin.



Linksbeiner, 1,80 Meter groß, 92 ÖFB-Teamspiele (14 Tore).

Jugendvereine: SV Aspern (11/2001-2002), FK Austria Wien (2002-2008), FC Bayern München (2008-2010)

Österreichs Sportler des Jahres: 2013, 2014

UEFA Team of the Year: 2013, 2014, 2015

Mitglied der VDV 11: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020

Laureus World Sports Award: 2014



David Alaba ist der Cousin von Ronald Sobowale (FC Malisheva).

Statement-Quelle: Sky

Foto: SID