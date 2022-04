Gleich seinen 1. Matchball auf den 9. Meistertitel in Serie nutzte der FC Red Bull Salzburg und ließ in der 28. Runde der ADMIRAL Bundesliga dem Tabellenvierten FK Austria Wien beim ungefährdeten 5:0-Kantersieg nicht den Hauch einer Chance. Auch das 4. Saison-Duell gegen die Violetten ging an die Mozartstädter, doch erstmals so eindeutig. Die Jaissle-Elf ließ früh keine Zweifel aufkommen, wer vor 17.000 Zuschauern in der Red Bull Arena "Herr im Haus" ist und als Sieger vom Platz geht. Nach dem für ihn persönlich ersten Meister-Titel lässt der 34-jährige Trainer den Roten Bullen erstmal freien Lauf zum Feiern.

"Jungs dürfen heute so richtig feiern gehen"

Matthias Jaissle (Trainer RB Salzburg)…über...

...Feierlichkeiten: „Was in der Kabine passiert, bleibt auch in der Kabine. Aber die Jungs marschieren nicht nur auf dem Platz, sondern auch wenn es dann an die Bierflaschen geht. Die Party ist riesig, die Jungs haben sich das verdient und von dem her ist heute feiern angesagt.“



…Feierlichkeiten im Hinblick auf die nächsten Spiele: „Die Jungs sind alt genug, um zu wissen was man macht. Von dem her dürfen sie den Abend auch genießen, weil es etwas besonderes ist. Ich habe das auch im Vorfeld der Partie gesagt, dass wir die Meisterschaft ganz hoch gewichten und die Wertschätzung gegenüber dem Titel sehr hoch ist. Daher sind wir erleichtert und die Jungs dürfen heute so richtig feiern gehen.“



…seinen ersten Meistertitel als Trainer: „Das ich der jüngste Meistertrainer aller Zeiten bin ist eine nette Randnotiz, aber letztendlich ist es ein Titel für den Verein, die Mitarbeiter und natürlich in erster Linie auch die Spieler. Sie haben das ganze Jahr über unfassbar gearbeitet, Tag für Tag, das ist nicht selbstverständlich und deswegen bin ich extrem dankbar hier sein zu dürfen. Der Vorteil meines jungen Alters ist, dass ich mit den Jungs jetzt auch ein bisschen durchstarten kann beim Feiern.“

Freund betr. Adeyemi: "Es gibt noch nichts zu vermelden"

Christoph Freund (Sportdirektor RB Salzburg)…über...

...Karim Adeyemi: „Darüber wurde so viel geschrieben und berichtet in den letzten Monaten, es gibt aber noch nichts zu vermelden. Wir sind in sehr interessanten Gesprächen mit Borussia Dortmund, Karim wäre auch nicht abgeneigt, aber wir werden sehen was die nächsten Tage und Wochen bringen. Es ist auf jeden Fall so, dass er noch zwei Jahre Vertrag hat bei uns, deshalb eine Ablöse fällig ist und über diese gibt es noch Verhandlungen. Dass wir eine ordentliche Ablöse haben wollen ist ganz normal. Es wäre eine super Situation, wenn er die nächsten sechs Monate noch Champions League spielt mit uns und dann zur Weltmeisterschaft fährt, aber ich glaube er kann es sich jetzt vorstellen, den nächsten Schritt zu gehen und ich traue ihm das natürlich auch zu.“



…Sommer-Neuzugang Fernando: „Ein ganz fertiger Spieler ist er noch nicht. Er hat in den letzten Jahren nicht immer so viel gespielt und hatte auch immer wieder Probleme mit kleineren Verletzungen. Wir sind aber davon überzeugt, dass er mit unserer Idee des Fußballs die nächsten Schritte machen kann. Wir sind sehr happy, dass er nach Salzburg wechselt, weil wir uns mit dem Spieler auch schon längere Zeit beschäftigen.“



…Meistertitel: „Im Nachhinein ist immer klar, dass wir der neue Meister sind und jeder sagt Salzburg ist nicht zu biegen. Aber ich weiß auch immer die Schlagzeilen vor der Saison wo steht, endlich ist es soweit und Salzburg ist zu biegen. Im Endeffekt sind wir jetzt wieder Meister und das macht uns extrem stolz. Jetzt sollen die Jungs und alle die daran beteiligt sind auch feiern.“



…Finaleinzug in der UEFA Youth League: „Es war eine sehr beeindruckende Leistung. Vor allem die Art und Weise wie sie das gemacht haben war richtig cool. Alle freuen sich jetzt auf das Finale morgen, das ist wieder ein absolutes Highlight genauso wie vor fünf Jahren gegen Benfica Lissabon. Ich freue mich schon sehr darauf.“

Adeyemi zum BVB-Wechsel: "Glaube, Medien wissen mehr als ich"

Karim Adeyemi (Spieler RB Salzburg) …über...

...ob er zu Borussia Dortmund will: „Schauen wir einmal.“



…Verhandlungen mit Borussia Dortmund: „Ich glaube die Medien wissen mehr als ich. Es weiß niemand wann die Verhandlungen zu Ende sind.“



…Spiel gegen Austria Wien: „Das Ergebnis passt gut zu unserer Saison. Wir haben genau das geschafft, was wir uns vorgenommen haben und sind jetzt natürlich überglücklich. Wir haben befreit gespielt, vor allem zuhause mit unseren Fans. Deshalb haben wir die Saison auch so dominiert und so gut gespielt.“



…Feierlichkeiten: „Wir feiern mit dem Team und werden ein bisschen Gas geben. Der Chef beim Feiern bin auf jeden Fall ich, Rasmus Kristensen ist aber auch ganz oben dabei. Gibt ein paar die schüchtern sind, beim Feiern dann aber richtig Gas geben. Der Trainer ist immer seriös, der macht gar nichts.“



Noah Okafor (Spieler RB Salzburg) …über...

...Spiel: „Wichtig ist, dass wir gewonnen haben und die Meisterschaft im Sack haben. Klar freue ich mich über mein Tor, aber schlussendlich bin ich unglaublich stolz auf die geilste Mannschaft, auf die heutige Mannschaftsleistung und jeden Einzelnen hier.“



…eigene Saison: „Klar hatte ich am Anfang eine schwere Zeit, aber ich bin immer drangeblieben, hab alles gegeben und schlussendlich wurde ich belohnt. Es ist eine geile Saison und jetzt geben wir in den nächsten Spielen noch Gas.“



Rasmus Kristensen (Spieler RB Salzburg) …über...

...Meistertitel: „Es war ein Wahnsinn vor unseren Fans in diesem vollen Haus. Starke 90 Minuten bei herrlichem Wetter, einfach top. Es ist nicht einfach Titel zu gewinnen und wenn man in der Situation ist Titel zu gewinnen, dann musst du das genießen. Es ist mein dritter Meistertitel und der Neunte in Serie für den Verein. Das kommt von viel harter Arbeit und die haben wir auch heuer wieder von Anfang an gezeigt.“



…Feierlichkeiten: „Wir haben nichts geplant, weil wir nicht sicher waren, ob wir Meister werden. Schauen wir einmal was passiert, aber natürlich genießen wir den Moment. Ich probiere die Musik zu machen oder zumindest zu kontrollieren was gespielt wird, aber das könnte ein Kampf werden.“



…eigene Zukunft: „Ich habe keine Ahnung was passiert, ich muss mit Christoph Freund darüber sprechen was der nächste Schritt ist.“





Kapitän Andreas Ulmer (Spieler RB Salzburg) …über...

...Meistertitel und Spiel: „Meister zu werden ist nach wie vor spannend und immer wieder schön. Wir sind richtig gut in die Partie gekommen und haben absolut verdient gewonnen. Es ist ein geiler Tag hier zu Hause vor den eigenen Fans die Meisterschaft zu fixieren. Ein großes Lob von mir an alle wie wir diese Saison gearbeitet haben, vor allem nach dem Umbruch im Sommer.



…Feierlichkeiten: „Wir werden heute sicher noch ein bisschen feiern, aber nicht so viel, weil wir ja nächstes Wochenende noch das Cupfinale haben, dass wir unbedingt gewinnen wollen.“



Luka Sucic (RB Salzburg) …über...

...Meistertitel: „Es ist einfach ein Wahnsinn und wir werden es jetzt in der Kabine einmal so richtig krachen lassen. Am Mittwoch müssen wir aber gegen Sturm Graz wieder zu 100% da sein, das wird ein schweres Spiel.“



…eigene Saison: „Ich bin einfach überglücklich, dass es derzeit so gut läuft bei mir. Das Wichtigste ist aber, dass wir jetzt den Titel mit den Fans feiern können.“



Alexander Walke (Spieler RB Salzburg) ...über...

...Feierlichkeiten: „Ich denke wir werden heute noch ganz in Ruhe zusammen kommen, der Sportdirektor wird eine kleine Rede halten und das ein oder andere Bier wird es auch geben. Das haben wir uns auch absolut verdient, die Saison ist lange und es fällt jetzt schon eine gewisse Last ab.“



…ob es die erfolgreichste Saison aller Zeiten ist wenn man auch den ÖFB-Cup gewinnt: „Ich glaube das kann man so sagen. International haben wir richtig gut performt, die Meisterschaft ist jetzt eingetütet und das was jetzt noch fehlt ist der Cup. Den wollen wir natürlich noch gewinnen und wir werden alles daran setzen, dass uns das auch gelingt.“



Rene Aufhauser (Trainer Youth League Team RB Salzburg) über das morgige Finale in der UEFA Youth League: „Der Einzug in das Finale ist sensationell. Der Titel wäre phantastisch und würde alles noch einmal unterstreichen. Völlig unabhängig davon ob wir den Titel jetzt holen, haben wir wieder eine tolle Werbung für unsere Akademie gemacht und die Spieler für sich selbst. Wir können jetzt schon mit dem Jahr zufrieden sein, wollen aber natürlich den Titel.“

Schmid: "Haben Bälle immer dorthin gespielt, wo Salzburg sie braucht"

Manfred Schmid (Trainer Austria Wien): „Gratulation an Salzburg, Trainer Matthias Jaissle und seinem Team. Dieser Titel ist mehr als verdient und Salzburg ist eine Mannschaft, die in allen europäischen Ligen eine gute Figur machen würde. Beim Spiel selbst haben wir heute die Bälle immer genau dorthin gespielt, wo Salzburg die Bälle braucht. Das heißt in das Zentrum, dort hatten wir dann einfache Ballverluste und haben auch die Zweikämpfe nicht gewonnen. Wir waren nach nicht einmal zwei Minuten 0:1 hinten und dann wird es natürlich ganz schwierig hier zu bestehen. Trotzdem muss ich sagen, dass es heuer im 28. Spiel das erste Mal war, wo wir nicht mithalten konnten.“



Martin Stranzl (Sky Experte) …über...

...Salzburger Meistertitel: „Es ist ein sehr souveräner Titel, weil sie in dieser Saison unter Jaissle auch ein bisschen anders gespielt haben. Alleine wenn man sich die Defensivleistung mit nur 16 Gegentoren ansieht, ist das schon ein sehr starker Wert. Das Einzige was sie ein bisschen stören wird, wenn die Saison vorbei ist, ist diese eine Niederlage. Es war gerade nach dem Umbruch im Sommer wieder eine herausragende Saison.“



…wann Meister nicht mehr RB Salzburg heißt: „Gute Frage, Salzburg hat schon einen großen Vorsprung. Wenn die anderen Vereine einmal ihre besten Spieler zusammenhalten können, ist vielleicht irgendwann wieder einmal etwas möglich.“

Thema VAR: "Gesamte Bewertungsgrundlage für Schiedsrichter ist doch albern"

…das Spiel: „Ein hochverdienter Sieg. Die Austria war gerade in den ersten 25 Minute überhaupt nicht im Spiel. Was da Schuld war weiß ich auch nicht.“



…VAR: „Hauptsächlich zuständig ist doch der Schiedsrichter, der das Spiel leitet. Liegt eine schwere oder krasse Fehlentscheidung vor, soll man ihn doch bitte mit Videobildern unterstützen. Diese gesamte Bewertungsgrundlage für die Schiedsrichter ist doch albern, was soll das. Man würde gut daran tun Profischiedsrichter zu haben in Österreich. So könnten sie sich die ganze Woche explizit auf das Spiel vorbereiten.

Sie sollen am Mannschaftstraining teilnehmen, dadurch kann man Situationen klären und eine Nähe zu den Spielern schaffen. Der Schiedsrichter gehört einfach zu dem Spiel dazu. Aktuell hat man aber eher das Gefühl, dass gegeneinander gearbeitet wird. Da tut mir so mancher Schiedsrichter leid, der dann über so ein Bewertungssystem Abzüge bekommt. Das sollten sie alles sein lassen und eine Ruhe ist.“

