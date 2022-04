Dass Fan-Gruppen unterschiedlicher Klubs der ADMIRAL Bundesliga zusammen halten, wurde am Wochenende mit Aktionen zum Ausdruck gebracht. So wurde beim Quali-Gruppen-Match LASK vs. SCR Altach (2:1) im Gäste-Fansektor ein Banner ausgerollt mit der Aufschrift: "Altach isch nur schwarz & wieß" - ...in Anspielung auf die rosa Dressen des LASK. Über diese Farbe brachten auch die Athletiker-Anhänger einmal mehr ihren Unmut zum Ausdruck. Auch beim Kult-Duell zwischen SK Rapid vs. Sturm Graz (1:1) zogen die Fans an einem Strang: Pro Austria & Wacker. Sogar von Eintracht Frankfurt (gecoacht vom Salzburger Oliver Glasner) gab es Unterstützung!

Im Gäste-Fansektor beim Spiel LASK vs. SCR Altach am vergangenen Samstag: "Altach isch nur schwarz & wieß"

So setzten sich bei den Resonanz- und Kultklubs Rapid & Sturm Graz die Fans für jene Traditionsvereine ein, denen es derzeit - wie Austria Wien & Wacker Innsbruck - finanziell arg schlecht geht.

Gleichzeitig wurden im Block West des Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf sowie dem gefüllten Grazer Gäste-Sektor Transparente präsentiert, um sich gegen die Auslieferung an Investoren und für die Rettung von österreichischen Kult-Klubs mit viel Zuschauer-Potenzial stark zu machen.