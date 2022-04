Wie der FK Austria Wien, aktuell Tabellenvierter der ADMIRAL Bundesliga, am Montag in seiner Medien-Aussendung mitteilte, wird Florian Mader sein Amt als Leiter der Austria-Akademie im Sommer aus familiären Gründen zurücklegen. Ab Sommer wird bei den Violetten Manuel Takacs den Posten übernehmen. Der 36-Jährige ist aktuell als Akademie-Leiter des LASK und in der ADMIRAL 2. Liga als Cheftrainer des FC Juniors OÖ tätig.

Florian Mader (Foto): "Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, aber die Familie steht über allem. Es war ein ereignisreiches, intensives Jahr, in dem ich viele großartige Erfahrungen sammeln durfte. Ich bin überzeugt, dass der eingeschlagene Weg der Austria der richtige ist und es freut mich, dass ich meinen Teil dazu beitragen durfte."

Sportdirektor Manuel Ortlechner: "Wir waren alle sehr happy mit der Arbeit von Florian Mader. Leider muss er sich aus privaten Gründen beruflich verändern, das respektieren wir. Egal was Florian Mader in Zukunft im Fußball angreifen wird, die Verantwortlichen werden glücklich mit seiner Arbeit sein. Ich möchte mich für seinen Einsatz bedanken und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft."

Austria Wien in seiner Aussendung weiter: "Wir wünschen Florian Mader sowohl privat als auch beruflich nur das Beste und viel Erfolg!"

Manuel Takacs übernimmt ab Sommer

Ab Sommer wird Manuel Takacs den Posten des Akademie-Leiters bei Austria Wien übernehmen. Der 36-Jährige ist aktuell als Akademie-Leiter des LASK und Cheftrainer des FC Juniors OÖ tätig.

Fotocredit: FC Wacker Innsbruck