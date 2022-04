Der FK Austria Wien freut sich auf ein violettes Heim-Derby für die ganze Familie - Sonntag, 8. Mai 2022 - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Die Tickets für das 337. Wiener Derby gegen den SK Rapid in der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga werden - wie schon beim ersten Saison-Duell in der Generali-Arena - exklusiv für bestehende und neue Austria-Mitglieder sowie Abonnenten angeboten. Wie die Veilchen in einer Medien-Aussendung am Montagnachmittag mitteilten, laufe der Verkauf bisher "außerordentlich gut".

So wurden bis Montag-Mittag bereits über 10.000 Tickets verkauft. Viele Austrianer nutzen die Gelegenheit, um noch Mitglied zu werden und sichern sich so ihre Derby-Karten.



Abonnenten können bis zu sechs Karten zukaufen, Mitglieder bis zu vier. Abonnenten, die auch Mitglied sind, bis zu zehn. Wer weder Mitglied noch Abonnent ist, kann sich entweder mit ihm bekannten Austria-Abonnenten/Mitgliedern kurzschließen oder jetzt unter www.austria-mitglied.at Mitglied werden.



Karten gibt es im Fanshop (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18 , Samstag von 9 bis 13 Uhr) sowie online unter tickets.fk-austria.at (Derby-Karten erst nach Login sichtbar).



Ein freier Verkauf sei aus Sicherheitsgründen erneut nicht geplant.

Foto: FAK