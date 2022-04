Nach fünf Spielminuten war es im Kultklub-Duell zwischen dem SK Rapid Wien und SK Sturm Graz (1:1) vor großer Kulisse im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf am gestrigen Sonntag unter den 20.200 Zuschauern still. Christopher Dibon, nach langer Leidenszeit gerade erst in diesen Wochen mit dem Comeback, verletzte sich erneut am Knie und schied früh wieder aus. Am Montag bestätigte eine MR-Untersuchung am rechten Knie beim Rapid-Kapitän die klinische Diagnose von Teamarzt Dr. Lukas Brandner.

Der 31-jährige Schwechater und getreue Langzeit-Rapidler erlitt beim gestrigen Schlagerspiel gegen Sturm Graz einen Riss des inneren Seitenbandes und muss somit mehrere Wochen pausieren. Positiv zumindest: Die anderen Bänder blieben unversehrt und es ist auch keinerlei Operation notwendig.



In seiner Klubaussendung wird der österreichische Rekordmeister wie folgt zitiert: "Der SK Rapid wünscht seinem leidgeprüften Kapitän, der erst kürzlich nach einer schweren Verletzung am linken Knie sein Start-11-Comeback geben konnte, eine komplikationslose Genesung!"



Christopher Dibon kam im Sommer 2013 zu Rapid und bestritt seither 174 Bewerbsspiele für Grün-Weiß, dabei erzielte er neun Tore.

Mittwoch nächstes Heimspiel gegen Austria Klagenfurt

Bereits übermorgen steht im Allianz Stadion das nächste wichtige Heimspiel für Rapid auf dem Programm, ehe die ÖFB-Cup-Finale bedingte Liga-Pause am Wochenende folgt. Zuvor am Mittwoch gastiert in Runde 29 der SK Austria Klagenfurt - ab 18:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker - zum zweiten Mal in diesem Kalenderjahr in Hütteldorf.

Für diese Begegnung gibt es eine Treue-Ticketaktion: jedes Rapid-Vereinsmitglied, Greeniemitglied und jeder Abonnent kann sich eine Freikarte buchen sowie eine weitere Karte um -50% erwerben.

Abonnenten, die gleichzeitig auch Mitglieder sind, können demnach zwei Freikarten sowie zwei um -50% reduzierte Tickets erwerben. Tickets sind wie gewohnt im Fancorner in Hütteldorf (Dienstag 11:00 - 18:00 Uhr; Mittwoch ab 11:00 Uhr) oder online unter rapidshop.at erhältlich.

Fotocredit: GEPA/WienEnergie