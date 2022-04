In der 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga, der siebten in der Qualifikationsgruppe, hat die SV Guntamatic Ried am Dienstag, dem 26. April, den FC Flyeralarm Admira in der Josko Arena zu Gast. Ab 18:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Beide Teams trennen als Tabellen-9. (Admira) und Zehnter (SV Ried) gerade Mal ein Zähler, beide kassierten am Samstag empfindliche Niederlagen und wollen sich rehabilitieren.

Szene aus dem Duell im Herbst zwischen Niko Datkovic, der 29-jährige, kroatische Innenverteidiger wechselte im Jänner zum spanischen Zweitligisten CD Mirandés, und Ante Bajic, der am Samstag die Mega-Torchance zum Führungstor bei der WSG Tirol ausließ.

Während die Panther daheim eine doch überraschende 1:3-Niederlage gegen das bis dato Schlusslicht TSV Hartberg hinzunehmen hatten und erstmals in der Qualigruppe nach zuvor fünf Spielen mit Punkgewinnen mit leeren Händen da standen, unterlag die SV Guntamatic Ried auch im "2. Akt" des "Wattens-Doppel" der WSG Tirol (0:2). Die Innviertler sind mit 18 Punkten damit Vierter in der Qualifikationsgruppe, einen Zähler hinter dem Dritten FC Admira Wacker.

„Das Spiel gegen Tirol war ein richtiger Abstiegskampf. In diesem Spiel hat das erste Tor entschieden“, betont SVR-Kicker Markus Lackner. „Dieses Tor haben wir sehr unglücklich aus einem Standard bekommen. Jetzt spielt sich sehr viel im Kopf ab. Wir hatten auch unsere Chancen. Wenn wir das erste Tor gemacht hätten, hätten wir wahrscheinlich gewonnen. Aber das ist abgehakt, wir konzentrieren uns jetzt voll auf Dienstag.“

Christian Heinle nach seinem Comeback als SVR-Chefcoach: „Der Samstag war ein gebrauchter Tag für uns. Wir haben in den ersten 20 Minuten ganz schwer ins Spiel gefunden. Wir wollten Fußball spielen, um uns Selbstvertrauen zu holen. Wir hatten dann Glück, dass es bei der großen Chance der Tiroler bei 0:0 geblieben ist. In der 45. Minute hatten wir selbst die 100er-Chance, haben das Tor aber leider nicht gemacht.

Nach der Pause haben wir umgestellt. In dieser Phase haben wir das Spiel unter Kontrolle bekommen. Aus einem Standard fiel dann das 0:1 und wir waren nicht in der Lage, das Spiel noch zu drehen. Es war einfach nicht unser Tag.“

"Müssen drei Punkte her, ganz egal wie"

Markus Lackner mit Blick Voraus: „Jetzt sind die Tugenden gefragt, die im Abstiegskampf wichtig sind. Wir müssen kompakt und aggressiv als Mannschaft auftreten. Jeder muss für den anderen rennen. Es müssen drei Punkte her, ganz egal wie. Unsere Fans sind jetzt enorm wichtig. Wenn uns unsere Fans voll unterstützen, kann das ausschlaggebend sein, dass wir dieses Spiel gewinnen.“

SVR-Chefcoach Christian Heinle: „Wir haben das Spiel gegen Tirol am Sonntag aufgearbeitet und darüber gesprochen, was wir ändern müssen. Ich kann der Mannschaft nichts vorwerfen. Der Blick geht Richtung Dienstag. Jeder in der Mannschaft wartet darauf, dass der Dienstag kommt, um zu zeigen, dass sie es besser machen können. Es ist eine Verunsicherung da, deshalb werden wir gegen die Admira unsere Fans ganz besonders brauchen. Sie können uns nach vorne peitschen, die Spieler merken das am Platz.“

"Haben in letzten Auswärtsspielen immer gut ausgesehen"

FC Admira-Chefcoach Andreas Herzog: „Wir alle waren nach dem Hartberg-Match enttäuscht und unzufrieden. Doch die Partie ist abgehakt und besprochen. Jetzt gilt es in Ried wieder nachzulegen. Wir haben in den letzten Auswärtsspielen immer gut ausgesehen, das erwarte ich mir auch am Dienstag. Wir müssen unser Spiel durchziehen, dürfen in der Defensive nicht hektisch werden und wollen in der Offensive zielstrebig auftreten.“

FC Admira-Kapitän Andreas Leitner: „Wir können gegen Ried Wiedergutmachung betreiben. Wir sind auswärts seit vielen Spielen ungeschlagen, daher fahren wir mit breiter Brust nach Oberösterreich und wollen drei Punkte holen. Wir können uns mit einem Sieg eine noch bessere Ausgangslage für die letzten Runden schaffen und das ist auch das klare Ziel.“

Personell bei den Panthern: die verletzten Joseph Ganda (Gehirnerschütterung aus dem Hartberg-Spiel), Roman Kerschbaum (Knöchel) und Onurhan Babuscu (Oberschenkel) stehen dem Trainerteam nicht zu Verfügung. Stephan Zwierschitz ist gesperrt.

UPDATE Joseph Ganda: Der 25-Jährige erlitt gegen Hartberg eine schwere Gehirnerschütterung. KEIN Bruch. Israeli bleibt über Nacht im Spital. Get well soon Joe! #admira #admhtb #admiralbl #oefbl pic.twitter.com/HuG8mY7Z2l — FC Flyeralarm Admira (@FCAdmiraWacker) April 23, 2022

Duell-Bilanz klar "pro SV Ried"

Bisher duellierten sich der FC Flyeralarm Admira und Ried in der Bundesliga 59 Mal. 14 Mal gewannen die Südstädter, 25 Mal die SV Ried, 20 Partien endeten remis. Von den bisherigen drei Saisonduellen gewann die SV Ried im Herbst jeweils mit 2:1 im Grunddurchgang daheim und in der Südstadt, ehe im Frühjahr im ersten Quali-Match die Panther am 12. März durch zwei Elfmetertore von Roman Kerschbaum, der am Samstag gegen Hartberg schmerzlich vermisst wurde und auch in Ried fehlen wird, 2:0 siegten.

In der 14. Rd. am 6. November 2021 beim 2:1-Auswärtssieg trafen Stefan Nutz (76.) und Leo Mikic (86.) für die SVR, für die Admira Marlon Mustapha (18.). Beim ersten Aufeinandertreffen in der Josko Arena m 7. August scorten Ante Bajic (14.) und Seifedin Chabbi (26.) für Ried und wieder Marlon Mustapha (72.) für die Admira.

Foto: Harald Dostal/www.sport-bilder.at