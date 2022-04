Kam der Befreiungsschlag für den TSV Hartberg mit dem 1. Sieg beim 3:1-Triumph beim FC Flyeralarm Admira am Samstag noch zur rechten Zeit? Die "rote Laterne" gab Chefcoach Klaus Sturm mit seinem Team erstmal wieder ab an den SCR Altach, der beim LASK seine erste Quali-Gruppen-Niederlage kassierte (1:2). Doch nun im Duell der Kellerkinder wird es in der Profertil Arena ein anderes Spiel - Dienstag ab 18:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker. Die Moral der Elf von Chefcoach Ludovic Magnin ist intakt. In diesem Match ist jeder Ausgang möglich, wobei der TSV mit dem 1. Heimsieg in 2022 auf 5 Punkte davon ziehen und einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen würde.

Die bisherigen drei Saisonduelle verliefen ausgeglichen. In Runde 2 am 31. Juli siegte der SCR Altach durch Tore von Thurnwald (16.) und Križman (29.) sowie dem Anschlusstor von Tadic (81., Kopfball) mit 2:1 in Hartberg. Im Retourmatch des Grunddurchgangs revanchierten sich die Hartberger dann und gewannen ihrerseits in Runde 13 am 30. Oktober mit 2:0 in Altach durch Tore von Niemann (17.) und Heil (54.). Im Frühjahr gab es dann am 12. März zum Auftakt der Qualigruppen-Runde eine Nullnummer in der Cashpoint-Arena.

Vier Runden vor Ende der Finalrunde spitzt sich der Kampf um den Klassenerhalt zu! Im direkten Duell zwischen dem Vorletzten und Schlusslicht geht es um Big-Points. Mit dem hochverdienten 3:1-Auswärtssieg bei der Admira stoppten die Ost-Steirer ihre monatelange Unserie, fiel eine "Zentnerlast" ab. Mit dem getankten Selbstvertrauen und der aktuellen Stimmung wollen Kapitän Swete und Co. Dienstagabend nachlegen.

"Sonntag Training, Montag Training, Dienstag liefern"

Trainer Klaus Schmidt gab bereits am Samstag nach dem Spiel in der Südstadt die Marschrichtung vor: "Sonntag Training, Montag Training, Dienstag liefern!" Der Zusammenhalt und die Entschlossenheit im TSV-Lager sind zu spüren. Gesperrt fehlt auf Seiten des TSV keiner. Ob Abwehrchef Mario Sonnleitner für Dienstag fit ist, wird kurzfristig entschieden.

Mittelfeldspieler Jürgen Heil: "Unser Hunger ist nicht gestillt, wir wollen auf jeden Fall nachlegen. Es wird ein intensives Spiel wie zuletzt gegen die Admira. Wir werden alles raushauen!"

"Feuerwehr-Mann" Klaus Schmidt ist erfahren genug, um auch in so einer prekären Situation die Ruhe vor dem Altach-Match zu bewahren: "Wir steigen nicht ab, wenn wir verlieren und wir halten die Liga nicht, wenn wir gewinnen." Der 54-jährige, gebürtige Grazer sprach stattdessen vom zweiten von fünf Finalspielen. "Das erste haben wir positiv bestritten, jetzt haben wir noch vier." Das angesprochene "erste Finale" war der 3:1-Auswärtssieg bei der Admira am Wochenende, womit eine 146 Tage währende Durststrecke ohne Sieg für die Oststeirer zu Ende ging. Für Schmidt war es im sechsten Spiel der erste volle Erfolg für seinen neuen Klub.

Letzter Hartberger Heimsieg 5 Monate her - am 28.11.2021

Nun soll der erste Heimsieg im Kalenderjahr folgen (der letzte war Ende November mit 2:1 gegen den LASK). Schmidt sieht im Umschaltspiel und in den Standardsituationen der Vorarlberger den Schlüssel. "Da wissen sie schon, wie man dem Gegner wehtun kann. Sie haben in den letzten sechs Runden nur ein Spiel verloren, das heißt, sie lassen nur sehr wenig zu, sind aber in der Offensive immer wieder gefährlich", warnte der Trainer, der um Innenverteidiger Michael Steinwender bangt. Steinwender ist seit dem Zusammenprall mit Admiras Joseph Ganda (schwere Gehirnerschütterung) angeschlagen.

Das Herz auf dem Platz gelassen.

Fünf unfassbare Minuten kosten uns am Ende die Punkte. #ASKALT



Am Dienstag wird zurückgeschlagen! 👊 pic.twitter.com/oPDLr9IsEy — SCR Altach (@SCRAltach) April 23, 2022

"Geht darum, wer wird frischer sein und mit Druck besser umgehen"

Beim SCR Altach richtete der stets positiv wirkende Chefcoach Ludovic Magnin unmittelbar nach der ersten Niederlage in der Quali-Gruppe - beim LASK in Pasching - die "Köpfe wieder auf". Zwar wurde der Altacher Aufwärtstrend mit der 1:2-Niederlagegestoppt, der 43-jährige Schweizer war mit der Leistung seiner Elf dennoch zufrieden. Geändert habe sich für ihn durch die Rückkehr ans Tabellenende nur wenig: "Am Ende kann eine Mannschaft mit einem Unentschieden besser leben als die andere. Vor einer Woche waren wir das, jetzt ist für uns ein Unentschieden schlechter als für Hartberg."

Der Schweizer kann in Hartberg wieder auf die zuletzt gesperrten Defensivspieler Bakary Nimaga und Felix Strauss zurückgreifen, dafür fehlt Innenverteidiger Mickael Nanizayamo nach seinem Platzverweis gegen den LASK. Ludovic Magnin erwartet ein Spiel auf Augenhöhe. "Das ist Abstiegskampf, da geht es darum, wer wird frischer sein, wer kann mit dem Druck besser umgehen. In solchen Spielen geht es um Physis und den Kopf", so der Eidgenosse.

Nachsatz: "Es ist das wichtigste Spiel, seit ich hier Trainer bin."

Foto: GEPA-ADMIRAL und Harald Dostal/www.sport-bilder.at