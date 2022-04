Nicht erst seit der FC Red Bull Salzburg souverän seinen 9. Meistertitel in Serie in der ADMIRAL Bundesliga fixierte, wecken die erfolgreichen Roten Bullen vom jungen Chefcoach Matthias Jaissle international Begehrlichkeiten. Besonders nach den großartigen Leistungen in der Championsleague, wo die Mozartstädter als erster österreichischer Klub bis ins Achtelfinale kamen. Jérôme Onguéné hat bereits bei Eintracht Frankfurt, dem Team vom Salzburger Oliver Glasner und Ex-Bullen Martin Hinteregger, für diesen Sommer unterschrieben. Steht nun ein weiterer Innenverteidiger vor dem Absprung in die Deutschen Bundesliga?

Wird Wöber 4. ÖFB-Teamspieler beim VfL Wolfsburg?

Laut einem Bericht der Wolfsburger Allgemeine Zeitung ist Maximilian Wöber ein heißer Kandidat von Glasners Ex-Klub VfL Wolfsburg. Wo ja bereits seit Sommer 2019 der ehemalige Salzburger und gebürtige Linzer Xaver Schlager spielt (Vertrag bei den VW-Städtern bis Juni 2023) und für kommende Saison mit dem Ex-Austria Wiener Patrick Wimmer von Arminia Bielfeld ein weiterer Österreicher verpflichtet wurde. Mit ÖFB-Team-Torhüter Pavao Pervan ist seit vier Jahren auch ein Ex-LASKler bei den "Wölfen"

Maximilian Wöber kam im August 2019 für kolportierte 10,5 Millionen Euro vom FC Sevilla zum FC Red Bull Salzburg und absolvierte seither 100 Einsätze für den österreichischen Serienmeister. Der 6-malige ÖFB-Team-Verteidiger fiel dem VfL Wolfsburg, derzeit Tabellen-12. in der Deutschen Bundesliga, wohl in den Championsleague-Duellen mit den Salzburgern im vergangenen Herbst auf. Damals erzielte Wöber bei der 1:2-Niederlage der Roten Bullen in Wolfsburg mit einem sehenswerten Freistoßtreffer sein erstes Tor in der Königsklasse.

Bei den Niedersachsen könnte der 1,88-Meter große Defensivakteur den bisherigen Abwehrchef John Anthony Brooks (wie Wöber Linksfuß) ersetzen, der nach fünf Jahren bei den "Wölfen" nach einer neuen Herausforderung sucht und ablösefrei geht. Für Maxmilian Wöber wäre es die insgesamt fünfte Station in seiner Profikarriere, die dritte im Ausland. Nachdem der 24-jährige, gebürtige Wiener und Ex-Rapidler bereits für Ajax Amsterdam und den FC Sevilla aktiv war. Wöber wäre nach Xaver Schlager (24) und Marin Pongracic der dritte Akteur, den es in den vergangenen 10 Jahren von Salzburg nach Wolfsburg zieht.

Bei RB Salzburg noch Vertrag bis Juni 2024

Ins Bild passen würde auch, dass VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer laut Informationen der „Bild“ am Sonntag bei der Partie zwischen RB Salzburg und Austria Wien (5:0) vor Ort gewesen sein soll, um u.a. Maximilian Wöber persönlich zu scouten. Der gebürtige Wiener hat bei RB Salzburg noch Vertrag bis 2024 und absolvierte in dieser Saison bislang 32 Spiele. Mit 2.649 absolvierten Minuten ist er der Innenverteidiger mit der meisten Einsatzzeit im Team von Trainer Matthias Jaissle.

Der - alle Jahre grüßt im Sommer bei den Roten Bullen das "Murmeltier" - mit RB Salzburg wieder Mal vor einem personellen Umbruch zu stehen scheint. Routinier Zlatko Junuzovic und Jérôme Onguéné sind bereits fix weg. Karim Adeyemi (BVB), Noah Okafor, Benjamin Sesko, Brenden Aaronson, Nicolas Seiwald, Mohamed Camara, Rasmus Kristensen und nun auch Maximilian Wöber sind laut Medienberichten auf dem Radar anderer Klubs.

Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty