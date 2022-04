Die "jungen Wiener Wilden" gehen beim SK Rapid Wien in diesem Frühjahr bereits voran. Die Hütteldorfer haben auch personell bedingt aus der "Not eine Jugend" gemacht. Besonders der seit März gerade mal 21-jährige Schlussmann Niklas Hedl hat sich enorm entwickelt. Hier sein Rück- und Ausblick auf den Heimspiel-Doppelpack gegen Sturm Graz und Austria Klagenfurt - Mittwoch, ab 18:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - und was Rückkehrer Emanuel Aiwu (nach abgesessener Sperre), selbst erst 21 Lenze und bereits 100 Bundesliga-Spiele, über die Grün-Weiß-Yougster meint. Dazu noch Chefcoach Ferdinand Feldhofer.

Rapid-Torhüter Niklas Hedl ...über...

...seine sensationelle Parade in der 6. Minute der Nachspielzeit gegen Sturm Graz: "Ja, ganz am Schluss war´s. Ein Freistoß für Sturm, der hoch rein kam. Der Ferdy (Anm: Drujf) hat den Ball dann mit dem Oberschenkel verlängert, glaube ich...ich weiß nicht mehr genau mit was...und dann ist der Ball auf ein Mal da gewesen. Ich habe dann irgendwie reagiert und den Ball mit den Fingerspitzen zum Glück auf die Latte gelenkt."

...ob nachher Sonderlob in der Kabine vom Tormann-Trainer (Jürgen Macho) oder Mitspielern über Punkt-Rettung kam: "Da sind schon mehrere Spieler zu mir gekommen und haben mir gratuliert zur Leistung. Aber es geht darum, dass wir das gemeinsam geschafft haben, auch wenn es nur ein 1:1 war. Aber wir werden weiter machen am Mittwoch."

...Chancen gegen Austria Klagenfurt am Mittwoch: "Ich glaube, dass uns ein Gegner erwartet, der nicht viel mit dem Ball macht, sondern eher hinten stehen und auf Umschalter lauern wird. Und über Standardsituationen kommen wird. Da müssen wir gewappnet sein und versuchen die Standards bestmöglich verteidigen wie in den letzten Partien. Dann wird das gut klappen."

...Vorteil, bereits gegen Klagenfurt gespielt zu haben: "Ja, ist glaube ich das 3. Mal in der Bundesliga. Ich habe davor ja auch schon gegen Klagenfurt in der 2. Liga gespielt. Vielleicht ist es ein kleiner Vorteil, wenn man die Spieler kennt. Aber ich glaube nicht, dass es essentiel ist, wenn man jetzt schon zwei oder drei Mal gegen den Gegner gespielt hat."

...Besonderheit bei Klagenfurt, wo man besonders aufzupassen hat: "Ja, Standardsituationen von Greil und Gemicibasi. Die treten die Standards gut. Da müssen wir als gesamte Mannschaft versuchen das wegzuverteidigen."

...Ziel: "Zu Null und gewinnen."

Duell am 6. März zwischen Patrick Greil (li.) und Robert Ljubicic vom SK Rapid. Die Grün-Weißen siegten damals gegen Austria Klagenfurt mit 3:0 durch (Stürmer-) Tore von Bernhard Zimmermann (per Doppelpack) und Ferdy Druijf (90. Min.).

"...dann stehen ihnen alle Türen offen..."

Innenverteidiger Emanuel Aiwu über...

...seine Zuschauer-Rolle gegen Sturm am Sonntag: "Ist natürlich sehr bitter, wenn man der Mannschaft nicht helfen kann und nur zuschauen muss. Aber nichtsdestotrotz haben sie es eigentlich gut gemacht. Es war ein sehr intensives Spiel, sehr viele Zweikämpfe und Fouls. Es war ein sehr offen gestaltetes Spiel. Dann haben wir meiner Meinung nach das 1:0 sehr unglücklich bekommen. Aber wir haben dann nochmal Moral bewiesen und uns wieder zurück gekämpft mit dem 1:1. Ganz am Schluss hatten wir noch die Chance auf das 2:1, natürlich ist dann sehr bitter, dass wir nicht den Sieg mitnehmen konnten. Es heißt einfach jetzt weiter machen und die restlichen Spiele gut absolvieren."

...3. Duell in 2022 gegen Austria Klagenfurt und Festigung Rang 3: "Uns wird wieder ein intensives Spiel erwarten. Wir wissen, dass sie vielleicht ein bisschen tiefer stehen und vor allem in der Defensive gut stehen und dann auf die Umschaltmomene warten. Da müssen wir schauen, dass wir eine gute Restverteidigung haben. Aber ich bin fest davon überzeugt, wenn wir unser Spiel auf den Platz bringen, dass wir dann auch die drei Punkte einfahren werden."

...Liga-Debüt von Leopold Querfeld auf der Innenverteidiger-Position: "Mich freut es eh für alle jungen Spieler. Ich finde es auch gut, dass wir immer wieder weitere junge Spieler in unsere Mannschaft kriegen. Wir versuchen die gut zu integrieren und die machen das auch alle ganz brav. Jeder Spieler reibt sich auf, gibt sein Bestes und will zeigen, dass er der Mannschaft helfen kann. Auch der Querli hat das sehr gut gemacht gegen Sturm. Hat schnell reagieren müssen und ist ohne viel Aufwärmen rein gekommen. Er hat seinen Job tadellos gemacht. Ich finde auch, dass die anderen jungen Spieler machen das sehr gut. Ich kann einfach nur auf den Weg geben, dass sie weitermachen sollen und immer hart arbeiten. Dann stehen ihnen alle Türen offen."

Feldhofer: "Habe keinen beschimpft oder beleidigt"

Rapid Chefcoach Ferdinand Feldhofer über...

...seine Sperre morgen und Änderungen in Vorbereitung: "Da ändert sich nur, dass ich 30 Minuten vorher nicht mehr in der Kabine sein kann. Alles andere findet wie gehabt statt und mit dem Abpfiff bin ich wieder dabei. Ist natürlich ärgerlich, was das gewesen ist. Schlussendlich ist es ein Spiel geworden. Mir ist wichtig, dass jeder weiß, dass ich keinen bestimpft oder beleidigt habe, sondern es ist dann unsportliches Verhalten unter dem Strich gewesen, weil ich die Coachingzone verlassen habe."

...Vertretung von Co Hickersberger und Kollegen: "Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Ich bin sehr froh über mein Trainer-Team, da ist sehr viel Fachkompetenz und Menschlichkeit. Sie werden das morgen sicher sehr, sehr gut machen."

...wenn ab 30 Minuten vor Anpfiff isoliert, keine Spiel-Einflußnahme und Kontaktverbot: "Ich bin in der Beobachter-Rolle. Vielleicht bekomme ich ja neue Erkenntnisse, neue Perspektiven und werde probieren, das auszunützen. Mental weiß ich nicht wie das wirklich wird. Hoffentlich entspannter als sonst."

"Müssen an unsere Leistungsgrenze kommen"

...zwei Duelle, zwei Siege im März gegen Austria Klagenfurt, die Rapid liegen: "In den letzten Duellen haben wir schon eine ganz gute Figur gemacht, was uns Zuversicht und Mut gibt. Wir müssen aber schon an unsere Leistungsgrenze heran kommen, damit wir morgen drei Punkte machen."

...Aiwu & Wimmer kommen retour, Dibon fällt für Rest der Saison aus, wie personelle Situation: "Aiwu & Wimmer kommen natürlich zurück in den Kader. Bei Jonas Auer werden wir heute beim Abschlusstraining entscheiden, ob es sich ausgeht und Sinn macht. Ansonsten wird Gracho (Anm.: Grahovac) weiter verletzt sein. Sonst hat sich da eigentlich nichts verändert."

...viele Zuschriften betreff Christopher Dibon, wieweit vorstellbar mit ihm als Spieler noch zusammen zu arbeiten oder in anderer Funktion: "Mein Plan ist schon, dass ich mich erstmal ganz in Ruhe mit ihm zusammen setze und mit ihm die Situation und mögliche Varianten durchspreche. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er immer in der Nähe der Mannschaft ist."

...Vertragsverlängerung Savic: "Er hat eine sehr gute Einstellung und lange auf seine Chance gewartet. Er hat sie unglaublich genützt und macht es Tag für Tag immer besser, ist fixer Bestandteil bei uns im Training und an den Spieltagen. Wir werden schauen, wo sein Weg jetzt noch hinführt.

