Die letzten beiden Jahre waren durch die Covid für Gesellschaft, Wirtschaft und Sport enorm herausfordernd. Die Folgen der Krise werden noch lange zu spüren sein und daher sind Zusammenhalt und Solidarität in der Gesellschaft von großer Bedeutung. Der SK Rapid Wien steht für Zusammenhalt und lebt diesen in allen Facetten, nicht umsonst ist der viel zitierte Leitspruch der Hütteldorfer „Gemeinsam. Kämpfen. Siegen“ oder auch „Wer zusammenhält, gewinnt!“ von „Mr. Rapid“ Dionys Schönecker.

Als Dank für die unermüdliche Arbeit und als Zeichen der Wertschätzung hat der SK Rapid das morgige Bundesliga-Heimspiel gegen Austria Klagenfurt - ab 18:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - unter das Motto „Tag der Hilfsorganisationen“ gesetzt. Um für den Einsatz insbesondere in den herausfordernden Zeiten zu danken, hat der SK Rapid daher zahlreichen Hilfsorganisationen – vom Arbeiter Samariter Bund Wien über die Volkshilfe Wien bis hin zu Licht ins Dunkel (Auszug) – Ticketkontingente zur Verfügung gestellt, um bei diesem Mittwoch-Match im Allianz Stadion in Hütteldorf dabei zu sein und so für zumindest 90 Minuten und etwas mehr Ablenkung vom oft ehrenamtlichen Arbeitsalltag zu ermöglichen.

Geschäftsführer Wirtschaft/CEO des SK Rapid, Christoph Peschek: „Es ist beeindruckend, mit welch großer Leidenschaft und unermüdlichem Einsatz jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ihrem Berufsalltag oder auch in der Freizeit in den diversen Hilfsorganisationen nachgeht und dabei einen enorm wichtigen Beitrag für das Gemeinwohl leistet. Als Rapidlerinnen und Rapidler sind Gemeinschaftssinn und Solidarität wesentliche Werte, die wir tagtäglich leben und zahlreiche Aktivitäten unter ,Rapid leben‘ setzen.

Deshalb freut es mich sehr, dass wir bereits im März beim Heimspiel gegen Klagenfurt Handelsangestellte und anderen MitarbeiterInnen aus systemrelevanten Bereichen eingeladen haben. Nun möchten wir mit einer weiteren Einladung auch allen in Hilfsorganisationen tätigen Menschen unsere Wertschätzung und Anerkennung zum Ausdruck bringen und ihnen für ihren unermüdlichen Einsatz danken. Wir haben bereits zahlreiche positive Rückmeldungen erhalten, daher möchte ich mich schon jetzt im Namen des SK Rapid für ihren Besuch in Hütteldorf, aber insbesondere auch für die tägliche enorm wertvolle Arbeit im Dienste der Gesellschaft, bedanken!“.

Foto: SK Rapid