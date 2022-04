Am Muttertag, dem 8. Mai 2022, lässt Austria Klagenfurt die Herzen fußballbegeisterter Frauen höher schlagen. Für das Top-Match in Runde 30 der ADMIRAL Bundesliga in der Meistergruppe gegen den Tabellenzweiten SK Sturm Graz erhalten alle Damen freien Eintritt ins Wörthersee-Stadion. Die kostenlosen Tickets können in der Geschäftsstelle des Vereins (montags bis freitags, 9-12 Uhr und 13-17 Uhr) oder am Spieltag an den Tageskassen abgeholt werden. Ankick am 8. Mai ist um 14.30 Uhr - im Ligaportal-Liveticker

Chefcoach Peter Pacult: „Das ist eine tolle Aktion des Vereins. Ich bin ein großer Fan des Frauenfußballs und würde mir natürlich wünschen, dass so viele wie möglich unsere Einladung annehmen und in die Arena kommen, um unsere Mannschaft gegen Sturm anzufeuern. Es ist klar, dass wir gegen einen so starken Gegner jede Unterstützung benötigen werden."

Der 62-jährige Wiener war noch im Sommer 2020 für den Wiener Fußball-Verband tätig, betreute im Leistungszentrum die U16-Mädchen: „Da ging es in erster Linie um die Basisarbeit im technischen und taktischen Bereich, das hat mir damals riesigen Spaß gemacht. Die Spielerinnen waren sehr ehrgeizig, einige sehr talentiert. Da verfolge ich den Werdegang, schaue mir auch gern Bundesliga-Partien im TV an."

Präsentation der Frauen-Fußballmannschaft der Violetten in Halbzeitpause

In der laufenden Saison schickten die Violetten erstmals eine Mannschaft in der Kärntner Frauen-Liga ins Rennen, das Team von Adnan Karic und Sabine D’Angelo blieb in den bisherigen 19 Runden bei 16 Siegen und drei Remis ohne Niederlage, belegt vor dem letzten Spieltag mit einem Zähler Rückstand den 2. Platz hinter dem SV Oberglan. Die violetten Damen werden in der Halbzeit des Spiels am Rasen offiziell präsentiert.

Am Platz kämpfen sie gegeneinander um Punkte, doch im Match gegen Sturm Graz am Muttertag (8. Mai, 14.30 Uhr) hoffen die Violetten darauf, dass die Kärntner Frauen-Teams aus Oberglan, Wernberg, Ferlach, Landskron, Wölfnitz, von den Carinthians Junior Hornets, aus St. Veit, Lienz, Eitweg und Rückersdorf gemeinsam mit den Austria-Damen auf der Tribüne für Stimmung sorgen.

Das Angebot richtet sich nicht allein an Frauen, die selbst dem Ball hinterherjagen, sondern an alle Kärntnerinnen, die Lust darauf haben, die Violetten in der EM-Arena gegen das Spitzenteam aus der Steiermark zu unterstützen. Die Freikarten können montags bis freitags von 9-12 Uhr und 13-17 Uhr in der Geschäftsstelle des Vereins im Südring 207 oder auch am Spieltag an den Tageskassen abgeholt werden.

Fotocredit: Austria Klagenfurt/Kuess.