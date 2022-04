Der FK Austria Wien, aktuell Tabellen-Vierter der ADMIRAL Bundesliga, gastiert in der 29. Runde beim punkgleichen Fünften WAC - Mittwoch ab 18:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Auf den drittplatzierten Stadt-Rivalen Rapid fehlen den Veilchen vor dem Wiener Derby (8. Mai in der Generali Arena) aktuell nur zwei Zähler.

Matthäus Taferner (li.) vom WAC am 13. März beim letzten Aufeinandertreffen mit Austria Wien im Duell mit Veilchen-Routinier Alexander Grünwald.

Austria-Trainer Manfred Schmid: „Das Spiel in Wolfsberg ist ein direktes Duell um die Europacup-Plätze und ein Schlüsselspiel. Wir wollen unbedingt mit einem Erfolgserlebnis in die kurze Pause vor dem Wiener Derby gehen, das würde uns noch einmal einen Schub für die letzten drei Spiele geben."

Die Austria blieb bis Dienstag-Mittag in Salzburg, wo die Schmid-Schützlinge am Sonntag beim alten und neuen Meister mit 0:5 unter die Räder kamen. Aus der Mozartstadt ging es dann heute direkt weiter nach Kärnten, im Team-Hotel in Rif galt es gestern, die Schlappe zu verarbeiten.

„Es ist unangenehm, wenn man chancenlos ist und fünf Stück erhält, für uns ist das in dieser Saison eine neue Situation. Es ist meine Aufgabe als Cheftrainer, diese Niederlage aus den Köpfen der Spieler zu bekommen, intern einen Schlussstrich unter das Salzburg-Spiel zu ziehen und vor den letzten vier Runden einen Neustart hinzulegen“, schildert Manfred Schmid und fügt mit Blick auf die Tabelle hinzu: „Natürlich haben wir uns gewünscht, dass wir gegen die beiden Top-Teams der Liga ein paar Punkte stehlen, das ist uns leider nicht gelungen, aber wenn man auf die Tabelle schaut, dann war es kein Beinbruch, weil wir vier Runden vor Schluss immer noch eine sehr gute Ausgangsposition haben. Es liegt nun an uns selbst, sie zu nützen.“

Direkte Duell in dieser Saison geht bisher an die Veilchen

Der WAC feierte am Sonntag im Kärntner Derby nach zuvor fünf Niederlagen in Serie einen 3:2-Sieg in Klagenfurt. Die Austria gewann das erste Duell mit den Wölfen in der Meistergruppe mit 2:1, im Grunddurchgang konnten beide Teams jeweils ihr Heimspiel für sich entscheiden.

„Der WAC ist eine spielerisch starke Mannschaft, wir haben in dieser Saison aber schon zweimal gezeigt, dass wir sie biegen können. Wichtig wird sein, dass wir die Basics - die Athletik und den unbedingten Willen - auf den Platz bringen, als Einheit auftreten und jeder für jeden kämpft“, betont Manfred Schmid.



Das kommende Wochenende (30.4./1.5.) ist für die Veilchen spielfrei, am 1. Mai steigt das Cup-Finale zwischen Salzburg und Ried. Danach startet die Austria mit dem Wiener Derby daheim gegen den SK Rapid (Sonntag, 8. Mai, 17 Uhr, Generali-Arena) in das Meistergruppen-Finish.



Personelles bei der Austria: Marvin Martins ist nach Gelb/Rot gegen Salzburg in der Lavanttal-Arena gesperrt. Verletzt fehlen weiterhin Ziad El Sheiwi, Georg Teigl und Muharem Huskovic.

Beim WAC kursiert nach den ersten Punktewinnen in der Meistergruppe so was wie Aufbruchstimmung. Mit dem 3:2-Prestige-Sieg im Kärntner Derby tauchten die Wölfe aus ihrem Ergebnistief und sind nun trotz fünf Niederlagen in der Meistergruppe mittendrin im Rennen um den begehrten 3. Platz. Dieser bedeutet bei einem ÖFB-Cup-Sieg von Meister FC Red Bull Salzburg gegen die SV Guntamatic Ried am Sonntag in Kärnten die Teilnahme an einer europäischen Gruppenphase. Der Vierte spielt in der Conference-League-Qualifikation.

Dass in Klagenfurt Kapitän Michael Liendl und Co. ein Abseitstor mithalf, ist dem Punktekonto egal. Die "Wölfe" wollen nachlegen. Bisher gingen alle drei Saisonduelle an das Heimteam.

WAC-Chefcoach Robin Dutt: "Mit Austria Wien wartet ein direkter Konkurrent um die internationalen Plätze. Dementsprechend wichtig ist für uns morgen ein Heimsieg." Der Israeli Eliel Peretz war zuletzt an allen drei Treffern beteiligt, sein Landsmann Tai Baribo ist nach einem Joker-Einsatz laut Club-Infos nun wieder eine Option für die Startelf.

