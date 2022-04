In Runde 29 der ADMIRAL Bundesliga treffen der souveräne Tabellenzweite SK Sturm Graz und der souveräne Spitzenreiter sowie alte und neue Meister FC Red Bull Salzburg in der Merkur-Arena in Graz-Liebenau aufeinander - Mittwoch ab 18:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Während die einen - Serienmeister Salzburg - den 9. Meister-Titel in Folge feierten, hatten die anderen - Sturm - ihre "Wunden zu lecken". Diverse Verletzte nach dem intensiven Sonntagspiel beim Dritten SK Rapid Wien (1:1) dazu noch die gelb-rote Karte für Innenverteidiger Gregory Wüthrich, der gegen die Roten Bullen gesperrt ist.

Andy gegen Andy: Andreas Kuen (Sturm Graz, li.) und Salzburgs Kapitän Andreas Ulmer beim letzten Aufeinandertreffen am 13. März in der Red Bull Arena.

Schont Jaissle einige Spieler vor ÖFB-Cup-Finale?

Salzburgs-Chefcoach Matthias Jaissle über die Vorbereitung auf das Schlagerspiel nach dem fixierten Meistertitel: „Wir sind sehr froh, dass wir am letzten Wochenende den Sack zumachen konnten. Den Titel zu Hause mit unseren Fans feiern zu dürfen, war schon etwas sehr Besonderes. Aber jetzt geht der Blick auch schon wieder nach vorne.

Die Saison ist ja noch nicht vorbei, auf uns wartet wieder eine intensive Woche. Und natürlich ist da das Cupfinale schon ein wenig im Hinterkopf – wir wollen unbedingt das Double perfekt machen. Morgen spielt der Zweite gegen den Ersten, das ist also ein absolutes Spitzenspiel. Es ist kein Zufall, dass Sturm Graz beste Karten auf Platz 2 hat. Die Mannschaft ist seit Monaten sehr gut und konstant unterwegs. Wir müssen mal schauen, wie wir es personell angehen. Das entscheiden wir kurzfristig.“

Salzburgs dänischer Youngster Maurits Kjaergaard „Die Meisterfeier hat am Sonntag zwar noch recht lange gedauert, wir haben aber heute schon wieder ganz normal trainiert und bereiten uns mit der gewohnten Professionalität auf das Match gegen Sturm Graz vor, denn mit dem Cup-Titel haben wir noch ein weiteres großes Ziel, auf das wir hinarbeiten. Da wollen wir keinen Schlendrian einreißen lassen.

Nur weil wir schon fix Meister sind, haben wir aber nichts zu verschenken und wollen uns mit einem guten Spiel bzw. einem Sieg beim Tabellenzweiten Selbstvertrauen für das Cup-Finale am Sonntag gegen Ried holen. Sturm spielt eine richtig gute Saison und ist auf dem Weg zu Platz zwei. Sie werden uns also sicher alles abverlangen.“

Möglich, dass beim FC Red Bull Salzburg vor dem großen Ziel, erneut das Double zu gewinnen, ein paar Spieler in Graz geschont werden bzw. Rotation ansteht vor dem vier Tage später stattfindenden ÖFB-Cup-Finale im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt (Sonntag, 1. Mai, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER).

Defenitiv fehlen werden beim Meister Daouda Guindo (Rücken) und Bryan Okoh (Knie). Der Einsatz der angeschlagenen Nico Capaldo (Knie) und Noah Okafor (Prellung) ist fraglich. Mohamed Camara fehlt aufgrund einer Gelb-Sperre.

Beim letzten Duell im März ging es eng zu: am Ende gewann RB Salzburg mit Oumar Solet gegen Sturm Graz, mit Rasmus Höjlund (der diesmal gegen Salzburg gesperrt ist) mit 1:0 durch ein Kopfball-Tor von Maximilian Wöber...Solet war am Siegtor mit beteiligt.

Mit @RedBullSalzburg gastiert der neue und alte Meister der @OEFBL in Graz-Liebenau. Kommt alle ins Stadion und sorgen wir gemeinsam für eine tolle Atmosphäre, das hat sich unser Team heuer mehr als verdient! 👏🔥 #sturmgraz #AdmiralBL #STURBS https://t.co/wUDMUUAk7Z — SK Sturm Graz (@SKSturm) April 26, 2022

Blackies seit 31. Oktober daheim unbesiegt

Sturm Graz ist seit fünf Spielen unbesiegt, verbuchte dabei in der Meistergruppe stolze vier Siege und ein Remis. Die letzte Niederlage datiert vom 13. März, gegen den kommenden Gegner FC Red Bull Salzburg. Das Team von Chefcoach Christian Ilzer plagt vor dem Topspiel personelle Probleme. Gleich fünf Spieler, die am Sonntag in Wien noch am Platz gestanden haben, werden gegen die Roten Bullen voraussichtlich nicht mitwirken können.

Definitiv nicht dabei ist Stürmer Rasmus Højlund. Der Winter-Neuzugang erhielt in Hütteldorf seine fünfte gelbe Karte im Frühjahr. Auch Gregory Wüthrich ist nach seiner "Ampelkarte" gesperrt. Hinter den verletzt ausgewechselten Otar Kiteishvili, Jon Gorenc-Stankovic und Anderson Niangbo stehen große Fragezeichen.

Dennoch will Sturm Graz - wie zuletzt im März in Wals-Siezenheim - den roten Bullen wieder alles abverlangen und weiterhin daheim in 2022 und seit sechs Monaten unbesiegt bleiben. Die letzte Heimniederlage datiert vom 31. Oktober mit 0:3 gegen den WAC.

FAKTEN

Die vergangenen fünf Duelle gegen die Blackies gewannen die Salzburger – erstmals in der Drei-Punkte-Ära. Kapitän Andreas Ulmer & Co. siegten in 23 der ersten 28 Bundesliga-Spiele – als erstes Team in der Drei-Punkte-Ära. In der Bundesliga-Historie schaffte dies zuvor nur Austria Wiener (1984/85). Die Angreifer Adamu, Adeyemi, Okafor & Co. erzielten 29 Tore in der Schlussviertelstunde – das gelang den Roten Bullen erstmals in einer Bundesliga-Saison. Mehr Tore in den letzten 15 Minuten erzielte nur Rapid Wien 1985/86 (31).

Der SK Puntigamer Sturm Graz gewann die vergangenen vier Bundesliga-Heimspiele, die längste Siegesserie im eigenen Stadion seit dem Jahreswechsel 2020/21 (damals fünf in Folge). Insgesamt sind die Steirer zu Hause seit sieben Matches ungeschlagen (4 Siege, 3 Remis). Die Steirer scorten in neun Heimspielen gegen RB Salzburg in Folge (11 Tore) - erstmals in der Bundesliga-Historie.

11teamsports Trikotaktion "Everybody is a Pro"

Beim Einlauf werden die Spieler von Kindern unterschiedlicher, steirischer Vereine begleitet, deren Trikot die gleiche Message trägt, wie jenes der Profis. Die Spieler der Schwarz-Weißen werden ein auf 19 Stück streng limitiertes Sondertrikot mit dem Aufdruck "Everybody is a Pro" tragen. Die Trikots werden auf der Vorderseite von 1 bis 19 durchnummeriert und sind somit Unikate. Gemeinsam mit 11teamsports unterstützt der SK Sturm mit dieser Aktion jene Menschen, die es im Leben nicht so leicht haben.

Nach Abpfiff des Spiels wird es im mobilen Fanshop die Möglichkeit geben, eines dieser 19 Trikots zu erwerben und zudem mit der Wunschunterschrift bzw. den Wunschunterschriften aus den Reihen des SK Sturm versehen zu lassen. First come first serve. 100% des Umsatzes gehen dabei an in die Initiative „Sturm hilft“.

Foto: GEPA-ADMIRAL