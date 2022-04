Nach der "Pasching-Packung", der 0:6-Schlappe Mitte März, wollte die WSG Tirol im Retourmatch der Quali-Gruppe, Rd. 7, gegen den LASK Revanche nehmen. Und die Silberberger-Elf legte - wie der LASK vor 7 Wochen - einen 3:0-Pausenvorsprung vor und damit den Grundstein zum dritten Dreier in Folge. Gegen Gäste mit eklatanten defensiven Defiziten nach dem frühen Verletzungsausfall von Filipovic. Im 5. Saison-Duell mit den Linzern feiern die Tiroler den 1. Sieg und wohl vorzeitigen Klassenerhalt (24 Punkte, 9 Zähler Vorsprung auf Altach) sowie die Pole-Position in der Quali-Gruppe vor den 3 Rest-Runden.

Die Szene täuscht! Florian Flecker (re.), am 13. März beim 6:0-Kantersieg des LASK gegen die WSG Tirol noch als Doppeltorschütze gefeiert, hatte gegen Žan Rogelj und die Kristallkicker mit den Athletikern am Dienstagabend das Nachsehen.

Beide Teams am Wochenende mit Heimsiegen, doch das Motto "Never change a winning-Team" galt allein für die Linzer, wo Chefcoach Andreas Wieland wieder auf eine 3-4-3-Grundausrichtung und die Startelf vom 2:1 gegen den anderen West-Klub - SCR Altach - vertraute.

Veränderungen dagegen bei seinem Pendant Thomas Silberberger: Giacomo Vrioni kehrte nach verbüsster Spiel-Sperre retour und für Winter-Neuzugang Sandi Ogrinec, der nicht im Kader war, in die "Starting-Eleven". Ebenfalls rein rotierten Julian Ertlthaler, zuletzt ja 2:0-Torschütze gegen die SV Ried als Joker, und Innenverteidiger Maxime Awoudja anstelle von Stefan Skrbo und Fabian Koch, die diesmal zunächst auf der Bank Platz nahmen. Überraschend auch, dass der Wattener Coach nach zwei Siegen gegen die anderen Oberösterreicher - SV Ried - die taktische Formation änderte und defensiv auf eine Fünferkette und drei Innenverteidiger setzte.

Silberberger zog dabei auch die Lehren aus der 0:6-Schlappe in Pasching und meinte vor dem Match bei Sky: "Wir wollen besseren Zugriff haben und aggressiv in der letzten Zone nach Vorne verteidigen." Nachsatz zur Ausgangs-Konstellation: "Der Sieger dieses Spiels hat nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun."

Nach frühem Filipovic´ Ausfalls LASK-Abwehr inferior

Und beide legten munter los, erlebten jeweils jedoch erst mal einen Schreckmoment nach dem Zusammenprall der kroatischen Innenverteidiger Petar Filipovic und Dominik Stumberger (9.). Während der 23-jährige Wattener zumindest mit Kopfverband weiterspielen konnte, war für den LASK-Routinier, der vor wenigen Wochen erst nach monatelanger Verletzungspause zurückgekehrt war, die Partie früh beendet. Blutverschmiert im Gesicht schied Filipovic aus - Verdacht auf Nasenbeinbruch. Der gebürtige Siegener Jan Boller kam für den gebürtigen Hamburger.

Doch bis es zur Auswechslung kam, waren die Linzer kurzzeitig dezimiert und im Defensivverbund inkonsequent, was die Wattener eiskalt nutzten. Awoudja mit dem langen Flugball aus der eigenen Hälfte in die Schnittstelle der LASK-Abwehr, wo sich Giacomo Vrioni gegen die in dieser Szene indisponierten James Holland und Oumar Sako durchsetzte und in Torjägermanier allein vor Keeper Schlager flach ins rechte Eck zu seinem 13. Saisontor vollendete. Somit erzielte der 23-jährige Leihstürmer von Juventus Turin 2 alle bisherigen drei WSG-Tore in dieser Saison gegen den LASK.

Wenig später beinahe das 2:0, als die Linzer nach einem Cornerball gegen Stumberger keinen Zugriff hatten und der WSG-Innenverteidiger frei zum Kopfball kam - die Kugel klatschte an die Torlatte. Nach 25 Minuten dann die Athletiker mit der ersten nennenswerten Offensivaktion und René Renner mit einem "Warnschuss" aus der 2. Reihe - Keeper Oswald dran.

"Man of the Match"! Giacomo Vrioni als "Oberösterreich-Schreck": am Samstag noch gegen die SV Ried gesperrt, davor mit dem Doppelpack in Ried und heute mit dem Triple-Pack gegen den LASK.

LASK-Leihspieler Sabitzer & Juve-Leihe Vrioni per Doppelschlag

Doch dann wieder indiskutables Abwehrverhalten der Linzer - vogelwild ging es da hinten zu. Was Wattens per Doppelschlag eiskalt bestrafte. Erst kam ausgerechnet der 21-jährige LASK-Leihspieler Thomas Sabitzer nach Hereingabe von Raphael Behounek an der rechten Stange mit zu viel Platz und ohne Gegenwehr zum Kopfball, der über den Rücken von Mitspieler Kofi Schulz im Netz landete (28.). Und wenig später die Hintermannschaft der Atletiker wieder wie beim "Tag der offenen Tür"... Giacomo Vrioni halblinks allein auf das Gäste-Gehäuse stürmend, Schlussmann Schlager eilte aus dem Sechzehner heraus, wurde elegant umkurvt vom 23-jährigen Albaner, dessen Schussball zunächst noch von Boller abgewehrt wurde, ehe Vrioni gegen die schläfrige Linzer Abwehr am schnellsten reagierte und über den "zweiten Bildungsweg" zu seinem Doppelpack und 14. Saisontor vollendete (31.)

Danach, obwohl Chefcoach Andreas Wieland inzwischen auf Vierer-Abwehrkette umgestellt hatte, wieder haarsträubendes Abwehrverhalten der Linzer, die sich bei Alexander Schlager bedanken konnten. Der 26-jährige Salzburger mit zwei "Big-Saves" gegen die jeweils allein vor ihm auftauchenden Valentino Müller und Giacomo Vrioni beim Nachschuss (34.).

Auf der Gegenseite scheiterten die Linzer Innenverteidiger Jan Boller (37.) und Oumar Sako (39.) am auf der Linie klärenden Stumberger bzw. Keeper Oswald, der dann auch noch nach dem 6. LASK-Corner den Kopfball von erneut Sako parierte (42.). Das Torchancen-Festival ging weiter, diesmal wieder Vrioni allein vor Keeper Schlager - knapp mit links an der hinteren, rechten Stange vorbei (44.)

Nach dem Seitenwechsel setzten die Wattener, nachdem sich Boller von Prica die Kugel stiebitzen ließ, noch einen drauf. Durch den Mann des Abends: Giacomo Vrioni. Der in Italien geborene, albanische Teamstürmer nahm freistehend halblinks am Sechzehner das Zuspiel von Prica auf und vollendete präzise flach ins lange Eck, unhaltbar für Schlager (80.). Der sich hernach mächtig über seine Vorderleute echauffierte.

Während sich ansonsten lediglich die zahlreich an diesem Wochentag mitgereisten LASK-Fans ein Sonderlob für ihren Dauer-Support im weiten Rund des Tivoli verdienten. Verdient hat sich auch in der Höhe Wattens den ersten Sieg über den LASK im fünften Anlauf in dieser Saison (drei Niederlagen in Pasching, inkl. ÖFB-Cup-Achtelfinale, ein 1:1 im August in Innsbruck). Die Tiroler verbuchten erstmals seit dem Aufstieg in 2019 drei Bundesliga-Siege in Folge - allesamt in den "Oberösterreich-Wochen"...gegen Ried & Linz.

Und obendrein landen die Silberberger-Schützlinge auch noch ihren höchsten Liga-Sieg in drei Jahren der Oberhaus-Zugehörigkeit.

Sabitzer & Behounek verletzt raus

Wattener Wermutstropfen allerdings: mit Thomas Sabitzer & Raphael Behounek schieden gleich zwei Stammkräfte mit vermeintlicher Oberschenkelverletzung in Halbzeit 2 aus.

Für die WSG Tirol geht es in eineinhalb Wochen am 7. Mai zum FC Flyeralarm Admira (17 Uhr). Während der LASK, der mit der 11. Saison-Niederlage Rang 7 an die Wattener verliert, zeitgleich den wiedererstarkten TSV Hartberg erwartet, der mit zwei Siegen en suite bei der "Mission Klassenerhalt" gehörig Boden gut gemacht hat.

WSG Tirol vs. LASK 4:0 (3:0)

Dienstag, 26. April 2022, 18:30 Uhr, Tivoli Stadion Innsbruck, Z: 1300, SR: Julian Weinberger (Wien)

WSG Tirol (5-3-2): Oswald (Kap.); Rogelj, Awoudja (16. Bacher), Behounek (75. F. Koch), Stumberger, Schulz; Ertlthaler (75. Skrbo), V. Müller, Blume; Vrioni, T. Sabitzer (59. Prica). Trainer: Thomas Silberberger.

LASK (3-4-3): Schlager (Kap.); Sako, Holland (81. Michlmayr), Filipovic (13. Boller); Flecker, Jovicic (81. Sulzner), Michorl, Renner; Horvath, Balic (46. Potzmann), Nakamura (58. Goiginger). Trainer: Andreas Wieland.

Tore: 1:0 (12.) Vrioni, 2:0 (28., Kopfball) Sabitzer, 3:0 (31.) Vrioni, 4:0 (80.) Vrioni.

GK: Bacher (70. Foulspiel, 3. GK) / Michorl (45.+2, SR-Kritik, 4. GK), Holland (74., Foulspiel, 4. GK).

