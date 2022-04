Höchste Saison-Niederlage in der ADMIRAL Bundesliga für den LASK, der vor allem nach einer desaströsen Defensivleistung in Halbzeit 1 (0:3-Pausenstand) mit 0:4 bei der WSG Tirol "unter die Räder kam". Die Wattener revanchierten sich damit für die 0:6-Schlappe in Pasching beim "Hinspiel" in der Quali-Gruppe, die das Silberberger-Team nunmehr anführt und den dritten Dreier in Folge feierte. Dementsprechend gut gelaunt präsentierte sich der WSG-Chefcoach bei seinen Statements nach dem Spiel...und will nun mit den Wattenern "nach Europa".

Wieland: "1. Halbzeit war desolat"

LASK-Cheftrainer Andreas Wieland (Foto oben) zum Spiel: „Es war ein sehr enttäuschender Abend. Obwohl wir wussten, was auf uns zukommt, haben wir heute viele Dinge sehr schlecht umgesetzt, ungezwungene Fehler produziert und die WSG zu Chancen eingeladen – die erste Halbzeit war desolat. Wir wollten an den Sieg gegen Altach anknüpfen, das ist uns in keinem Bereich gelungen. Stattdessen treten wir die Heimreise enttäuscht und mit null Punkten an.“

WSG-Tirol-Chefcoach Thomas Silberberger (WSG-Cheftrainer) über...

…das Spiel: „Es war eine beeindruckende Leistung der ganzen Mannschaft. Grandios. Wir haben den LASK mit den eigenen Waffen geschlagen. In Punkto Aggressivität war heute nicht mehr möglich. Das Spiel hätte gut und gerne 7:2 ausgehen können. Bis der LASK wusste, was los ist, stand es 3:0 für uns. Wur haben sie in allen Belangen überrascht."

…den möglichen Klassenerhalt: „Solange es nicht rechnerisch erledigt ist, sind wir noch nicht gerettet. Wir wissen, dass 9 Punkte sehr viel Holz ist. Die Türe ist sperrangelweit offen und wir müssen nur mehr durchgehen. Wir sind noch vorsichtig. Als Spieler in der 2. Liga in Wörgl ist es mir passiert, mit 12 Punkten Vorsprung sechs Runden vor Schluss noch abzusteigen. Bei Altach werden noch Kräfte frei, das wissen wir. Wir sind gut beraten, dass wir den Fokus behalten. Dann kann uns definitiv nichts passieren.“

"Jetzt bin ich wieder der Hero, vor 7 Wochen war ich der Dodl der Nation"

…den Lauf der WSG: „Jetzt bin ich wieder der Hero. Vor 7 Wochen war ich der Dodl der Nation beim 6:0. Da wurde alles in Frage gestellt, was ich mache. Heute ist scheinbar alles richtig. Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie wir als Verein, Mannschaft und Trainerteam aus dem Schlamassel-Auftakt herausgekommen sind. Wir wollen uns jetzt noch Ziele setzen. Das ist der Klassenerhalt.“

Daumen hoch für Thomas Silberberger und die WSG Tirol, die den LASK überrollte und jetzt auf Rang 1 der Quali-Gruppe in die ÖFB-Cup-Finale bedingte Bundesliga-Pause geht...zur Belohnung gibt es 5 Tage trainingsfrei, danach will man angreifen...denn drei Siege en suite haben Geschmack auf mehr gemacht.

Silberberger spendiert "5 Tage trainingsfrei" und will "Admira, Hartberg, Altach schlagen"

… die Aggressivität seiner Mannschaft: „Wir haben nach dem 0:6 beim LASK etwas ändern müssen. Wir haben in den letzten Wochen extrem intensiv trainiert – das ist vielleicht jetzt der Lohn. Wir haben sehr viel investiert, hatten sehr wenig freie Tage – deshalb hat die Mannschaft jetzt fünf trainingsfreie Tage bekommen.“

… die Tabellensituation: „Eine schöne Momentaufnahme. Ab Montag gilt der Fokus auf das Spiel in der Südstadt. Wenn man drei Runden vor Schluss Tabellenführer ist, will man die Tabellenführung natürlich nicht mehr hergeben. Wir wollen auch in der Südstadt auf Sieg spielen - mit dieser geschlossenen Mannschaftsleistung ist das auch möglich. Wir wollen die Admira schlagen, wir wollen Hartberg schlagen und wir wollen Altach schlagen.“

… die fünf freien Tagen: „Das war ein Deal mit der Mannschaft. Drei freie Tage waren fix. Bei einem Unentschieden wäre ein 4. Tag dazu gekommen, mit dem Sieg der fünfte. Jetzt wollten sie auch noch den Montag frei bekommen, dann habe ich gleich zwei Trainingseinheiten eingestreut – ansonsten sind sie nur mehr im Partymodus.“

… die mögliche Conference-League-Qualifikation: „Wir kennen den Modus. Unser Trainingsplan geht sowieso bis 31. Mai. Diese Woche wird immer noch nachtrainiert. Wenn wir uns mit drei Spielen Europa-League-Qualifikation belohnen können, dann belohnen wir uns damit. Wenn nicht, ist trotzdem Training.“

