Der SK Sturm Graz ist heuer auf dem besten Wege zum erfolgreichen Vizemeister-Titel vier Runden vor Saisonende der ADMIRAL Bundesliga - heute Abend im Gipfeltreffen in Runde 29 gegen Meister FC Red Bull Salzburg, ab 18:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Die Weichen für die neue Saison werden bereits seit Wochen gestellt. So kommt z. Bsp. Vesel Demaku von Liga-Konkurrent FK Austria Wien zu den Blackies. Kommt nun auch ein ehemaliger LASK- und WSG Tirol-Spieler aus der Serie A zurück in die heimische Bundesliga? Und zu Sturm Graz?

Laut Kleine Zeitung ist sich Sturm Graz mit einem österreichischen Serie-A-Legionär einig: David Schnegg. Der gebürtige Tiroler ist derzeit in der italienischen Serie A bei Venezia FC unter Vertrag (bis 30.06.2024), wo auch der Ex-Rapidler Maximilian Ullmann und der ehemalige Wattener Michael Svoboda spielen.

Seit Jänner 2022 ist David Schnegg bis diesen Sommer an den italienischen Zweitligisten Crotone verliehen. Der 1,85-Meter große Linksverteidiger würde gut ins Sturm-System passen.

Mit 23 Jahren hat der viermalige ÖFB-U21-Teamspielers schon einige Fußball-Stationen hinter sich: Mils, Zams, Schönwies, Imst, WSG Tirol (46 Einsätze; 4 Tore, 6 Assists), FC Liefering (16 Einsätze), LASK (3 Einsätze), Juniors OÖ (14 Einsätze), Venezia und Crotone.

Bundesliga-Debüt beim LASK unter Valérien Ismaël

In Österreichs Fußball-Belletage absolvierte Schnegg 31 Einsätze. In der Saison 2020/2021 gesamt 29 für die WSG Tirol (2 Tore, 4 Assists), wo er als Stammspieler mit dazu beigetragen hatte, dass die Kristallkicker sensationell in die Meistergruppe kamen. Für den LASK absolvierte der Defensivakteur in der Bundesliga zwei Kurzeinsätze und gab sein Debüt am 10. August 2019 unter dem damaligen LASK-Coach Valérien Ismaël beim 1:0-Auswärtssieg gegen FC Flyeralarm Admira.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at