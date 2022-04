Es ist beim Blick auf die Tabelle das Top-Spiel der 29. Runde: Zweiter SK Sturm Graz vs. Spitzenreiter & Meister FC Red Bull Salzburg - heute ab 18:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Doch in Anbetracht des bevorstehenden ÖFB-Cup-Finales gegen die SV Guntamatic Ried (Sonntag, 1. Mai, 17 Uhr, Wörthersee-Stadion) dürfte Meister-Coach Matthias Jaissle bei den Roten Bullen rotieren. Was Sturm-Coach Christian Ilzer schon gezwungenermaßen zu tun hat, fallen doch neben den gesperrten Gregory Wüthrich & Jon Gorenc-Stankovic der ein und andere Akteur wegen im Sonntag-Spiel bei Rapid erlittener Verletzungen aus.

Die "Blackies", die aktuell und vier Runden vor Saisonende acht Zähler Vorsprung auf den Tabellendritten SK Rapid Wien haben, plagen Personalsorgen. Doch vorweg gratulierte Sturm-Trainer Christian Ilzer (Foto) bei der Pre-Pressekonferenz vor dem Mittwoch-Match erstmal brav RB Salzburg zum 9. Meister-Titel en suite, um hinzuzufügen: "Wir wollen aber nicht nur als Gratulant auftreten, sondern ein richtig gutes Fußballspiel bieten."

Die stolze Heimbilanz - im Frühjahr sind die Grazer in der Merkur Arena noch unbesiegt - und 5 Spiele ohne Niederlage in der Meistergruppe machen Mut. Darunter vier Siege und jüngst das 1:1 in Hütteldorf. Einen Punkt, den die Steirer allerdings teuer bezahlten, sodass es doch verletzungsbedingt gegen die Roten Bullen Spieler zu ersetzten gilt.

Christian Ilzer: "Es werden Umstellungen auf mehreren Positionen nötig sein." Nachsatz: "Es gibt bei mehreren Spielern Andenken an Maxi Hofmann."

So gilt es für den 44-jährigen Coach zu improvisieren. Vor Schlussmann Siebenhandl fehlt mit Gregory Wüthrich (gesperrt), Jusuf Gazibegovic (krank), Jon Gorenc-Stankovic (gesperrt/verletzt) und Rasmus Höjlund (gesperrt) eine Achse - Abwehrchef, Rechtsverteidiger, Stamm-Sechser und Stürmer-Hoffnung.

Gorenc-Stankovic erlitte eine Seitenband-Überdehnung im Knie und eine Blessur des Wadenbeinköpfchens. Doch die Verletzung beim 26-jährigen Slowenen sei angeblich weniger schwerwiegend als zunächst angenommen, sodass Ilzer Einsätze nach der ÖFB-Cup-Final bedingten Bundesliga-Pause im Mai für möglich hält.

Bei Otar Kiteishvili (Muskelverletzung in der Wade), der gerade erst nach langer Leidenszeit zurück gekehrt war, ist eine Comeback-Prognose schon schwieriger. Anderson Niangbo (Adduktoren) und der in Hütteldorf vom Feld humpelnde Alexander Prass sind heute Abend womöglich dabei, zumindest im Kader.

Über die mögliche Rotation beim FC Red Bull Salzburg (in der Liga erst mit einer Saisonniederlage, 1:2 im November in Klagenfurt) und Spieler-Schonung für das ÖFB-Cup-Finale in vier Tagen meinte Ilzer im Vorfeld: "Es ist nicht wesentlich, wer bei Salzburg in der Startelf steht, sie haben einen doppelt besetzten Top-Kader."

Sturm Graz gewann die Hälfte seiner 28 Saisonspiele. Auch wenn die vergangenen fünf Duelle mit RB Salzburg verloren wurden, kann sich ansonsten Sturms jüngere Liga-Bilanz, insbesondere zu Hause, sehen lassen.

In der Merkur-Arena und mit der Wucht ihrer Fans sind Top-Scorer Jakob Jantscher und Co. seit sieben Spielen unbesiegt und haben ihre letzten vier Spiele gewonnen.

Foto: Richard Purgstaller