Was eine "wilde Fahrt" auf der Spiel-Zielgeraden in Wien-Hütteldorf vor 13.000 begeisterten Zuschauern zwischen dem Tabellendritten der ADMIRAL Bundesliga - SK Rapid Wien - und dem Sechsten SK Austria Klagenfurt beim 2:2 (0:0). 4 Tore ab Min. 70, 2 Mal Vorsprung der Kärntner, 2 Mal Ausgleich der "Grün-Weißen", die ohne den gesperrten Chefcoach Ferdinand Feldhofer in der "Rapid-Viertelstunde" zurück kamen und wiederholt egalisierten. Wie vor drei Tagen gegen Sturm Graz rettete Rapid in der Schlussminute einen Punkt. Sogar zu Zehnt nach dem Ausschluss von Keeper Hedl. Nachfolgend die Sky-Statements.

Peter Pacult (Trainer Austria Klagenfurt)…über

...das Spiel: „Wir haben ein tolles Auswärtsspiel abgeliefert in dem wir zwei Mal in Führung gehen und es nicht über die Zeit bringen. Vor dem Spiel hätte ich gesagt in Hütteldorf einen Punkt zu machen ist gut, aber aufgrund des Spiels und wie der Spielverlauf war, ist ein weinendes Auge dabei."



…das 2. Gegentor: „Darüber ärgere ich mich maßlos. Den muss man nicht so zur Ecke klären. Da muss man einfach ein bisschen mehr Ruhe haben, das hat auch ein bisschen etwas mit Qualität zu tun und dann kommt es nicht zu diesem Eckball. Wir haben jetzt noch drei Spiele, aber was soll man da jetzt noch lernen. Wenn dann lernt man das unter der Saison. Das sind Dinge, da müssen wir uns in der nächsten Saison verbessern.“



…VAR Entscheidung am Sonntag gegen den WAC: „Das ist alles ganz freundlich ausgeredet. Ich war ja auch am Sonntag direkt nach dem Spiel bei Rene Eisner in der Kabine und wir haben alles geklärt. Er hat auch selbst gesagt, dass er vom VAR im Stich gelassen wurde. Ich finde die Statements von Herrn Eisner und Herrn Harkam aber wirklich toll nach dem Spiel, Hut ab. Wir können uns davon natürlich nichts kaufen, weil wir keine Punkte gemacht haben, aber ich finde es in Ordnung, dass sich beide so dazu geäußert haben, dass man das Tor nicht hätte geben dürfen.“



…Platz auf der Ersatzbank für Turgay Gemicibasi: „Man soll deswegen nicht gleich wieder etwas heraufbeschwören. Es ist einfach so, dass es sich Maximiliano Moreira verdient hat in der Mannschaft zu bleiben. Ich habe dann noch aus drei Spielern zwei machen müssen und mich für das Mittelfeld Cvetko, Moreia und Greil entschieden.“

Ferdinand Feldhofer (Trainer SK Rapid) über...

…die Rote Karte von Niklas Hedl: „Ich glaube es ist ein Foul an ihm und dann hat er sich in der Hitze des Gefechts zu dieser Aktion leiten lassen. Er wollte ihn sicher nicht verletzen, sondern loslösen und ja das ist Lehrgeld. Er hat in letzter Zeit so viele Dinge gut gemacht und daraus wird er auch lernen und es sicher nicht mehr machen.“



…seine Sperre vor dem Spiel: „Bis jetzt hat sich im Ablauf eigentlich gar nichts verändert. Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff darf ich nicht mehr in den Kabinentrakt und dann werde ich auf die Tribüne gehen. Wir haben uns wie vor jedem Spiel Pläne zurechtgelegt, während dem Spiel habe ich dann aber keinen Kontakt mehr zur Trainerbank. Sie werden das sicher gut lösen.“



…Bernhard Zimmermann: „Wir hatten vor drei Tagen das letzte Spiel, brauchen daher etwas Frische und deshalb startet er heute nicht. Für die Zukunft hat das aber gar nichts zu sagen, ganz im Gegenteil, wir sind sehr zufrieden mit ihm, er hat eine hervorragende Entwicklung und bringt uns viel positive Stimmung.“

Rapid-Chefcoach Ferdinand Feldhofer zum Spiel: "In der 1. Halbzeit ist gar nichts gut gelaufen, das braucht mir jetzt keiner schön reden. Das müssen wir uns schon ankreiden, dass wir da keine Bewegung gehabt haben und keine Eins-gegen-Eins-Situation lösen konnten. Zu viele lange Bälle und zu wenig Dynamik in unserer Bewegung. Ohne Intensität wird es dann gegen einen sehr tief stehenden Gegner schwer mit einem 6-3-1 zu bespielen. Da ist dann auch wenig Raum hinter der letzten Kette. Da hatten wir keine Möglichkeiten.

Die 2. Hälfte war etwas besser, wo wir etwas Pech hatten mit zwei Stangenschüssen und dann mit einem abgefälschten Schuss 1:0 hinten waren. Sind dann super zurück gekommen, dann die rote Karte. Passiert. Trotzdem mit einem Mann weniger wieder zurück gekommen. Das war schon eine unglaubliche Mentalitätsleistung, mit unseren Fans. Wo wir anders reagierten, so wie wir das eigentlich vom Start weg wollten. Dann Unentschieden. Die Ausgangslage ist jetzt so, dass sich nichts verbessert und dramatisch verschlechtert hat. Da die anderen Konkurrenten auch Unentschieden gespielt haben. Aber es wird sehr spannend."

Feldhofer zum Grund, warum es 2. Halbzeit besser lief: "Wir haben taktisch umgestellt, was ich dann von oben gesehen habe. Das hat ein bisschen mehr gefruchtet."

Rapid-Doppeltorschütze Ferdy Druif: "Bei meinem zweiten Tor war das eine Top-Aktion zuvor von Berni (Anm.: Bernhard Zimmermann). Wir hatten sogar mit zehn Spielern einige Torchancen. Wenn wir auf die letzten fünf Spielminuten schauen, sind wir natürlich glücklich über den Punkt. Wenn man das ganze Spiel betrachtet, war es nicht unser Spiel und nicht gut. Nun haben wir drei Finalspiele vor uns und wir wollen 9 Punkte machen Wie schon gegen Sturm, hat man gesehen, dass wir mit unseren super Fans noch zurück kommen und in den Schlussminuten das Spiel verändern können. Ich gebe niemals auf bis zur letzten Minute und weiß, dass ich das Tor noch machen kann.

Rapid-Innenverteidiger Kevin Wimmer: "Es war das erwartete Spiel für uns. Dass Klagenfurt sehr tief stehen wird und mit sehr viel oder fast allen Männern verteidigen. Da haben wir leider in der 1. Halbzeit zu wenig Möglichkeiten vorgefunden und es ihnen zu einfach gemacht. In der 2. Halbzeit ist es etwas besser geworden, wir sind natürlich unglücklich in Rückstand geraten. Dann haben wir es gut gemacht und die Fans auch mitgenommen, gefühlt waren wir auf ein Mal da. Kriegen dann nach dem Ausgleich wieder so ein unnötiges Gegentor mit dem Elfmeter und werden dann auch noch mit einer roten Karte bestraft. wo wir klar benachteiligt wurden. Das war schon echt bitter. Wir haben uns trotzdem nicht aufgegeben und zumindest noch das 2:2 gemacht. Wenn wir vlt. noch ein bisschen länger Zeit gehabt hätten, hätten wir uns vlt. noch eine Chance erarbeitet nach Vorne hin. Wir wollten unbedingt die drei Punkte holen, waren nach hinten zum Schluss zu offen. Wir sind nicht zufrieden mit dem 2:2, haben leider die 3 Punkt verpasst. Wir müssen einfach von Beginn an so auftreten wie wir es nach dem Rückstand gemacht haben."

Zum Ausblick Kevin Wimmer: "Unser klares Ziel ist, dass wir Dritter werden wollen und unbedingt den Fixplatz in Europa. Nächste Spiel (Anm.: Wiener Derby am 8. Mai in der Generali Arena) ist nicht nur vom Prestige her das Wichtigste für uns, sondern von der Tabellensituation kommt nochmal Brisanz dazu.

Emanuel Aiwu (Spieler SK Rapid): „Im Endeffekt sind wir noch glücklich, dass wir den Ausgleich gemacht haben, aber wir hätten gerne die drei Punkte mitgenommen. Offensiv waren wir zu harmlos, haben zu wenige klare Torchancen kreiert und dann haben wir uns billig auskontern lassen und unglücklich die Tore bekommen. Nichtsdestotrotz haben wir eine starke Moral bewiesen und den Punkt mitgenommen. Wir sollten nicht zu viel auf die Anderen schauen, wir sollte uns besser auf uns konzentrieren, von Spiel zu Spiel denken und gute Leistungen abrufen. Jetzt liegt der Fokus auf dem nächsten Spiel.“



Zoran Barisic (Geschäftsführer Sport SK Rapid) über...

...die Bedeutung von Platz 3: „Es ist noch zu früh um fix davon auszugehen, dass man damit sicher in einer internationalen Gruppenphase wäre. Es gibt ja noch ein Cupfinale. Aber natürlich wollen wir Dritter werden, dazu ist es aber notwendig, dass wir heute gewinnen.“



…Verletzung von Christopher Dibon: „Ich habe direkt nach dem Spiel lange mit ihm gesprochen. Jetzt ist es auch für ihn einmal wichtig, dass ein paar Tage vergehen bis unser nächstes Gespräch stattfinden und dann werden wir gemeinsam eine Entscheidung treffen was seine Zukunft betrifft. Es ist natürlich sehr bitter und tut mir auch persönlich sehr weh, weil es wirklich unglaublich ist was dem Burschen schon alles widerfahren ist in seiner Karriere. Das hat er sich nicht verdient.“



…die Zukunft von Christopher Dibon: „Ich kann ihn mir in Zukunft in vielen Funktionen vorstellen nach seiner Karriere. Er ist ein sehr gescheiter und fleißiger Bursche mit dem Herz am rechten Fleck, deshalb traue ich ihm sehr viel zu bei einer Karriere nach der Karriere. Er muss jetzt aber wissen was er will und wohin sein Weg führt und wir werden ihn in allen Belangen unterstützen.“

Spektakuläre Strafraumszenen in packender Partie mit Schlussphasen-Dramatik...die Violetten zwei Mal durch Jaritz (70.) und den eingewechselten Gemicibasi (Elfer, 84.) in Führung, die Hütteldorfer mit Comebacker-Qualitäten und in der "Rapid-Viertelstunde" dank Doppelpacker Druijf (78./88.) mit dem 2:2-Happyend zu Zehnt.

Patrick Greil (Spieler Austria Klagenfurt): „Ich denke schon, dass es am Ende ein gerechtes Unentschieden ist. Zweite Halbzeit hätten wir die ein oder andere Möglichkeit besser ausspielen können, aber im Großen und Ganzen war es einfach ein geiles Match bei dem es hin und her gegangen ist und das macht diesen Sport auch aus. Man hatte schon das Gefühl, dass wir den Dreier mitnehmen können, aber wir können trotzdem zufrieden sein.“



Turgay Gemicibasi (Spieler Austria Klagenfurt) über

.…das Spiel: „Wir haben wieder gezeigt, dass man uns ganz schwer besiegen kann und dass wir eine Einheit sind. Jeder kämpft für jeden und wir können jede Mannschaft im oberen Play-Off besiegen, selbst Salzburg. Das ist wieder ein Punkt für die Moral, wir hätten es aber über die Zeit bringen können und hätten uns dann über drei ganz wichtige Punkte gefreut.“



…den Elfmeter: „Der Stojkovic hat die ganze Zeit auf dem Elfmeterpunkt herumgetrampelt was relativ unsportlich ist, aber ja soll er machen. Im Endeffekt weiß ich, dass ich ein sicherer Elfmeterschütze bin und ich hab ihn dann ja auch verwertet.“



…Platz auf Bank: „Der Trainer stellt auf, aber ich bin nicht zufrieden wenn ich auf der Bank sitze. Aber so ist es und die Mannschaft hat auch ohne mich gut gespielt. Ich hoffe, ich habe ihm heute trotzdem gezeigt, dass ich da bin und im nächsten Spiel wieder spielen will. Es war etwas neues für mich auf der Bank zu sitzen.“

