Nach 3 Niederlagen in Folge - 2 Mal gegen Meister RB Salzburg und 1 Mal gegen den neuen Vizemeister SK Sturm Graz - kam Austria Wien im Mittwoch-Match in der Lavanttal-Arena gegen Gastgeber WAC mal wieder zu Zählbarem in der Meistergruppe und verteidigte gegen den punktgleichen Fünften aus Kärnten Rang 4. Nach dem Lizenzerhalt am Nachmittag für die kommende ADMIRAL Bundesliga-Saison, allerdings mit 4-Punkte-Abzug, folgte auch Jubel über das Führungstor von Youngster Jukic (51.). Doch Joker Vizinger stach nur eine Minute nach seiner Einwechslung zum 1:1-Endstand (64.). Nachfolgend die Statements!

Landeten jeweils einen Punktgewinn: der eingewechselte Keles (l.) mit Austria Wien und Dedic (re.), der mit dem WAC das erste Remis in der Meistergruppe verbuchte.

Robin Dutt (Trainer WAC)

…über das Spiel: „Ich bin nicht sehr zufrieden, weil wir nur 45 Minuten etwas dafür getan haben Punkte zu holen. Die ersten 45 Minuten haben wir körperlos wie schon lange nicht mehr gespielt, hatten große Abstände und waren in den Zweikämpfen meistens unterlegen. Erst in der 2. Halbzeit ist die Mannschaft aufgewacht, hat die Zweikämpfe angenommen und einen Punkt geholt.“



…auf die Frage warum die Austria 1. Halbzeit so dominiert hat: „Da müsste ich in elf einzelne Köpfe reinschauen, weil bei jedem wahrscheinlich irgendein anderer Grund vorliegt. Die Abstände waren sehr groß, mit dem Ball am Fuß haben wir immer ein, zwei Kontakte zu viel gebraucht und uns so in Schwierigkeiten gebracht. Wir können glücklich sein mit dem 0:0 in die Halbzeit gegangen zu sein.“



…über die restlichen drei Spiele: „Es wird die maximale Leistung brauchen. Wir wollen auch in diesen drei Spielen voll anschreiben, das ist gar kein Thema. Das nächste Spiel ist ja erst in 10 Tagen und da haben wir schon das Ziel 90 Minuten so zu spielen wie in der 2. Halbzeit. Manchmal braucht es auch eine gewisse Anspannung. Wenn man immer nur von Ruhe, Leichtigkeit, piano und tranquillo spricht, dann sieht man so eine 1. Halbzeit wie heute. Vielleicht braucht es das also auch einmal, dass man ein wenig anzieht. Natürlich können wir nicht so viel machen, weil wir am Ende der Saison sind, aber die letzten zwei Tage haben wir sehr gechillt trainiert, um die Spieler frisch zu bekommen nach dem Klagenfurt-Spiel. Vielleicht müssen wir es jetzt einmal umgekehrt machen. Da müssen wir uns etwas einfallen lassen.“



…vor dem Spiel: „Es sind nur mehr 4 Spiele daher ist jedes Spiel maximal wichtig. Die Tabellenplätze wechseln ständig, es geht um Big Points und jetzt geht es um alles.“



Manfred Schmid (Trainer Austria Wien)

…über das Spiel: „Aufgrund der 1. Hälfte hätten wir uns sicher mehr verdient. Wir hatten die besseren Torchancen, wir haben das Spiel dominiert und haben dann eigentlich aus keiner Torchance den Ausgleich bekommen. Das ist bitter, dass wir nicht die drei Punkte gemacht haben, weil das wäre hochverdient gewesen.“



…über die in 2. Instanz erteilte Lizenz: „Das ist sehr positiv. Ich glaube es ist sehr wichtig, dass Ruhe in den Verein kommt und man für die Zukunft planen kann. Die Mannschaft ist mit all diesen Problemen im letzten Jahr sehr gut umgegangen und hat sich nie von ihrem Weg abbringen lassen.“



…über das kommende Wiener-Derby: „Gerade aufgrund der guten 1. Halbzeit bin ich positiv gestimmt für das Derby. Das Selbstvertrauen können wir mitnehmen und jetzt kommen drei Endspiele wo alles offen ist für die Mannschaften. Wir werden uns gut vorbereiten, alles reinlegen und versuchen diese Spiele zu gewinnen.“

1:1 in Wolfsberg

In der Meistergruppe bleibt es spannend. pic.twitter.com/rnWUghqZbF — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) April 27, 2022

Austria-Vorstand Krisch: "Waren zu spät in der Abgabe"

Gerhard Krisch (Vorstand Austria Wien)

…über die in 2. Instanz erteilte Lizenz: „Selbstverständlich hat das für Erleichterung gesorgt und es herrscht bei allen im Verein große Freude, dass das Protestkomitee unseren Argumentationen gefolgt ist und diese Entscheidung so getroffen hat.“



…über den 4-Punktabzug und die Geldstrafe: „Die Bundesliga wird uns dieses Urteil jetzt einmal zustellen. Wir werden dann Protest einlegen und ich hoffe darauf, dass wir ein paar gute Argumente haben, dass diese Strafen vielleicht noch einmal überdacht bzw. verringert werden. Es ist klar, dass wir zu spät waren in der Abgabe, schlussendlich haben wir aber nur mehr das Testat nachliefern müssen und vielleicht gibt es da und dort die Möglichkeit, das von Seiten der Bundesliga zu würdigen und uns ein etwas milderes Urteil auszustellen. Es hat ja auch in der Vergangenheit solche Fälle gegeben und ich bin zuversichtlich, dass wir eine Gesprächsbasis finden und es zu einem, für uns, angenehmeren Urteil kommt. Wenn das nicht so ist, werden wir das natürlich akzeptieren, das ist gar keine Frage.“



…über die neue Situation im Aufsichtsrat: „Die Bundesliga hat uns die Aufgabe gegeben, das Verhältnis im Aufsichtsrat zu verändern und wir haben das Problem gelöst. Die Gremien haben mit Frau Mag. Aichinger eine neue, zusätzliche Dame in den Aufsichtsrat berufen.“



…über die viele Arbeit für die Lizenzerteilung: „Wir haben sehr viele Kilometer absolviert. Ich muss dabei ein großes Danke an unsere Fans und Partner richten, dafür dass sie uns in dieser schwierigen Zeit immer zur Seite gestanden sind und an unseren Weg geglaubt haben, sowohl wirtschaftlich als auch sportlich. Wenn ich sehe wie das Derby jetzt schon im Vorverkauf läuft ist das gewaltig. Es war für alle eine große Anspannung und dementsprechend sind wir auch erleichtert.“



…über einen möglichen Einzug in die Gruppenphase eines internationalen Bewerbes: „Natürlich wäre das schön und würde unseren Weg unterstützen. Wir sind im ersten Jahr mit einem sehr großen Rucksack angetreten, haben jetzt schon einige Verbindlichkeiten abgebaut und man sieht, dass unsere Maßnahmen auf der Kosten- und Erlösseite ihre ersten Früchte tragen. Trotzdem haben wir noch einen langen Weg vor uns. Jede zusätzliche Einnahme die wir nicht budgetiert haben, würde uns aber natürlich helfen und wir könnten das Geld in die Mannschaft investieren oder Verbindlichkeiten tilgen. Das wäre also ein schönes Zubrot, wir planen aber sehr vorsichtig.“



Austria-Torschütze Aleksandar Jukic: „1. Halbzeit haben wir sie komplett dominiert, das Spiel gespielt was wir wollten und wir haben unseren Plan umgesetzt. Nach unserem Tor haben wir die Kontrolle verloren und sie waren überlegen.“



Austria-Keeper Patrick Pentz: „Bin nicht so zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir es über weite Strecken des Spiels richtig gut gemacht haben. Wir hatten eine super Raumaufteilung und haben uns richtig viele Chancen herausgespielt, ich glaube mehr kannst du dir gar nicht herausspielen. Dann bekommen wir ein richtig billiges Gegentor und man muss sagen ein richtig glücklicher Punkt für den WAC heute.“

Statements: Sky

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL