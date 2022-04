Das gestrige Heimspiel gegen SK Austria Klagenfurt (2:2) war für zahlreiche Special Needs Team Spieler des SK Rapid Wien ein ganz besonderes Highlight. Zusammen mit 13 Special Needs Team Kids und 26 Schutzsuchenden mit Beeinträchtigung aus der Ukraine waren 17 junge Männer zur Partie in der ADMIRAL Bundesliga-Meistergruppe geladen. Schon vor dem Anpfiff strahlten die Gesichter bei einem gemeinsamen Foto mit Sportkoordinator Steffen Hofmann und Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek.

Im Anschluss zog die Gruppe zusammen mit sieben Trainerinnen und Trainern zu den harmonischen Klängen der Rapid Hymne, begleitet von zahlreichen Fahnen und Schals und unter Applaus der Fans, eine große Runde durch das Allianz Stadion und sorgte dabei schon vor dem Anpfiff für einen Gänsehautmoment. An diesem Abend wurde einmal mehr die Bedeutung von Zusammenhalt und Solidarität im Fußball sowie der gesamten Rapid-Familie deutlich.

Jürgen Kerber: „Für alle Beteiligten ist so ein Stadionbesuch und der Applaus der Fans ein riesengroßes Highlight. Die Freude war jedem Einzelnen ins Gesicht geschrieben. Im Moment läuft es richtig gut bei uns. Vor vier Wochen sind zahlreiche gehörlose Spieler aus der Ukraine zu uns gestoßen. Von Training zu Training steigt die Anzahl, sodass wir mittlerweile schon über 20 Spieler bei uns mittrainieren. Die Inklusion in unser Team läuft reibungslos, es ist ein großer Gewinn für uns alle. Nach dem heutigen Auftritt steht noch vor der Sommerpause ein Spiel gegen aktive Fanszene, ein Trainingslager in Obertraun und natürlich das große internationale Special Needs Turnier an.“

Training mit Nicolas Binder und schutzsuchenden Ukrainern

Viel los war nicht nur am Spieltag, sondern auch bei den vergangenen Einheiten des SK Rapid Special Needs Teams. Seit vier Wochen nehmen regelmäßig fast 20 junge beeinträchtigte Männer, die aus der Ukraine nach Österreich kamen, am Fußballtraining teil. Herzlich wurden sie vom grün-weißen Special Needs Team willkommen geheißen und sofort in den Trainingsbetrieb integriert.

Nachdem schon vor einigen Wochen die gesamte Profimannschaft das SK Rapid beim Training der Special Needs Kids dabei war, schaute in der vergangenen Woche Nicolas Binder beim Training im Prater vorbei. Der 20-Jährige leitete gemeinsam mit dem SNT-Trainerteam eine Einheit für 30 Spieler und sorgte für große Begeisterung unter den Jungs.

Das SK Rapid Special Needs Team

Für den SK Rapid ist es seit Jahren wichtig, auch jene Spieler miteinbeziehen, die trotz diversen Beeinträchtigungen (Seh- oder Hörbehinderungen, sowie mentale oder körperliche Beeinträchtigungen) ihrem Lieblingssport nachgehen wollen. Darum wurde 2014 das SK Rapid Special Needs Team in Kooperation mit dem Wiener Behindertensportverband ins Leben gerufen.

Das SK Rapid Special Needs Team besteht aus mittlerweile knapp 30 Spielern im Alter von ca. 16-35 Jahren, wobei die Akteure sowohl körperliche als auch geistige Defizite haben. Der Grad der Behinderungen wiegt dabei unterschiedlich schwer, wobei eine wichtige Voraussetzung zum Mitmachen natürlich die Ausübung des Sports ist.

Um die beeinträchtigten Rapidler auch künftig weiter zu fördern, wird der sogenannte Inklusionsgedanke hochgehalten: Sowohl bei den Trainingseinheiten als auch bei den Bewerben soll der Sport auch Nachwuchsspieler und Spieler unseres Special Needs Teams zusammenführen. Gemeinsame Trainings werden wie beispielsweise mit Nicolas Binder bereits abgehalten und werden den jungen Akteuren weitere Erfahrungen in jeglicher Hinsicht bringen.

Auch für Kinder im Alter zwischen 6 und 13 Jahren gibt es einen wöchentlichen Trainingstermin. Wer gerne mal Teil des Teams werden will und vorbeikommen möchte, meldet sich einfach an unter //www.skrapid.at/de/startseite/teams/Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.

Foto: Daniel Widner _ Red Ring Shots