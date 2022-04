England, Israel und eine Unbekannte! Das sind sie die Gegner des ÖFB-U19-Nationalteams (Jahrgang 2003) in Gruppe B bei der UEFA U19 EURO 2022. Das ergab die Auslosung am heutigen Donnerstag im X-Bionic Sphere in Šamorín-Čilistov (Slovakei). Zum Auftakt kommt es für das Team von Chefcoach Manfred Scherb gleich zur großen Challenge gegen "Kracher-Gegner" England.





Das ÖFB-U-19-Team nach dem 2:0-Erfolg gegen Dänemark im März durch Tore von Pascal Fallmann (29. Min.) und Adis Jasic per Freistoß in der Nachspielzeit.

"Mit England haben wir natürlich einen hochkarätigen Auftaktgegner", so U19-Teamchef Martin Scherb unmittelbar nach der Auslosung. "Aber wir haben mit dem Jahrgang bereits dreimal gegen England gespielt und haben unsere Erfahrungen gemacht. Bei einer Endrunde gibt es sowieso keinen leichten Gegner, vor allem nicht, wenn nur acht Teams teilnehmen. Wir sind bereit für die Challenge."



Keine Angst



"Unsere Gegner kennen unsere Ergebnisse ja auch. Wer sich vor Spanien und Dänemark qualifiziert, ist verdient bei der Endrunde und wir werden auch dort versuchen mit unserer Art Fußball zu spielen, erfolgreich zu sein", so Scherb. Sein Team habe bereits bei der Eliterunde durch ihren Teamspirit und ihre Furchtlosigkeit überrascht, so der Teamchef weiter.



Kapitän Ervin Omic, der gebürtige Rieder spielt derzeit in der U19 von Juventus Turin, stimmt seinem Trainer zu: "Natürlich ist es eine sehr starke Gruppe, aber so soll es bei einer Europameisterschaft ja auch sein, dass man sich mit den besten Teams messen kann. Wir haben bei der Eliterunde bewiesen, dass wir mit starken Gegnern mithalten können und gegen voller Selbstvertrauen in das Turnier. Wir werden sehen, wohin uns die Reise führt, aber wir werden gut vorbereitet sein und alles geben."



Auch die österreichische Botschafterin in der Slowakei, Margit Bruck-Friedrich, war bei der Auslosung vor Ort.



Österreichs dritter Gruppengegner wird erst noch ermittelt, da die Gruppe 6 der Eliterunde im März aufgrund der Teilnahme der Ukraine verschoben wurde. Gespielt wird die Gruppe vom 1. bis 7. Juni in den Niederlanden.



Neben dem Team der Gastgeber und der Ukraine nehmen noch Norwegen und Serbien teil. Für den Teamchef ist es egal, wer da noch kommt: "Die Niederlande sind bei der Eliterunde schon wegen des Heimvorteils Favorit. Aber ich sehe die Gruppe sehr ausgeglichen. Für uns spielt es keine Rolle, wer da vielleicht noch kommt. Wir nehmen es so, wie es kommt."



Österreich startet am 19. Juni gegen England in das Turnier. Am 22. Juni steht das Duell mit Israel auf dem Programm, ehe zum Gruppenabschluss die Begegnung gegen den bisher unbekannten Gegner ansteht.



Gruppe A (Spieltermine 18., 21., 24.6.) der UEFA U19 EURO 2022 hingegen ist bereits komplett. Dort spielen die Slowakei, Rumänien, Italien und Frankreich gegeneinander. "Ich glaube, dass beide Gruppen sehr ausgeglichen sind. Die Fans können sich auf ein sehr spannendes Turnier freuen."



Stadien und Turnierverlauf



Das U19-Nationalteam hatte sich im März in der Eliterunde gegen Titelverteidiger Spanien (2:2) und Dänemark (2:0) als Gruppensieger durchgesetzt und sich somit für die Endrunde, die vom 18. Juni bis 1. Juli in der Slowakei stattfinden wird, qualifiziert. Es ist die erste U19-Endrunde seit 2019. Die vergangenen beiden Ausgaben fielen der Corona-Pandemie zum Opfer.



Spielorte der UEFA U19 EURO 2022 sind: das Trnava Stadion (Gruppe A, Halbfinale, Finale), die DAC Aréna (Gruppe A, Halbfinale), das Banská Bystrica Stadion (Gruppe B), das Žiar nad Hronom Stadion (Gruppe B), sowie NTC Senec (WM-Play-off).



Die beiden Gruppenersten jeder Vorrundengruppe steigen in das Semifinale (28.06.) auf. Alle vier Halbfinalisten qualifizieren sich automatisch für die FIFA U20 Weltmeisterschaft 2023 in Indonesien. Die beiden Gruppendritten treffen in einem Playoff (ebenfalls 28.06.) aufeinander und ermitteln den fünften europäischen WM-Teilnehmer.

Fotocredit: ÖFB und Harald Dostal/www.sport-bilder.at