Drei Runden vor Saisonende der ADMIRAL Bundesliga liegt Schlusslicht SCR Altach vier Punkte hinter dem rettenden vorletzten Rang, den derzeit ÖFB-Cup-Finalist SV Guntamatic Ried einnimmt. Und wie es der Spielplan will treffen beide Kellerkinder in der nächsten 30. Runde im unteren Playoff aufeinander. In der prekären Situation wollen die Rheindorfer alle Kräfte bei der "Mission Klassenerhalt" bündeln und haben für das Heimspiel gegen die Innviertler eine Aktion ausgerufen.

Der erste Schock nach der bitteren 0:4-Klatsche am Dienstagabend beim Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt - TSV Hartberg - ist verdaut und der Blick bereits wieder nach vorne gerichtet beim Schlusslicht. Wie die Altacher in einer Medienaussendung am heutigen Donnerstag bekräftigten, ist der Glaube an das Team von Chefcoach Ludovic Magnin und daran, den Klassenerhalt doch noch zu schaffen, ungebrochen. Getreu dem Motto "Gemeinsam sind wir stark".

Da es neben der Mannschaft beim kommenden Heimspiel gegen die SV Guntamatic Ried jeden einzelnen SCRA-Fan in der Cashpoint Arena (Samstag, 7. Mai, Ankick: 17 Uhr) braucht, haben sich die Verantwortlichen der Vorarlberger entschieden, kostenlose Tickets zur Verfügung zu stellen.

Originalton der Klubaussendung: "Wir fordern alle SCRA-Fans auf - Nehmt eure Familie, Freunde und Bekannte mit, kommt ins Stadion und helft mit, dass die Punkte in Altach bleiben! Trotz freiem Eintritt erhalten nur Zuschauer mit einem gültigen Ticket Einlass in die CASHPOINT Arena. Wie gewohnt, können Sitz- und Stehplätze vorab über das Online-Ticketsystem tickets.scra.at gebucht werden."

Zwei Bundesligaspiele am selben Tag

Im Anschluss an das Heimspiel der Herren gegen die SV Ried, treffen die Frauen der SPG SCR Altach / FFC Vorderland ebenfalls in der CASHPOINT Arena auf die First Vienna (Ankick: 20:15 Uhr). Selbstverständlich ist der Eintritt auch zu diesem Spiel frei.

Fotocredit: SCR Altach