Laut Medienberichten fällt am morigen Freitag in einem Wiener Hotel die Entscheidung über den künftigen Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft und damit Nachfolger von Franco Foda. Das ÖFB-Präsidium bekommt von Verbands-Sportdirektor Peter Schöttel einen Vorschlag vorgelegt, um dann über den "Neuen" zu entscheiden, der am 3. Juni in der Nations League mit dem Auswärtsspiel gegen Kroatien sein Debüt hat.

Ist er bald "am Ball" als Teamchef für das ÖFB-Team? Vladimir Petkovic, hier noch als Coach von Girondins Bordeaux, heuer seit Februar vereinslos. Von 2014 bis 2021 war der 58-Jährige mit der Schweiz erfolgreich.

Danach folgen binnen kurzer Zeit Duelle mit Dänemark (6. Juni/Heim; 13. Juni/Auswärts) und Frankreich (10. Juni/Heim). Besonders gefordert ist der künftige ÖFB-Coach ab 2023, wenn die Quali für die EURO 2024 ansteht. Die Endrunden-Teilnahme im Nachbarland Deutschland ist das große Ziel des ÖFB. Dementsprechend dürfte der Vertrag des neuen Nationaltrainers bis zum Quali-Ende laufen und bei einer EM-Teilnahme automatisch bis Sommer 2024 verlängert werden.

Über Namen wurde in den Wochen seit dem Foda-Abgang Ende März heftig spekuliert. Verbürgt sind Gespräche von Schöttel mit den österreichischen Kandidaten Peter Stöger, Andreas Herzog und Markus Schopp. Ersterer gilt aus diesem Trio als aussichtsreichster Kandidat, erhält angeblich aber wohl Konkurrenz aus dem Ausland.

Wird Bosnier und Ex-Schweizer-Teamchef Petkovic neuer ÖFB-Teamchef?

So berichtete das Schweizer Boulevard-Medium Blick jüngst, dass Vladimir Petkovic "Wunschkandidat Nummer eins" beim ÖFB sei. Es allerdings noch Diskussionsbedarf in finanziellen Angelegenheiten gebe. Der 58-jährige Bosnier war von 2014 bis 2021 Schweizer Teamchef, vom vergangenen Sommer bis 7. Februar 2022 Chefcoach bei Girondins Bordeaux.

Sollte tatsächlich Petkovic den "Zuschlag erhalten", wäre der im ehemaligen Jugoslawien geborene Coach, der die bosnische und Schweizer Staatsbürgerschaft besitzt, nach dem Schweizer Marcel Koller und dem Deutschen Franco Foda der dritte Nicht-Österreicher in Folge auf der ÖFB-Teamchef-Bank.

Zuletzt wurde "Rot-Weiß-Rot" am 11.10.11 von einem heimischen Coach betreut. Beim damaligen 0:0 in Kasachstan war der Oberösterreicher Willi Ruttensteiner Interimstrainer.

Foto: IMAGO/PanoramicC