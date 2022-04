Also doch er...also doch wegen ihm war ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel vor Wochen in England? Nach langem Rätselraten sowie Sondierung der Kandidaten für den neuen ÖFB-Teamchef und Nachfolger nach dem Abgang im März von Franco Foda ist es nun fix: Ralf Rangnick erhält den "Zuschlag"! Das verkündete der ÖFB um 12:45 Uhr auf seiner Pressekonferenz in einem Wiener Hotel. Der 63-jährige Deutsche, auch als "Fußball-Professor" geltend, erhält einen Vertrag bis zur Fußball-EM 2024, die in Deutschland stattfindet, und wird der 30. ÖFB-Teamchef. Laut Medienberichten soll Rangnick pro Jahr 1,5 Mio. Euro erhalten.

Der neue, 30. ÖFB-Teamchef: Ralf Rangnick, geboren in Backnang (Baden-Württemberg), unweit von Stuttgart...und in der Branche auch "Fußball-Professor" genannt. Ein Vordenker, Visionär und auch Fußballstil-Revolutionierer...so war der 63-Jährige der "Architekt", der den Grundstein für die Serien-Meistertitel bei RB Salzburg legte. Bis zum Dienst-Antritt beim ÖFB sei nun noch die Wohnsitz-Situation zu klären.

"Mr. Red Bull"

Rangnick, dessen Vertrag beim ÖFB noch zu unterzeichnen ist und der erst Ende Mai in Österreich den Medien zur Verfügung stehen werde, ist derzeit noch Interims-Teammanager von Premierleague-Kultklub Manchester United. Der erfahrene Deutsche ist in Österreich kein Unbekannter, war von Juli 2012 bis Juni 2015 Sportdirektor beim FC Red Bull Salzburg und prägte die "Pressing-Power" und vieles mehr bei den Roten Bullen. Für Red Bull war er dann auch bei RB Braganto, RB New York und RB Leipzig in unterschiedlichen Funktionen tätig.

Der Schwabe coacht aktuell Manchester United mit Cristiano Ronaldo in der Premier League, ab Sommer übernimmt bei ManU Ajax-Coach Erik ten Hag. Ralf Rangnick war unter anderem bei RB Leipzig, VfB Stuttgart, Hannover 96, FC Schalke 04 und TSG Hoffenheim als Trainer tätig.

Die Kraichgauer führte er von 2006 - 2008 per Durchmarsch von der Regionalliga bis in die Bundesliga. Fünf Jahre war Rangnick erfolgreich beim "Hopp-Klub" TSG Hoffenheim! In der heutigen ÖFB-Präsidiumssitzung wurde der UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber als neuer Teamchef und Foda-Nachfolger vorgeschlagen.

Seine erste echte Cheftrainer-Station war bereits 1995 mit 37 Jahren beim SSV Reutlingen, dann folgte sein steiler Trainer-Aufstieg über den SSV Ulm in die Bundesliga zum VfB Stuttgart, Hannover 96, FC Schalke 04 (mit dem er 2011 DFB-Pokalsieger wurde) und TSG Hoffenheim.

Der Vertrag läuft vorerst über zwei Jahre, bei einer erfolgreichen Qualifikation für die UEFA EURO 2024 in Deutschland verlängert sich die Zusammenarbeit automatisch um zwei weitere Jahre bis zur WM 2026 in den USA.

Schöttel: "Absoluter Topmann mit großer Reputation"

ÖFB-Präsident Gerhard Milletich: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ralf Rangnick einen herausragenden Experten im internationalen Fußball als Teamchef gewinnen konnten. Wir sind alle davon überzeugt, dass er der ideale Mann ist und mit seinen Visionen das Nationalteam und den ÖFB voranbringen wird. Ich glaube, dass die, die alle in der Auswahl waren, es super gemacht hätten. Doch wenn du die Chance hast, einen Trainer von diesem Format zu bekommen, heißt es zuschlagen."

Wie die Stimmung im Präsidium war, dazu Milletich: "Selbstverständlich gab es auch Diskussionen, weil es eine Überraschung war mit einem Trainer dieser Reputation. Die Präsidenten war jedoch nicht unvorbereitet. Im Endeffekt war die Abstimmung einstimmig."

ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel."Wir haben nach einem sehr fundierten und intensiven Prozess mit Ralf Rangnick einen absoluten Top-Mann mit einer großen internationalen Reputation als Teamchef gewinnen können. Das macht mich sehr stolz und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Es ist eine mutige Entscheidung. Er (Rangnick) ist überzeugt davon, dass er mit dieser jungen Mannschaft erfolgreich sein kann. Da ist jetzt nicht Europameister- oder Weltmeistertitel gefallen, doch er will was entwickeln. Wir waren definitv nicht auf der Suche nach dem großen Namen, sondern einem Trainer, der uns in dieser Situation am meisten helfen kann."

Zum angeblichen Treffen vor paar Wochen zwischen Rangnick und Schöttel meinte der ÖFB-Sportdirektor: "Das Treffen gab es nicht. Vor einem Monat habe ich mir das nicht vorstellen können. Habe ihn zwar schon im Hinterkopf gehabt, aber ihn vom Start weg nicht konktiert und ihn dann doch angerufen. Wir haben uns dann von Gespräch zu Gespräch getastet. In den letzten Tagen wollten wir dann zusammen kommen."

Schöttel dazu, welche Rolle RB Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund ausgeübt habe: "Er hat mir die Telefon-Nummer gegeben..."

Wichtig sei es nun, dass man bei der Bevölkerung und fußballbegeisterten Menge auch eine Art "Aufbruchstimmung" erzeugen und "positive Impulse" für den österreichischen Fußball erwirken wolle.

Enttäuschung bei anderen Kandidaten groß, doch "sie haben es gefasst hingenommen"

Schöttel zu den anderen Kandidaten: "Die Shortlist waren fünf Personen, zweien habe ich am Mittwoch abgesagt und zweien gestern. Natürlich war die Enttäuschung groß. Das ist halt auch Teil des Business...habe ich auch schon erlebt, dass man sich bewirbt und ein anderer den Zuschlag erhält. Doch sie haben es gefasst hingenommen."

Der designierte Teamchef Ralf Rangnick: "Es ist eine Ehre für mich, die Aufgabe als Teamchef zu übernehmen. Mit großer Vorfreude erfüllt mich insbesondere die Aussicht, mit einer jungen, erfolgshungrigen Mannschaft die Europameisterschaft in Deutschland zu bestreiten."

Ralf Rangnick, der Lars Kornetka als Assistenztrainer mit zum ÖFB bringt, ist neben seiner breiten internationalen Expertise durch seine Funktion als Sportdirektor beim FC Red Bull Salzburg auch ein ausgewiesener Kenner der heimischen Fußballszene. Jürgen Säumel bleibe auch weiterhin als ÖFB-Team-Co-Trainer, Robert Almer Tormann-Trainer.

Rangnick in Doppel-Funktion für ÖFB & ManU

Der intellektuelle Trainer-Fuchs wird den "Red Devils" als Berater erhalten bleiben und somit in Doppelfunktion tätig sein. Dies soll er mit dem ÖFB ausgehandelt haben. Rangnicks Anschlussvertrag als neuer Berater bei Manchester United soll laut "Dailymail" im Monat nur sechs volle Arbeitstage beinhalten.

Rangnik am Freitagvormittag bei Sky vor der offiziellen ÖFB-Teamchef-Bestellung: „Ich werde nach der Saison definitiv mit einer Beratungsrolle bei Manchester United weitermachen. Die Beratungsrolle würde aber schon Platz für einen zweiten Job lassen.“

Rangnick-Debüt in der Nations League am 3. Juni

Am 3. Juni wird der neue Teamchef mit Reals David Alaba und "Rot-Weiß-Rot" sein Debüt geben, wenn das ÖFB-Team in der Nations League-A-Gruppe auswärts bei Vizeweltmeister Kroatien spielt. Danach folgen binnen weniger Tage Duelle mit Dänemark (6. Juni/Heim, 13. Juni/Auswärts) und Frankreich (10. Juni/Heim).

Fotocredit: SID