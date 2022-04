Der SK Austria Klagenfurt wird nach einem spielfreien Wochenende am Montag, 2. Mai, ein neues Trio begrüßen. Wie der aktuell Tabellensechste der ADMIRAL Bundesliga vermeldet, werden der schottische U21-Nationalspieler Andy Irving und Offensiv-Allrounder Sinan Karweina vom ehemaligen deutschen Drittligisten Türkgücü München, der jüngst in Konkurs geriet und vom österreichischen Duo Andreas Heraf & Goran Djuricin trainiert wurde, zum Training der Kärntner stoßen. Auch Fabio Markelic kehrt nach einer Leihe vom Zweitligisten FC Wacker Innsbruck zu den Violetten vom Wörthersee zurück.

Zwei...nein, drei neue Spieler bekommt Klagenfurts Chefcoach Peter Pacult am kommenden Montag zusätzlich in seinen Kader ins Training.

Sportdirektor Matthias Imhof: „Wir hatten Andy und Sinan schon länger am Radar und freuen uns, dass jetzt die Gelegenheit besteht, die Spieler noch besser kennenzulernen. Für die Burschen ist es auch wichtig, auf hohem Niveau zu trainieren und im Rhythmus zu bleiben. So profitieren beide Seiten davon und können schauen, ob es passt. Bei Fabio ist es so, dass wir die bis Sommer vereinbarte Leihe nach Tirol vorzeitig beendet haben."

Die Austria Klagenfurt freut sich auf zwei Testpiloten und einen alten Bekannten. Der schottische U21-Nationalspieler Andy Irving und Offensiv-Allrounder Sinan Karweina werden ab Montag im Training mitmischen. Auch Fabio Markelic ist zurück.



Trio kommt von jeweiligen Krisen-Klubs

Der 21-jährige Irving wurde in Schottland bei Heart of Midlothian ausgebildet. Nach dem Sprung zu den Profis wechselte er zur Saison 2021/22 zu Türkgücü. Der 23-jährige Karweina spielte in der Jugend beim 1. FC Köln.

Nach Stationen bei den Sportfreunden Lotte und dem MSV Duisburg ging es im Sommer 2021 zu Türkgücü. Die drei Spieler sollen nach dem freien Wochenende zum Training stoßen. Markelic besitzt bei Austria Klagenfurt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

