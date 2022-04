Im UNIQA ÖFB-Cup-Finale ist die SV Guntamatic Ried gegen Top-Favorit und ADMIRAL-Bundesliga-Meister sowie Double-Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg am Sonntag, dem 1. Mai, krasser Außenseiter im Wörthersee Stadion in Klagenfurt - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Gleich 8 Mal gewannen die Roten Bullen in den vergangenen 10 Jahren den ÖFB-Cup, lediglich der FC Pasching (2013) und der SK Sturm Graz (2018) durchbrachen sensationell die Bullen-Phalanx. Auch die Innviertler stemmten den Pokal schon immerhin zwei Mal in ihrer Klubhistorie in die Höhe: 1998 und 2011.

Rennen die Rieder am Sonntag im ÖFB-Cup-Finale den Roten Bullen meist hinterher? Wie hier Daniel Offenbacher (re.) gegen Rasmus Kristensen im ersten Saison-Aufeinandertreffen am 1. August 2021 beim 7:1 in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim.

Die Rieder haben sich ohnehin als "Pokal-Mannschaft" einen Namen gemacht und fanden in dieser Cup-Saison, die gegen einen Salzburger Klub begann und endet, wie folgt in´s Finale:

1. Runde auswärts 7:0 beim SV Grödig (Stefan Nutz, 8., 21., 23., 82. Elfer sowie Constantin Reiner (17.), Daniel Offenbacher (71.) und Julian Wießmeier (73.).

2. Runde auswärts 3:1 im OÖ-Derby bei Vorwärts Steyr (Murat Satin,27.; Philipp Pomer, 48.; und Luca Meisl, 64.).

Achtelfinale auswärts 2:1 beim SK Sturm Graz (Ante Bajic, 36. und Luca Meisl, 52.).

Viertelfinale daheim 2:0 gegen SK Austria Klagenfurt (Julian Wießmeier, 50., Elfer und Leo Mikic, 79.)

Halbfinale daheim 2:1 gegen TSV Hartberg (Felix Seiwald, 61., und Julian Wießmeier, 71., Elfer).

"Ein echtes Highlight in der Karriere"

SV Ried-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger vor dem Finale: „Wir freuen uns alle riesig auf das Cupfinale. Das ist ein echtes Highlight in der Karriere. Ich habe es schon 2011 miterleben dürfen. Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich zurückdenke. Das werde ich auch nie vergessen.

Das Cupfinale ist für den ganzen Verein enorm wichtig. Ganz Österreich schaut auf uns. Wir spielen auf einer riesigen Bühne für den Verein. Die Rahmenbedingungen hätten aufgrund der Situation in der Liga natürlich andere sein können. Aber wir haben uns dieses Finale erarbeitet und wollen es jetzt auch genießen. Für dieses Spiel werden wir die Liga aus den Köpfen bringen und alles geben. Danach fokussieren wir uns wieder auf die Liga.“

"Werden sicher nicht als Touristen nach Klagenfurt fahren"

SVR-Chefcoach Christian Heinle: „Ein Cupfinale ist ein Ereignis, dass du in deiner Karriere vielleicht nur einmal erleben darfst. Das letzte Mal war Ried vor zehn Jahren im Finale. Wir haben es uns beinhart erkämpft und wir werden sicherlich nicht als Touristen nach Klagenfurt fahren. Wir sind dem ganzen Umfeld, den Fans, den Sponsoren, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schuldig, dass wir uns in Klagenfurt zerreißen. Der Cup hat auch historisch für Ried einen hohen Stellenwert.

Ich habe den letzten Cupsieg als Außenstehender vor dem Fernseher miterlebt und mich damals irrsinnig gefreut. Es könnten, wie es aussieht, jetzt fast 3.000 Rieder Fans in Klagenfurt mit dabei sein. Wir haben momentan keine leichte Phase, aber wir haben schon gegen die Admira gesehen, wie sehr uns die Fans unterstützen. Sie haben die Mannschaft mitgenommen. Das hat mich sehr gefreut. Von der Stimmung her könnte es jetzt ein Heimspiel für uns werden.“

Heinle: "Dieses David gegen Goliath macht den Reiz"

Der 37-jährige Chefcoach weiter: „Es gibt keine Mannschaft in Österreich, die wir in den letzten Jahren so oft im Fernsehen bewundert haben. Es ist eine europäische Top-Mannschaft, die über die Champions League-Gruppenphase hinausgekommen ist. Ich erwarte ein volles Pressing und eine sehr intensive Spielweise von ihnen. Gegen jede andere Mannschaft in Österreich hätten wir größere Chancen. Aber dieses David gegen Goliath macht den Reiz. Wenn wir nach Klagenfurt fahren, wollen wir auch gewinnen. Und wenn wir als SV Guntamatic Ried den Cup gewinnen wollen, muss an diesem einen Tag alles passen – der Spielverlauf, unsere Leistung und Salzburg darf auch nicht den besten Tag erwischen.“

Wird am Sonntag gegen die "Bullen-Power" der Jaissle-Elf wohl viel zu tun bekommen: SVR-Rückhalt Samuel Sahin-Radlinger, der gebürtige Rieder.

"In einem Spiel ist immer alles möglich"

Rieds Rückhalt Sahin-Radlinger nochmal: „Wir fahren sicher nicht nach Klagenfurt, um uns den Wörthersee anzusehen. Wir wissen, was Salzburg für eine extreme Qualität hat. Zuhause haben wir sie in dieser Saison aber schon an den Rand einer Niederlage gebracht. Unser Trainerteam wird uns richtig gut vorbereiten, damit wir Salzburg schlagen können. In einem einzigen Spiel ist immer alles möglich. Wenn wir alle an uns glauben und alle 100 Prozent geben, können wir für eine Überraschung sorgen. Über die Qualität von Salzburg braucht man nicht viel reden. Sie zeigen schon über die ganze Saison eine konstant gute Leistung. Sie haben in der Breite einen extrem guten Kader. Egal wer spielt, alle haben eine sehr hohe Qualität. Wichtig ist, dass wir das Spiel möglichst lange spannend halten. Wenn wir einen guten Tag erwischen und Salzburg nicht den besten, dann können wir überraschen. Es muss aber alles zusammenpassen.“

SVR-Kapitän Marcel Ziegl - einziger Akteur, der vor 10 Jahren schon im ÖFB-Cup-Finale RB Salzburg vs. SV Ried dabei war: "Für viele Spieler unserer Mannschaft ist dieses Finale das größte Spiel in ihrer Karriere. Die Vorfreude ist dementsprechend groß. Im Endeffekt zählt am Sonntag nur der Titel. Wir kennen unsere Qualitäten und wollen sie auch auf den Platz bringen. In der Liga haben wir in dieser Saison schon zeigen können, was für ein unangenehmer Gegner wir für Salzburg sein können."

Letztes Aufeinandertreffen

Am 13. Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison trennten sich die SV Guntamatic Ried und RB Salzburg am 30. Oktober 2021 in der „josko ARENA“ in Ried mit einem 2:2. Für Ried trafen Luca Meisl (9.) und Leo Mikic (92.), für Salzburg Adamu (83.) und Okafor (85.). Beim ersten Duell in Runde 2 am 1. August gab es in der Red Bull Arena einen 7:1-Kantersieg (je 2 Mal trafen Šeško und Adeyemi, dazu Kristensen, Ulmer und Okafor, Ehrentor in der 88. Min. zum 5:1 Pomer).

Statistik zum Spiel

In der Meisterschaft trafen die SV Guntamatic Ried und der FC Red Bull Salzburg bisher 84 Mal aufeinander. Bilanz: 47 Siege RBS, 15 SV Ried, 22 Remis – bei einer Gesamttorbilanz von 155:89 für Salzburg.

Im ÖFB-Cup standen sich die beiden Mannschaften am 20. Mai 2012 bereits in einem Finale gegenüber. Im Wiener Ernst-Happel-Stadion siegte RB Salzburg durch Tore von Leonardo, Franz Schiemer und Stefan Hierländer mit 3:0. In der Saison 2015/16 unterlag die SV Ried im Achtelfinale in Salzburg mit 2:4.

Der FC Red Bull Salzburg, für den diese Cup-Saison gegen einen oberösterreichischen Klub begann und nun auch im Finale endet, fand den Weg ins Endspiel wie folgt:

1. Runde 4:1-Auswärtssieg bei WSC Hertha Wels.

2. Runde 8:0-Auswärtssieg bei Kalsdorf.

Achtelinfale 3:0-Auswärtssieg beim SKN St. Pölten

Viertelfinale 3:1-Heimsieg gegen den LASK.

Halbfinale 5:4 im Elfmeterschiessen auswärts beim WAC (1:1 nach Verlängerung)

