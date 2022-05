Die SV Guntamatic Ried geht als krasser Außenseiter in das ÖFB-Cup-Finale mit dem übermächtigen FC Red Bull Salzburg - Sonntag, 1. Mai, ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker. Der 3. Cup-Sieg in der Klub-Historie wäre für die Innviertler eine Sensation. Die schafften die Wikinger vor 24 Jahren, als die SV Ried 1998 den großen Favoriten SK Sturm Graz im Finale 3:1 bezwang. Damals dabei: Michael Angerschmid, derzeit Co-Trainer von Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt. Beide kennen sich aus mit Sensationen, wie vor 2 Wochen beim Coup gegen den FC Barcelona bewiesen. Was meint einer der Eintracht-Eurofighter?

"Ewiges" Erfolgs-Duo Oliver Glasner (li.) und seine "rechte Hand" Michael Angerschmid (re.), hier am 14. April im Camp Nou in der "magischen Nacht" beim 3:2-Europaleague-Coup von Eintracht Frankfurt gegen den Renommierklub FC Barcelona. Auch am Donnerstag mit 2:1 im EL-Halbfinal-Hinspiel bei West Ham United in London siegreich und auf Kurs Europaleague-Finale, 18. Mai in Sevilla .

Ligaportal fragte nach. Oliver Glasner war bei beiden Final-Siegen 1998 gegen Sturm Graz (3:1) und 2011 gegen Zweitligist SC Austria Lustenau (2:0) als Spieler dabei, wurde gegen die Steirer als damals 23-Jähriger in der 61. Minute eingewechselt. Der damals 24-jährige Michael Angerschmid wirkte vor 24 Jahren gegen die Steirer als Rieder Rackerer im Mittelfeld mit und war 2011 mit Gerhard Schweitzer Co-Trainer unter dem legendären Chefcoach Paul Gludovatz.

Ligaportal: Michi Angerschmid, welche Erinnerungen hast Du an die bei beiden Cup-Triumphe am Dienstag, 19. Mai 1998, im Hanappi-Stadion in Wien und an jenen 29. Mai 2011 im Ernst-Happel-Stadion in Wien?

Michael Angerschmid: Sehr gute Erinnerungen. Die beiden Cup-Finale waren ja sehr unterschiedlich. 1998 gegen Sturm Graz mit deren goldener Mannschaft um Haas, Vastić, Neukirchner, Foda, Mählich, Schupp usw. waren wir krasser Außenseiter. Jeder hat mit einer Niederlage gerechnet. Sturm hatte am Wochenende davor die Meisterschaft fixiert. Die hatten gefeiert und dann kommt das kleine Ried im Finale. Doch dann sind wir früh mit einem geschupften Elfer Goran Stanisavljević (Anm.: 11. Min.) in Führung gegangen, Herwig Drechsel hat vor der Pause noch auf 2:0 erhöht. Dann fiel in der 88. Minute (Anm.: Reinmayr) das 2:1, doch im Gegenzug machte Markus Scharrer mit dem 3:1 alles klar. Dann folgte eine große Feier, es war damals grad Rieder Messe. Die Feier ging dann 2 Tage.

Jähes Ende der Feierlichkeiten nach Unfalltod vom Co-Trainer

Dann war der Autounfall von Marinko Ivšić (Anm.: Co-Trainer SV Ried, damals 36 Jahre), der tödlich verunglückte. Damit war alles vorbei mit Feiern. Doch die 3 Tage zuvor waren unglaublich. Wir waren Außenseiter, Sturm hat zuvor alles zerschossen. Es war der erste Titel in der Rieder Vereinsgeschichte und damals unvorstellbar. Im 2. Finale waren wir dann der Favorit. In der 1. Halbzeit hatte Austria Lustenau zwei, drei Chancen. Auch in der 2. Halbzeit war es ein enges Spiel - doch mit dem 2:0 (Anm.: Doppelpack Hammerer) war alles erledigt. Da waren wir der Favorit und Lustenau der Underdog. Am Hauptplatz in Ried war dann die Feier.

"Nicht hinten rein stellen - mutig sein"

Ligaportal: Wie 1998 ist auch am Sonntag gegen Favorit FC Red Bull Salzburg die SV Guntamatic Ried krasser Außenseiter. Das warst Du jüngst mit Eintracht Frankfurt gegen den FC Barcelona auch. Ihr habt die Sensation geschafft. Wie können die Wikinger, die gegen die übermächtigen Bullen keine Chance haben, diese nutzen...?

Michael Angerschmid: Du musst dorthin fahren und brauchst, auch wenn Salzburg klarer Favorit ist, den Glauben, dass du gewinnen kannst. Du brauchst über das ganze Spiel kämpferisch und taktisch eine außergewöhnliche Leistung...musst bei den drei-vier Chancen, die du hast, das Tor machen. In einem Spiel ist auch für einen Kleinen wie Ried alles möglich. Da muss natürlich vieles zusammenpassen. So wie bei uns gegen Barcelona...wo wir den Elfmeter bekommen und viele Faktoren für uns gelaufen sind. Wichtig ist, du darfst dich nicht hinten rein stellen und musst mutig sein. Nicht dass man sich hinterher sagt, wären wir doch mutiger gewesen.

Foto: IMAGO/Eibner