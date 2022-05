Hiobsbotschaft am Verteilerkreis! Einer der Aktivposten im Mittelfeld vom FK Austria Wien, aktuell Tabellenvierter der ADMIRAL Bundesliga, erlitt einen Teileinriss des Außenbandes im rechten Sprunggelenk: Matthias Braunöder. Der 20-jährige Eisenstädter absolvierte in dieser Saison 24 Liga-Einsätze und steuerte dabei ein Tor und fünf Assists bei. Die Diagnose teilten die Veilchen am Samstag mit. Passiert war die Verletzung in Runde 29 am 27. April beim Mittwoch-Meistergruppen-Match beim Wolfsberger AC (1:1).

Eine Operation ist laut Mannschaftsarzt Marcus Hofbauer, der den 20-Jährigen eingehend untersuchte, nicht notwendig.

Zur möglichen Ausfallsdauer machte der Traditionsklub keine Angaben. Nach der ÖFB-Cup-Final bedingten Bundesligapause kommt es für die Violetten zum ewig jungen Wiener Derby, Sonntag, 8. Mai, Generali-Arena - ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker.

Beide Teams liegen in der Tabelle mit Rang 3 (Rapid) und 4 (Austria) knapp beieinander, die Grün-Weißen haben drei Runden vor Saisonende zwei Zähler Vorsprung.

Foto: GEPA-ADMIRAL