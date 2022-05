Das ÖFB-Cup-Finale der Saison 2021/2022 am heutigen 1. Mai im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt zwischen Underdog SV Guntamatic Ried und Favorit FC Red Bull Salzburg wurde im Vorfeld als Duell "David gegen Goaliath" tituliert. Der Serienmeister wollte daran auch keinen Zweifel lassen, bestimmte auf dem Weg zu seinem 9. Double-Gewinn von Beginn an das Geschehen gegen den wacker gegen haltenden Tabellenvorletzten der ADMIRAL Bundesliga mit seinem "Rieder Riegel", um am Ende mit 3:0 (1:0) siegreich zu sein. Doch die Rieder waren zwischenzeitlich am Anschlusstreffer dran und hatten durchaus auch Abschlusspech.

Liga-Toptorjäger Karim Adeyemi tauchte nach 9 Minuten erstmals frei vor SVR-Goalie Sahin-Radlinger auf, ehe in höchster Not ein Rieder vor der Torlinie rettete.

Neuauflage des ÖFB-Cup-Finales von vor 10 Jahren, vor der es noch eine Gedenkminute für den heute verstorbenen Jahrhundert-Trainer vom SK Sturm Graz - Ivica Osim - gab - siehe auch separater Beitrag,

Für Nostalgiker - so sah die Aufstellung beider Teams im Mai 2012 aus:

RB Salzburg: Walke; Schwegler, Schiemer, Ulmer (46. Hinteregger), Sekagya, da Silva, Zárate (87. Hierländer), Svento, C. Leitgeb, Maierhofer (73. Cristiano), Leonardo. Trainer: Ricardo Moniz, Co-Trainer: Niko Kovac.

SV Ried: Gebauer, Riegler, Schreiner, Reifeltshammer (46. Lexa), Meilinger, Hinum, Hadzic (Casanova), R. Zulj, Beichler, Ziegl (73. Carril), Guillem. Trainer: Gerhard Schweitzer. Co-Trainer: Michael Angerschmid.

Zehn Jahre später sind in der Startelf diesmal nurmehr Andreas Ulmer (RBS) und Marcel Ziegl (SVR) übrig geblieben, beide "Urgesteine" ihrer Klubs und amtierende Kapitäne sowie gebürtige Oberösterreicher. Die Innviertler als krasser Außenseiter und in dieser Cup-Saison mit gleich drei unterschiedlichen Trainern auf dem Weg ins Finale: Andreas Heraf, Christian Heinle (mit dem 2:1-Achtelfinal-Coup bei Sturm Graz) und Roberts Ibertsberger (Viertel- und Halbfinalsiege gegen Austria Klagenfurt & TSV Hartberg).

Am 1. Mai-Feiertag, respektive "Tag der Arbeit" bekamen die tief stehenden Rieder (Fünfer-Abwehrkette, davor Vierer-Mittelfeld und Solo-Stürmer Ante Bajic) auch sogleich in der Defensive viel zu tun...die Salzburger wollten ihrer Favoritenrolle vom Ankick weg gerecht werden und agierten gewohnt druckvoll. Nach langem Flugball von Ulmer setzte sich Adeyemi links im Sechzehner gegen Lackner dank seiner Schnelligkeit beherzt durch, spitzelte die Kugel an SVR-Goalie Sahin-Radlinger vorbei, doch ein Rieder rettete in höchster Not vor Überschreiten der Torlinie (9.).

Linienrichter schied verletzt aus - Sučić mit Maßarbeit zum 1:0

Dann kuriose, ca. vierminütige Spielunterbrechung...der SR-Assistent Martin Höfler verletzte sich muskulär und so übernahm der 4. Offizielle René Eisner als Linienrichter. Der sah wie ein ambitionierter Freistoßball aus 25 Metern von Ried-Kapitän Marcel Ziegl durch Karim Adeyemi ins Toraus abgefälscht wurde.

Der 20-jährige DFB-Teamstürmer dann als Wegbereiter zum Salzburger Führungstreffer...mit Balltempo durch das zentrale Mittelfeld, flaches Zuspiel auf Offensiv-Verteidiger Andreas Ulmer, dessen flache Hereingabe von links abgeblockt wurde, ehe wieder Adeyemi an die Kugel kam und auflegte für Luka Sučić. Der 19-jährige Linzer gegen die Oberösterreicher mit Maßarbeit...direkt mit links und ansatzlos aus 18 Metern von halblinks ins rechte Kreuzeck - 8. Treffer im Frühjahr für den kroatischen U-21-Teamspieler!

Die Wikinger blieben vor ihren prima Stimmung erzeugenden, 3.500 mitgereisten Anhängern, unbeeindruckt und lauerten auf ihre Konterchance. Adressat: Zielstürmer Ante Bajic, gegen den Keeper Köhn gerade noch herauseilend aus seinem Kasten mit dem Fuß klärte (39.). Auf der Gegenseite taten sich die pressenden Bullen gegen den "Rieder Riegel" relativ schwer und so blieb es nach sechsminütiger Nachspielzeit beim 1:0-Pausenstand.

Bajic mit der Ausgleichschance, dann Wöber mit dem 2:0

Nach Wiederbeginn furioser Auftakt des Außenseiters: Ante Bajic setzte sich links im Sechzehner gekonnt durch - Keeper Köhn parierte den halbhohen Schussball (47.). Wenig später bewiesen auf der Gegenseite die Roten Bullen gnadenlos ihre Effizienz. Kurz vorgetragener Corner von rechts, ehe Noah Okafor auf Höhe des rechten Strafraumeck die Kugel mit dem rechten Innenrist für Maximilian Wöber servierte. Ante Bajic verfehlt die Hereingabe und der hinter ihm lauernde, aufgerückte Innenverteidiger vollendete per Kopfball zum 2:0 (52.). Vom Vorsprung beflügelt marschierte Andreas Ulmer unnachahmlich über die linke Außenbahn, bediente Karim Adeyemi, dessen Direktabnahme allein vor Keeper Sahin-Radlinger über das Gehäuse ging (60.).

Adrenalin-Ausstöße nach der Pause - heißblütige Diskussionen

Dann erhitzten sich die Gemüter....das Salzburger Sturm-Duo Okafor & Adeyemi allein vor Sahin-Radlinger, der Schweizer legte flach quer auf den Deutschen und der vollendete vor dem Österreicher im SVR-Tor und rutschte dabei in den gebürtigen Rieder hinein. Danach bekam der Münchener vom Innviertler noch einiges zu hören, ehe der besonnende Referee Harkam die Aktion mit der Abseits-Entscheidung zuvor für Okafor beendete (65.)

Auf der Gegenseite sorgte Solostürmer Ante Bajic mal wieder für einen Akzent, doch sein spektakulärer Fallrückzieher wurde zur sicheren Beute für Keeper Köhn (68.). Wenig später dann "Rudel-Bildung" vor dem Salzburger Sechzehner, weil die Rieder einen Freistoß reklamierten nach einem Schubser von Sučić gegen Mikic (75.) Zweite hitzige Szene in Halbzeit 2, die Referee Harkam in der ansonsten fairen Final-Partie mit jeweils ein Mal gelb in beide Lager quittierte.

Wöber zwei Mal mit heroischer Rettungstat

Doch die leidenschaftlich rackernden Rieder weiter dran am Anschlusstreffer. Nach einem herrlichen Lupfer tauchte Balic allein vor Köhn auf, der Salzburger Schlussmann parierte, ehe beim Nachschuss von Leo Mikic ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber mit einer sensationellen, artistischen Rettungstat nahe der Torlinie das Gegentor verhinterde.

Dann wieder Mikic gegen Wöber, der - aus Rieder Sicht - halblinks im Sechzehner abwehrte und sich heroisch in den Schussball warf...es folgte der VAR-Elfer-Check, ob der gebürtige Wiener mit der Hand dran war (85.) Kein Elfer! SVR-Chefcoach Christian Heinle nach Spielende: "Ein ganz klarer Elfmeter".

Bitter! Unsere #Wikinger müssen sich trotz einer tollen Leistung geschlagen geben. pic.twitter.com/gkJ1CUcgVi — SV Ried 1912 (@svried1912) May 1, 2022

Benjamin Šeško sichert sich ÖFB-Cup-Torjägerkrone

Bitter für die Rieder, die obendrein die Salzburger Entscheidung erlebten. Statt 2:1 wenig später 3:0. Karim Adeyemi mit der Maßflanke und aus wenigen Metern vollendete Benjamin Šeško freistehend zu seinem fünften ÖFB-Cup-Tor in dieser Saison und sicherte sich damit die "Torjäger-Krone" im Wettbewerb. Das war´s!

Die Salzburger mit dem verdienten ÖFB-Cup-Sieg (in den vergangenen 10 Jahren dem 9.) gegen wackere Rieder, die sich teuer verkauft haben und vom Resultat her unter Wert besiegt wurden.

Die seit 2019 neue Cup-Trophäe (bestehend aus Holz, Stein, Metall und Glas), die von Designerin Marina Hörmanseder entworfen wurde und 70 Zentimeter hoch ist bei einem Durchmesser von 43 Zentimetern sowie 12 kg wiegend, bleibt somit weiter im "Bullen-Stall". Für die Salzburger in der Red Bull-Ära der neunte Double-Gewinn und zugleich 9. Cup-Sieg.

Uniqa-ÖFB-Cup-Finale Saison 2021/2022

FC Red Bull Salzburg - SV Guntamatic Ried 3:0 (1:0)

Sonntag, 1. Mai 2022, 17 Uhr, Wörthersee Stadion Klagenfurt, Z: 9.000, SR: Alexander Harkam (Steiermark)

FC Red Bull Salzburg (4-4-2, Raute im Mittelfeld): Köhn; Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer (Kap.); Capaldo (63. Aaronson), Camara (90. +1, Junuzovic), Sučić, N. Seiwald; Adeyemi (90. +1, Kjaergaard), Okafor (73. Šeško). Trainer: Matthias Jaissle.

SV Guntamatic Ried (5-4-1): Sahin-Radlinger; Wießmeier (57. Mikic), Meisl, Lackner (82. Weberbauer), Plavotic, Pomer; Stosic, S. Nutz, Ziegl (Kap.), Satin (82. Nene); Bajic. Trainer: Christian Heinle.

Torfolge: 1:0 (27., Linksschuss) Sučić, 2:0 (52., Kopfball) Wöber, 3:0 (87., Rechtsschuss) Šeško.

GK: Sučić (76., Unsportlichkeit) / Bajic (76. Unsportlichkeit).

