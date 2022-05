Peter Pacult, Chefcoach vom Tabellensechsten der ADMIRAL Bundesliga - SK Austria Klagenfurt - vermag die Bestellung von Ralf Rangnick als Foda-Nachfolger bzw. neuen ÖFB-Teamchef nicht nachzuvollziehen. Der letzte Meister-Trainer vom SK Rapid Wien hätte lieber einen Österreicher gesehen und meinte in der Krone: „Andi Herzog muss sich ja schon verarscht vorkommen. . .!“ Der 62-jährige Wiener hat außerdem so seine Erinnerungen an den 63-jährigen Deutschen, der derzeit interimistisch Teammanager bei Premierleague- und Kult-Klub Manchester United ist.

Der Aufstiegs-Trainer der Kärntner Violetten, bekannt für seine offenen Worte, versteht die Bestellung des neuen ÖFB-Teamchefs Ralf Rangnick aus Deutschland überhaupt nicht. Peter Pacult weiter in der "Krone": „Es ist enttäuschend und unverständlich, dass es zum dritten Mal in Folge kein Österreicher geworden ist. Andi Herzog muss sich ja verarscht vorkommen, Stöger wurde vertröstet. Wir sind irgendwie die einzige Nation, die nicht auf eigene Trainer setzt. Für was bilden wir dann Jahr für Jahr neue Trainer aus, wenn sie dann eh nie infrage kommen?“