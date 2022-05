Der Sieger im UNIQA ÖFB Cup 2021/22 heißt FC Red Bull Salzburg! Die Roten Bullen setzten sich im Finale am heutigen 1. Mai-Sonntag im Wörthersee Stadion in Klagenfurt gegen die SV Guntamatic Ried mit 3:0 (1:0) durch und sichern sich damit den neunten Cupsieg der Red Bull-Ära. Nachfolgend Spiel-Statements aus beiden Lagern.

Der 36-jährige, gebürtige Linzer und RB Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer, hier gegen Markus Lackner, feiert seinen 22. Titel (13x Meister, 9x Cup-Sieger)

Matthias Jaissle, Trainer FC Red Bull Salzburg: "Kompliment an Ried, sie haben es heute bis zum Schluss gut gemacht und die Partie eng gestaltet. Aber wir haben über weite Strecken der Partie unser Spiel durchgezogen. Zwar haben wir das 3:0 nicht früh genug gemacht, deshalb mussten wir noch ein wenig zittern, aber in Summe war es ein verdienter Sieg."



Andreas Ulmer, Kapitän FC Red Bull Salzburg: "Wir haben versucht, gleich gut ins Spiel zu kommen und das haben wir auch geschafft. Das 1:0 war ein überragender Treffer von Luka. Danach haben wir das Spiel kontrollieren können und in Summe auch verdient gewonnen. Das sind Momente, an die ich mich ewig erinnern werde."



Maximilian Wöber, FC Red Bull Salzburg: "Das Spiel hat sich nicht so eindeutig angefühlt, wie es am Ende war. Wir haben um jede Chance kämpfen müssen. Je länger das Spiel gedauert hat, umso mehr Möglichkeiten konnten wir uns aber erarbeiten. In Summe ist der Sieg daher auch gerechtfertigt. Titel sind immer etwas Besonderes und werden nie selbstverständlich. Daher werden wir heute auch richtig feiern."

Beschäftigte die Salzburger Hintermannschaft, hier Solet (li.) und Wöber (re.): Rieds Solospitze Ante Bajic, der wiederholt einen Treffer auf dem Fuß hatte.

"Haben uns teuer verkauft - klarer Elfmeter"

Christian Heinle, Trainer SV Guntamatic Ried: "Wir haben uns heute sehr teuer verkauft. Wenn du gegen Salzburg gewinnen willst, muss an einem Tag alles passen und gewisse Entscheidungen müssen für dich fallen. In Summe war es einen Tick zu wenig, dass es für eine Sensation gereicht hätte. Wir waren beim Stand von 0:2 super im Spiel und hatten gute Gelegenheiten. Für mich wäre auch der Elfmeter für uns klar zu geben gewesen. So hat es leider zu wenig."

Marcel Ziegl, Kapitän SV Guntamatic Ried: "Beim Stand von 0:2 lassen wir leider einen Sitzer aus, danach kann es auch einen Elfmeter für uns geben. Das sind die Situationen, die du gegen Salzburg nützen muss, dann hätten wir auch das Momentum auf unserer Seite gehabt. So war es am Ende eindeutig. Dennoch vor allem ein großer Dank an unsere Fans für die Unterstützung."

Stefan Nutz, SV Guntamatic Ried: "Gratulation an Salzburg, sie sind ein verdienter Cupsieger. Wir haben aber heute einige gute Situationen vorgefunden, aus denen wir auch Tore erzielen können. Leider haben wir sie nicht genützt. Wir wollten von Beginn an mutig spielen, Salzburg hat sich aber gut auf uns eingestellt. Gegen diesen Gegner braucht man einen perfekten Tag, den haben wir leider nicht gehabt."

Fairplay Award an Halbfinalist Wolfsberger AC

Der von Stiegl präsentierte Fairplay Award in dieser Saison an den RZ Pellets WAC. Als Torschützenkönig presented by geomix Soccer Store darf sich ein Salzburger feiern lassen. Benjamin Šeško erzielte im Endspiel das fünfte Tor in der laufenden Cupsaison und sicherte sich damit die Torjägerkrone.



Die Cup-Sieger der letzten 10 Jahre:



2022: FC Red Bull Salzburg

2021: FC Red Bull Salzburg

2020: FC Red Bull Salzburg

2019: FC Red Bull Salzburg

2018: SK Puntigamer Sturm Graz

2017: FC Red Bull Salzburg

2016: FC Red Bull Salzburg

2015: FC Red Bull Salzburg

2014: FC Red Bull Salzburg

2013: FC Pasching

