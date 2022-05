Die ÖFB-Cup-Finale bedingte Bundesliga-Pause hat dem ein oder anderen Akteur im Lazarett des SK Austria Klagenfurt gut getan. So meldet sich drei Runden vor Saisonende beim derzeit Tabellensechsten der ADMIRAL Bundesliga vor dem Heimspiel-Doppelpack gegen Sturm Graz - Sonntag, 8. Mai, ab 14:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker - und FK Austria Wien (15. Mai, 17 Uhr) vor allem das seit Wochen vermisste Innenverteidiger-Duo Thorsten Mahrer & Nicolas Wimmer zurück und stieg am heutigen Montag wieder ins Teamtraining ein.

Beide Abwehrspieler könnten schon in der 30. Runde am Sonntag (14:30 Uhr) im Wörthersee-Stadion gegen Vizemeister SK Sturm Graz für Chefcoach Peter Pacult eine Option sein. Das Duo will mithelfen, den Traum der Violetten von Europa wahr zu machen.

„Beide waren einige Wochen raus, daher müssen wir abwarten, wie sie sich im Verlauf der Woche präsentieren. Es ist aber kein Geheimnis, welchen Stellenwert sie haben. Wenn Thorsten und Nicolas zu 100 Prozent fit sind, dann gehören sie zu den Eckpfeilern unserer Mannschaft. Wir sind froh, dass sie wieder zur Verfügung stehen“, sagt Sportdirektor Matthias Imhof.

In den ersten zehn Partien stand der 32-jährige Mahrer (Foto) immer von der ersten bis zur letzten Minute am Platz, am 11. Spieltag gegen Rapid Wien (1:1) sah der 1,91 Meter-Mann die Rote Karte, um dreimal gesperrt zuzusehen. In den folgenden acht Matches war der Ex-Mattersburger wieder über die volle Distanz dabei, ehe das Verletzungspech zuschlug. Am 20. März in Graz (1:3) zog sich der Routinier einen Bänderriss zu, verpasste seither fünf Spiele - und steht nun vor dem Wiedersehen mit dem SK Sturm vor seinem Comeback.

Abwehr-Kollege Wimmer, im vergangenen Sommer von Zweitliga-Meister Blau-Weiß Linz nach Waidmannsdorf gekommen, zählte zwischen den Runden vier und 17 immer zur Startformation. Rückenprobleme, Covid, eine Gelbsperre und zuletzt Knieprobleme warfen den 1,90 Meter-Mann dann aus der Bahn, seit Mitte Dezember fiel der 27-jährige Österreicher bei acht von zwölf Spielen aus. Jetzt hofft Wimmer darauf, im Heimspiel-Doppel gegen Sturm Graz und Austria Wien sowie zum Abschluss bei Meister RB Salzburg in die Mannschaft zurückzukehren.

Zwei "Test-Piloten" und ein Rückkehrer Montag im Training

Neben den schmerzlich vermissten Mahrer und Wimmer durfte Chefcoach Pacult zum Wochenstart auch zwei Testpiloten und einen alten Bekannten am Trainingsplatz begrüßen. Der schottische U21-Teamspieler Andy Irving und der deutsche Offensiv-Mann Sinan Karweina, die beide in der laufenden Saison für Türkgücü München in der 3. Liga zum Einsatz gekommen waren, laufen bei den Violetten auf Probe. Zudem hat Fabio Markelic sein Leih-Engagement bei Wacker Innsbruck vorzeitig beendet.

Tickets für das Match am Sonntag (14.30 Uhr) gegen Sturm Graz sind Montag - Freitag von 9 - 12 Uhr und 13 - 17 Uhr in der Geschäftsstelle des Vereins im Sportpark Klagenfurt (Südring 207) sowie am Samstag von 9 - 13 Uhr an der Kassa Nord und rund um die Uhr im Online-Shop erhältlich.

Am Spieltag öffnet die Kassa Süd um 9 Uhr, die Kassen Nord und West um 11 Uhr. Anlässlich des Muttertags erhalten alle Frauen freien Eintritt in die EM-Arena.

Foto: Richard Purgstaller