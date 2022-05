FK Austria Wien-Sportdirektor Manuel Ortlechner äußerte sich Montagabend bei Sky zu diversen Themen, wie u.a. die Bestellung von Ralf Rangnick als neuen ÖFB-Teamchef, über die violetten Talente, einen eventuellen Abgang im Sommer von Top-Torhüter Patrick Pentz und das bevorstehende, brisante Wiener Derby in der Generali-Arena - kommenden Sonntag ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.







Manuel Ortlechner (Sportdirektor FK Austria Wien)...

…über die Bestellung des neuen ÖFB-Teamchefs: „Ich finde die Entscheidung auch etwas überraschend. Es gab die Gerüchte, dass Peter Schöttel nach Manchester gereist ist. Das wurde vom ÖFB aber auf Twitter dementiert. Jetzt stellt sich heraus, dass doch etwas dran gewesen ist. Ich glaube die Entscheidung war überraschend, aber intern haben sie es sich sicher auch nicht leicht gemacht. Sie haben sich spät entschieden, was ich erfahren habe.“



…über die Entscheidung für Ralf Rangnick: „Es ist der meistdiskutierte Trainerposten in Österreich. Jeder hat auch eine Meinung dazu. Ich bin der Meinung, dass er weniger Kompromisse eingehen wird. Es ist unbestritten, dass er ein Fußballfachmann ist. Mich hat im Vorfeld die Unterscheidung Null-Eins, schwarz oder weiß irritiert. Die eine Fraktion Red Bull-Fußball, die andere Fraktion Ballbesitz- oder Positionsfußball. Mir muss jemand erklären, wo da grundsätzlich der Unterschied ist. Ich kenne die Statistik von Red Bull Salzburg. Das ist die Mannschaft, die mit Abstand den meisten Ballbesitz spielt. Somit tue ich mir schwer zu sagen, dass Salzburg keinen Ballbesitzfußball spielt. Diese Diskussion aus den letzten Wochen hat mich am meisten irritiert. Es gibt zwei Phasen: Entweder du hast den Ball oder nicht.“

"Werden in nächsten Wochen oder Monaten nächste Überraschung aus Hut zaubern"

…mit einem Fazit über seine bisherige Zeit als FAK-Sportdirektor: „Es ist unfassbar, was jeden Tag in den Trichter reinkommt. Man muss auf der Hut sein, dass man in den vielen Nachrichten und Anrufen nicht untergeht. Mit dem täglichen Druck darf man die Projekte nicht aus den Augen verlieren, die man umsetzen will. Das ist die größte Challenge. Man muss aufpassen, dass man sich dabei nicht selbst überholt. Wir haben die ersten Projekte, die wir uns ausgedacht haben, schon in die Umsetzung gebracht. Manche müssen wir noch in die Schublade geben. Großteils auch wegen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Da muss man richtig priorisieren und die Basics richtig machen. Aber es macht Riesenspaß und wir werden in den nächsten Wochen oder Monaten die nächste Überraschung aus dem Hut zaubern.“



…weiter zu seiner Arbeit als Sportdirektor: „Ich habe gelernt, in der Welt mit wenig Geld auszukommen. Das kommt mir wahrscheinlich auch am meisten zugute. Ich habe auch gelernt, dass ich mich nicht zu sehr auf nur einen Bereich konzentrieren kann oder will. Man ist auch oft dazu gezwungen, Dinge anzugreifen, die nicht primär in deinen Tätigkeitsbereich gehören. Aber das macht mir so viel Spaß, weil es auch mein Verein ist. Ich habe auch ein Faible für Dinge rund um den Verein und nicht nur für die erste Mannschaft. Ich finde den Unterbau auch sehr spannend. In Europa sind wir am siebenten Platz, wenn es um die Eigenbauspieler in der Kampfmannschaft geht. Das geht nur, wenn die Schnittstellen gut funktionieren und Durchgängigkeit gegeben ist. Auch das Frauenthema schreiben wir immer größer. Da haben wir für die nächste Saison auch einige Dinge vor. Man muss aber auch eine gewisse Geduld mitbringen. In den ersten Wochen hat sich gefühlt jeder bei mir vorgestellt. Da muss man irgendwo abwiegen, was du handeln kannst und was nicht. Nach der Reihe wollen wir gewisse Themen ausrollen.“



…über das neue Image des FK Austria Wien: „Wer mich kennt, der würde mich als jungen, progressiven und moderneren Menschen bezeichnen. Wir haben in der Bildsprache nach Außen versucht zeitgemäß zu wirken. So ein Traditionsverein wie die Austria plus das Asset Wien muss man anders ausspielen und das machen wir jetzt. Ich höre es auch von anderen Mannschaften, wie sie auf uns reflektieren. Das ist keine große Hexerei und nicht mit viel Geld verbunden. Es macht richtig Spaß das Markenprofil der Austria zu schärfen.“

Ivica Osim ist nicht mehr. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden, allen Hinterbliebenen.



Ruhe in Frieden. pic.twitter.com/iZBAUyf3A8 — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) May 1, 2022

"Jürgen Werner ist ein spezieller Fall!

…über Jürgen Werner: „Jürgen Werner ist ein spezieller Fall. Er war während meiner kompletten Profilaufbahn auch mein Berater. Er war auch auf meiner Hochzeit und wir sind befreundet. Es soll Schlimmeres passieren, dass er mit unfassbar viel Expertise und einem grandiosen Netzwerk ausgestattet zur Austria hinzustößt. Er steht mit mehreren Freunden in finanzieller Natur und auch mit Rat und Tat zur Hilfe. Wir haben ein super Verhältnis. Unsere Anschauung von Fußball deckt sich zu 97 bis 98 Prozent. Somit steht einer guten Zusammenarbeit nichts mehr im Wege.“



…über die Verletzung von Matthias Braunöder: „Ich habe die Fernsehbilder gesehen, da hat es wesentlich schlimmer als live ausgesehen. Aufgrund der MR-Untersuchung nach der Diagnose gab es doch eine Entwarnung. Dennoch ist er gefragt, wie sehr er mit diesem Schmerz umgehen kann. Je nach dem steuert sich mehr oder weniger der Tag X zu, wann er wieder aufschlägt. Ob das jetzt schon am Wochenende sein kann oder gar nicht mehr. Das liegt eher bei ihm. Er muss das handeln können. Wenn es nicht geht, soll er jetzt keinen Fehler machen. Wir haben noch mehr vor mit ihm. Auch wenn es bitter ist, aber da gibt es von unserer Seite aus Null Druck.“

"...die schlechteste Adresse sind wir nicht in Österreich"

…über die Vertragssituation von Matthias Braunöder: „Nachdem er einen Vertrag hat, gehe ich davon aus, dass er bleibt. Das wollen wir auch. Wir haben ihm auch angeboten sein Vertragspapier noch länger zu dehnen. Er ist dem Ganzen auch nicht abgeneigt. Er weiß aber auch, welcher Hype um ihn kreiert wurde. Sein Management macht das auch sehr clever. Er muss es für sich generell abwiegen, wo er sich in seiner Entwicklung sieht.

Bei uns genießt er vollstes Vertrauen und wir wollen auf ihn bauen. Würde ich mich bei ihm hineinversetzen, wäre nichts Verwerfliches dabei, das Vertragspapier weiter zu strecken. Er hat die Gewissheit, wenn nicht sofort das eintritt, was er im Kopf von seinem Management hat. Die schlechteste Adresse sind wir nicht in Österreich. Die nächsten Wochen werden das zeigen. Wir wollen das schnell über die Bühne bringen, weil wir auch Planungssicherheit haben wollen.“

"Patrick weiß Bescheid, dass wir uns auf Torhütersuche befinden"

…über Torhüter Patrick Pentz (Foto) und eine mögliche Vertragsverlängerung: „Es liegt ein sehr attraktives Angebot auf seiner Seite vor. Natürlich muss der Verein seiner Sorgfaltspflicht nachkommen und auch schauen, wo wir bleiben. Es kann passieren, dass er in ein paar Wochen etwas anderes findet. Dann stehen wir da und haben keine Alternative. Patrick weiß Bescheid, dass wir uns auf Torhütersuche befinden. Da gibt es sehr spannende Kandidaten. Wir wollen es aber primär mit ihm machen. Wir hätten einen Plan B und C. Plan D hätten wir auch noch.“



…über den kommenden Kaderumbruch im Sommer: „Wenn man weiß, dass mit Markus Suttner und Alexander Grünwald zwei Austria-Ikonen der Zehner-Dekade ihre Karrieren beenden, da wird es sicher viel Herzschmerz am letzten Spieltag geben. Dazu kommt, dass sich Florian Mader aus familiären Gründen Richtung Tirol verändern wird. Das tut mir auch sehr weh, weil er sehr gut ankam. Beim ein oder anderen Spieler bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, ob wir ihn nächstes Jahr noch begrüßen können. Jetzt müssen wir bei den vielversprechenden Talenten schauen, dass wir noch den ein oder anderen reinholen. Die Jungen brauchen trotzdem Führung. Wir können nicht nur mit 18- und 19-jährigen spielen und da werden wir keinen Erfolg haben. Wir brauchen gute Jungs mit einer sehr guten Mentalität, die hungrig sind.“



…über eine mögliche Qualifikation für den Europacup und die dadurch finanziellen Möglichkeiten: „Unabhängig von den wirtschaftlichen Mehreinnahmen, die der Europacup - speziell die Gruppenphase - mit sich bringt, ist es auch die Attraktivität des Bewerbes, dass man sich als Spieler auf einer anderen Bühne beweisen kann. Es gibt im Fußball zwei Hebel, mit denen man mehr Geld verdienen kann. Das sind Europacupeinnahmen und das andere wären Spielerverkäufe. Somit hoffen wir, dass wir in drei Wochen das Projekt Europacup realisieren können. Das wäre eine kleine Sensation, wenn ich denke, wo wir im Sommer gestartet sind. Jetzt ist es so greifbar nahe, dass wir das um jeden Preis erreichen wollen. Am Sonntag das Spiel gegen Rapid ist ein Schlüsselspiel. Es kann schon beim ein oder anderen Spieler etwas auslösen, der sich entschließt weiter hier zu bleiben oder sich in eine andere Liga verändert. Das ist ein wichtiger Faktor in den Vertragsverhandlungen.“

"Sonntag haben wir die Möglichkeit an Rapid vorbeizuziehen"

…über das anstehende Wiener Derby: „Ich fand, dass das letzte Derby schon ein Highlight in dieser Saison war. Man hat es bei den Spielern, speziell auf unserer Seite, gemerkt, dass die erste viertel Stunde der ein oder andere noch von der Kulisse beeindruckt war. Ich hoffe auch jetzt wieder auf ein attraktives Derby. Am Sonntag haben wir die Möglichkeit vorbeizuziehen. Auf der anderen Seite haben die Grünen die Möglichkeit, einen kleinen Respektabstand herstellen, was eine kleine Vorentscheidung wäre. Es ist unfassbar viel Brisanz drin bei sicherlich vollem Haus, das Wetter ist fein und gute Stimmung. Fußballfan, was willst du mehr?“

