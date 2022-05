Der erste Neuzugang für das Spieljahr 2022/23 ist perfekt. Der FC Flyeralarm Admira verpflichtet Raphael Gallé von Zweitligist FC Wacker Innsbruck ablösefrei. Der 22-jährige, offensive Mittelfeldspieler, der vor einer Woche seinen Dienstvertrag nach dem in 2. Instanz Nicht-Lizenz Erhalt der Tiroler für die 2. Liga gekündigt hatte, erhält beim derzeit Tabellenzehnten der ADMIRAL Bundesliga einen Dreijahres-Vertrag bis Sommer 2025.

"Augen zu und ab durch die Mitte bzw. weg": Der Tiroler Raphael Gallé machte vor einer Woche von seinem Ausstiegs-Recht bei Krisen-Klub FC Wacker Innsbruck Gebrauch und wechselt aus der 2. Liga zum anderen Wacker-Verein: Bundesligist FC Admira Wacker Mödling in die Südstadt.

Raphael Gallé (Foto im Dress vom FC Wacker Innsbruck beim Testspiel im vergangenen Sommer gegen den 1. FC Nürnberg) genoss seine fußballerische Ausbildung in der Tiroler Akademie. Nachdem sich der gebürtige Innsbrucker von der U15 bis zu den Profis hocharbeitete, debütierte er am 5. Mai 2017 in der 2. Liga.

Für die Tiroler absolvierte er 95 Einsätze, dabei gelangen ihm 9 Tore und 8 Assists. In der aktuellen Zweitliga-Saison absolvierte der offensive Mittelfeldspieler 20 Einsätze (je 1 Tor und Assist) für den zehnfachen Österreichischen Meister.

FC Admira-Sportdirektor Marcel Ketelaer: „Wir haben Raphael seit dem vergangenen Herbst intensiv beobachtet und sehen ihn als weiteres wichtiges Element für unser Mittelfeld. Wir hoffen, dass er seinen Weg genauso ehrgeizig und fokussiert wie bisher weitergeht und bei uns die nächsten Schritte in der Bundesliga setzen kann."

Fotocredit: IMAGo/Zink