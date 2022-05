Laut Sky Informationen steht LASK-Cheftrainer Andreas Wieland vor dem Aus. Als Nachfolger beim derzeit Tabellenachten der ADMIRAL Bundesliga soll Ex-Rapid-Coach Dietmar Kühbauer ante portas stehen.

Andreas Wieland übernahm den LASK erst im vergangenen September nach der Trennung von Chefcoach & Sportdirektor Dominik Thalhammer. Unter der Leitung des 38-Jährigen überwinterten die Oberösterreicher zwar in der Europa Conference League, in der Liga verpasste der LASK allerdings erstmals seit der Liga-Reform die Meistergruppe der Top 6.

Drei Runden vor Ende der Quali-Gruppe rangieren die Athletiker (21 Punkte) drei Zähler hinter der WSG Tirol (24) auf dem zweiten Platz im unteren Playoff, empfangen am kommenden Samstag in der Raiffeisen Arena in Pasching Verfolger TSV Hartberg (20) - ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker. Auch der FC Admira (20) und die SV Guntamatic Ried (19) sind an den Linzern dran. Die ihre restlichen drei Spiele allesamt in Oberösterreich austragen: TSV Hartberg (07.05., heim), SV Guntamatic Ried (14.05., auswärts Josko-Arena), FC Admira Wacker (Freitag, 20.05., heim).

Das Playoff, um über den "zweiten Bildungsweg" auch im dritten Jahr in Folge wieder in "Europa" dabei zu sein, ist gefährdet.

Der Burgenländer Dietmar Kühbauer wurde im November 2021 nach etwas über drei Jahren als Trainer beim SK Rapid Wien entlassen.

