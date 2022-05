Wie bereits seit Stunden gemutmaßt, ist es nun amtlich: wie per Klubaussendung vermeldet, übernimmt Dietmar Kühbauer beim LASK das Zepter vom scheidenden Chefcoach Andreas Wieland und ist nach diesem sowie zu Saisonbeginn Dominik Thalhammer damit in dieser Saison der 3. Trainer beim aktuell Tabellen-8. der ADMIRAL Bundesliga. Kühbauer war nach seiner Entlassung beim SK Rapid Wien, wo der 51-jährige Burgenländer fast drei Jahre tätig war und die Hütteldorfer in der vergangenen Saison zum Vizemeister-Titel führte, seit November 2021 vereinslos. Der Ex-ÖFB-Teamspieler unterschreibt einen Vertrag für die kommenden zwei Jahre. Zusammen mit Kühbauer kommt auch sein langjähriger Co-Trainer Manfred Nastl nach Linz.

Hat "fertig" beim LASK: der seit heute Ex-Coach Andreas Wieland, der sich am Vormittag von der Mannschaft verabschiedet hat.

Der Bundesliga erfahrene Kühbauer soll den Schwarz-Weißen aus der Stahlstadt in den verbleibenden drei Quali-Gruppen-Spielen den Playoff-Platz (die ersten zwei Ränge) sichern, damit die Linzer über den "zweiten Bildungsweg" namens Playoff auch im vierten Jahr in Folge im Europacup dabei sind.

In den restlichen drei Qualifikationsgruppen-Partien haben die Linzer noch zwei Heimspiele: kommenden Samstag gegen den TSV Hartberg - ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker - und in der letzten Runde gegen Andi Herzogs FC Flyeralaram Admira (Freitag, 20. Mai, 19 Uhr). Dazwischen liegt das ewig junge OÖ-Derby bei der SV Guntamatic Ried, die ja ebenfalls drei Trainer in dieser Saison engagierten und das Quali-Gruppen-"Hinspiel" am 2. April mit 2:0 in Pasching gewann.

LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic (li.) begrüßt den neuen Chefcoach Didi Kühbauer. Bereits der dritte hauptverantwortliche LASK-Trainer in dieser Saison.

LASK fünfte Bundesliga-Trainerstation für Kühbauer

Für "Didi" Kühbauer ist es die fünfte Station in der österreichischen Bundesliga nach FC Admira Wacker (26.04.2010 - 11.06.2013), WAC (02.09.2012 - 25.11.2015), SKN St. Pölten (01.04. - 01.10.2018) und dem SK Rapid Wien (01.10.2018 - 10.11.2021). Der SK Rapid Wien zahlte 2018 eine Ablöse von etwa 400.000 an den SKN St. Pölten, um Kühbauer aus dessen laufenden Vertrag herauszukaufen.

Kühbauer: "Physische Präsenz und Fitness wieder abrufen"

Dietmar Kühbauer, der bereits am Samstag im Heimspiel gegen den TSV Hartberg in der Linzer Coachingzone der Raiffeisen Arena stehen wird: „Aufgrund seiner physischen Präsenz und Fitness war der LASK in meiner Zeit als Bundesliga-Trainer stets einer der unangenehmsten Gegner. Diese Tugenden gilt es in der aktuellen Situation wieder abzurufen."

Der langjährige Spanien- und Deutschland-Legionär bringt viele Jahre an Erfahrung als Cheftrainer in der Bundesliga mit. Nach Stationen bei der Admira, dem WAC und St. Pölten führte er zuletzt Rapid Wien je zweimal zum Vizemeistertitel sowie in die Gruppenphase der Europa League.

Vujanovic: "Statistik gegen LASK spricht für seine Qualitäten"

LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic: „Didi Kühbauer hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er eine Mannschaft schnell erreichen und gleichzeitig auch weiterentwickeln kann. Nicht nur seine Erfolge bei Rapid, sondern alleine schon seine Statistik gegen den LASK spricht für seine Qualitäten.“

14 Mal traf Kühbauer als Trainer auf die Athletiker, achtmal ging er als Sieger vom Platz. Nur dreimal musste er eine Niederlage hinnehmen – zweimal mit Rapid und einmal mit St. Pölten.

Kühbauer und sein langjähriger Weggefährte Manfred Nastl werden bereits heute das Training leiten. Ihre Verträge laufen bis zum Ende der Saison 2023/24.

Steckbrief Didi Kühbauer

geboren am 4. April 1971 in Heiligenkreuz im Lafnitztal

Erfolge als Spieler: Meister und Cupsieger mit Rapid sowie im Finale des Europacups der Cupsieger (1996); WM-Teilnehmer (1998); 55 Spiele (5 Tore) für Österreich; Legionär in Spanien (Real Sociedad, 1997–2000) und Deutschland (VfL Wolfsburg, 2000–2002)

Meister und Cupsieger mit Rapid sowie im Finale des Europacups der Cupsieger (1996); WM-Teilnehmer (1998); 55 Spiele (5 Tore) für Österreich; Legionär in Spanien (Real Sociedad, 1997–2000) und Deutschland (VfL Wolfsburg, 2000–2002) Trainerstationen: Admira Wacker II (2008–2010), Admira Wacker (2010–2013), Wolfsberger AC (2013–2015), SKN St. Pölten (2018), SK Rapid Wien (2018–2021)

Admira Wacker II (2008–2010), Admira Wacker (2010–2013), Wolfsberger AC (2013–2015), SKN St. Pölten (2018), SK Rapid Wien (2018–2021) Erfolge als Trainer: Bundesliga-Aufstieg mit der Admira (2011), Europacup-Qualifikation mit der Admira (2012), zweimal Vizemeister und in der Europa League-Gruppenphase mit Rapid (2020, 2021)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und Pulsinger