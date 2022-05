Die heutige Meldung über Dietmar Kühbauer als neuen LASK-Chefcoach hat hohe Wellen geschlagen in der Fan-Szene des Linzer Traditionsklubs. Der 51-jährige Burgenländer polarisiert und wurde in der Klub-Aussendung der Athletiker - wir berichteten - wie folgt zitiert: „Aufgrund seiner physischen Präsenz und Fitness war der LASK in meiner Zeit als Bundesliga-Trainer stets einer der unangenehmsten Gegner. Diese Tugenden gilt es in der aktuellen Situation wieder abzurufen." Was meinen die Fans über den neuen LASK-Trainer?

Der Neo-Chefcoach des LASK - Dietmar Kühbauer- nach seinem Antrittstag beim ADMIRAL Bundesliga-Achten Dienstag-Abend als Tribünengast beim Nachtragsspiel der ADMIRAL 2. Liga zwischen dem FC Juniors OÖ und FC Liefering in seiner künftigen Heimstätte Raiffeisen Arena Pasching.

Von "Was will man damit erreichen? Die Fans provozieren? Das ist gelungen"...bis "Ihr sauft’s ja echt" oder"Ihr habts echt an Klescher?" waren die Reaktionen in den Fan-Foren der LASKler ansonsten kontrovers.

Nachfolgend weitere Kommentare.

Markus M.: "Ich gebe dem Kühbauer Mal die Chance sich zu beweisen! Schlechter kann es nicht mehr werden und wer weiß, ob es nicht funktioniert."

Walter N.: "Wahnsinn, ich gratuliere dem LASK zu dieser tollen Verpflichtung! Ich denke, dass LASK bald wieder große Erfolge feiern wird."

Ernst L.: "Der Erzfeind wird Trainer beim Lask, ich freue mich auf das 1. Heimspiel..."

Eddie K.: "Ob das gut geht? Hat mit seinen gehässigen Kommentaren gegenüber dem LASK nicht gerade für gute Voraussetzungen gesorgt. Aber wenn er Erfolg hat, kann er auch unsympathisch sein..."

Dietmar S.: "Man hat Prinzipien. Ich hab mir geschworen, dass wenn dieser Typ bei einem Verein anheuert, den ich respektiere und mich freue wenn er gewinnt, das eben nicht mehr tun werde..."

Manuel G.: "Geh schleich di. Jetzt is ma da lask unsympathisch."

Christian C.: "Er wurde ja so gehasst von den Paschinger Anhängern und jetzt dort Trainer... kannst nicht erfinden"

HeRo: "Man sollte ihm die Chance geben, und dann erst schreien nicht schon wieder vorher!"

Steyr M.: "Tief ist er gefallen der Didi."

Manuel S.: "Bald hat Don Didi die komplette Liga durch..."

Michelle E.: "Don Didi...alles alles Gute für deine neue Aufgabe beim LASK! Ganz tief im inneren bist und bleibst du grün/weiß..."

Patrick H.: "Er ist eine Legende beim SCR aber er macht sein Job so wie jeder von uns! Insofern...er weiß schon was er an Rapid hat, hatte, und die gesamte Rapid Familie wird wissen, das es so ein Spieler Nicht mehr geben wird - einfach eine Richtige Lebende Legende eben. Alles gute beim Lask. Nur nicht gegen uns..."

Hans H.: "Bitte schickt ihn wieder nach Hause ins Burgenland!"

Peter Stöger: "In der Kürze ist Didi einer, der sehr viel Feuer entfachen kann"

„Der Didi ist schon einer, der ein bisschen polarisiert und das Herz auf der Zunge trägt. Der Worst Case beim LASK ist, dass man wirklich noch gegen den Abstieg kämpfen muss. Im Best Case kann man ins internationale Geschäft kommen. In der Kürze ist er einer, der sehr viel Feuer entfachen kann und ein Fußball-Fachmann ist. Das kann gut funktionieren“, sagte Peter Stöger im Rahmen der Champions-League-Sendung bei Sky Sport Austria.

Foto: Albert Mikovits/pictureshooting.at