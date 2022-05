Einen Tag nach der Verpflichtung von Chefcoach Dietmar Kühbauer als Nachfolger vom entlassenen Andreas Wieland folgt eine Schockmeldung beim LASK: wie der aktuell ADMIRAL Bundesliga-Achte am Mittwochnachmittag in einer Presseaussendung mitteilte, fällt LASK-Innenverteidiger Yannis Letard längerfristig aus. Der 23-jährige Franzose zog sich am vergangenen Wochenende eine Trainingsverletzung zu. Nun steht die Diagnose fest: Kreuzbandriss im linken Knie. Der Innenverteidiger, der im vergangenen Sommer vom FC St. Gallen zu den Linzern kam, werde damit voraussichtlich bis zum Spätherbst ausfallen.

Aufgrund der Schwere der Verletzung ist mit einem mehrmonatigen Ausfall zu rechnen, der voraussichtlich bis zum Spätherbst andauern wird. Der LASK wünscht Yannis Letard in der Klubaussendung "gute Besserung und eine möglichst schnelle Genesung."

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at