Er ist einer der Saison-Aufsteiger beim FC Red Bull Salzburg, der im "Bullenstall" den nächsten "Sprung" machte und mit 21 Jahren sein zweites Double mit Meisterschaft & ÖFB-Cup-Sieg feierte: Nicolas Seiwald. Der 21-jährige Kuchler, der am 12. November 2021 auch sein Debüt im ÖFB-Nationalteam unter Franco Foda feierte, gab bei Sky Interessantes preis. Auch Sky-Experte Alfred Tatar äußerte sich über aktuelle Fußball-Themen, inkl. über Nicolas Seiwald, RB Salzburg, Neo-Teamchef Ralf Rangnick und Neo-LASK-Chefcoach Dietmar Kühbauer...."er wird Spielern mitgeben, mit Messer zwischen Zähnen zu kämpfen."







Seiwald: „Selbstverständlich ist es nicht“

Nicolas Seiwald (FC Red Bull Salzburg):

…über das gewonnene ÖFB-Cup-Finale und die strittige Elfmetersituation für Ried beim Stand von 2:0 für Salzburg: „Im Endeffekt müssen wir das Spiel schon früher entscheiden, dann spricht man gar nicht mehr über diese Situation, aber trotzdem war das 3:0 - im Nachhinein betrachtet - verdient.“



…zum damit verbundenen Double-Gewinn: „Dafür muss man dankbar und demütig sein. Auch wenn das Double in Salzburg sicher immer das Ziel ist, ist es nicht selbstverständlich. Aber man darf natürlich nicht zufrieden sein und ich möchte mehr.“



…über die Feierlichkeiten danach: „Zuerst wurde schon auf dem Spielfeld angestoßen, dann noch in der Kabine weitergefeiert und zum Schluss mit der Mannschaft in Salzburg weiter gefeiert. Die zwei trainingsfreien Tage haben wir uns somit verdient und ich persönlich brauche sie auch, um zu regenerieren.“



…zum Thema Motivation für die letzten drei Spiele, nach dem bereits fixierten Double: „Ich denke, dass jeder bereit sein wird, die drei Spiele zu absolvieren und die Saison möglichst mit neun Punkten abzuschließen. Jeder will sich noch zeigen, spielen und auch gewinnen. Weil es macht einfach Spaß, Spiele zu gewinnen. Nein, wir wollen jedes Spiel gewinnen und so gehen wir auch in die Partien rein.“

"...er hat mir beigebracht, auch wenn es gegen große Gegner geht... sind auch nur Fußballer"

…über Mitspieler Zlatko Junuzovic: „Für mich war er, vor allem am Anfang, die wichtigste Ansprechperson. Ich habe immer Fragen stellen können und er hat immer eine Antwort gehabt. Ich bin dankbar, dass er mir so geholfen hat, auch am Platz. So einen braucht man. Er hat mir beigebracht, auch wenn es gegen große Gegner geht, dass das auch nur Fußballer sind und die auch keine unglaublichen Dinge machen können. Sondern, dass man ruhig bleibt und trotzdem sein Spiel spielt.“

…über seine persönlichen Leistungen in dieser Saison: „Erwarten konnte man sowas nicht. Natürlich war es ein Wunsch und ein Ziel, dass man in dieser Saison Stammspieler wird. Aber dass es so schnell geht, hätte ich selbst nicht erwartet. Und dass ich Nationalteamspieler werde, wir das Double holen und so gut wie alles gelaufen ist, ist super und überragend, aber erwarten kann man sowas nicht.“



…über weiteres Potential: „Ich will meine Stärken noch verbessern und es kann ja vielleicht auch noch Torgefahr dazukommen.“



…zu seinem Weg vom FC Liefering zum FC Red Bull Salzburg und auf die Frage, ob ihm dieser Weg dabei geholfen hat: „Ich denke, dass mir dieser Weg es sicher leichter gemacht hat, dass ich die Spielweise und die Philosophie von Red Bull schon so früh erfahren hab dürfen. Hat mir sicher geholfen.“



…weiter zu diesem Weg: „Ich hoffe, dass ich damit auch Vorbild für junge Spieler sein kann, die jetzt zu Liefering kommen und über diese Station den Sprung zu den Profis schaffen wollen.“



…angesprochen auf seine ruhige Art und seine Demut: „Ist vielleicht auch eine Stärke von mir, auch auf dem Platz, dass ich die Ruhe habe.“



…über Neo-Teamchef Ralf Rangnick und die Diskussionen, ob er jetzt Red Bull-Fußball spielen lassen wird: „Frag ich mich natürlich auch. Er nimmt sicher Veränderungen vor. Man kennt ja seine Spielphilosophie und kennt seine Spielidee. Ob er die umsetzt und wie er sie umsetzt, wird man spätestens im Juni sehen. Wird interessant, wie es sich entwickelt.“



…angesprochen auf seine Zukunft und auf die Frage, ob er in seinem Vertrag - der bis 2024 läuft – eine Ausstiegsklausel hat: „Nein, die habe ich nicht. Ich habe noch Vertrag bis 2024 und fühle mich da auch wohl. In Salzburg hat man die besten Voraussetzungen und von daher: viel zu verbessern gibt es da ja nicht.“

"War natürlich kapitaler Unsinn - wurde eines Besseren belehrt"

Alfred Tatar (Sky Experte):

…zum ÖFB-Cup-Titel der Salzburger: „Die große Überraschung aus Rieder Sicht ist ausgeblieben, weil in den entscheidenden Spielmomenten die Kugel auf die Seite der Salzburger gefallen ist. Durch die Situation beim Handspiel hätte es vielleicht nochmals knapp werden können, aber letztlich hat sich Salzburg doch sehr verdient durchgesetzt. Sie sind einfach in Österreich nicht zu biegen.“



…angesprochen auf seine letztjährigen Aussagen, dass Salzburg unter Jaissle nicht Meister wird: „War natürlich ein kapitaler Unsinn. Ich konnte diese Trainerentscheidung nicht nachvollziehen, aus anderen Gründen, aber ich bin froh, dass ich eines Besseren belehrt wurde.“



…zum FC Red Bull Salzburg: „Was bei diesem Fußballverein herausragend gemacht wir – man sieht es auch klar am Beispiel Nicolas Seiwald – es gibt eine Entwicklungsphilosophie, die vor allem über den Nachwuchs kommt. Da werden die individuellen Stärken des einzelnen Spielers herausgearbeitet. Und bei den Profis wird dann vor allem das Team entwickelt.“



…über Potential bei Nicolas Seiwald: „Bei der Robustheit kann er sicher noch stärker werden. Da gibt es noch Möglichkeiten. Und auf seiner Position – hat er auch selbst thematisiert - sollte man im Jahr für sechs, sieben, acht Tore gut sein. Da muss er noch hin. Dann steht ihm eine große Karriere offen.“

"Hoffe, dass wir jetzt endlich zu einer WM fahren. Die EM ist ja mittlerweile Breitenfußball“

…zur Teamchefbestellung von Ralf Rangnick: "Ich hoffe, dass wir jetzt endlich zu einer WM fahren. Die EM ist ja mittlerweile Breitenfußball, die Hälfte der Verbände in Europa ist ja schon dabei. Ist dann nicht mehr die Creme de la Creme. Aber bei der WM qualifizieren sich aus Europa nur 13 Verbände. Da dabei zu sein, ist schon ein Markenzeichen und ein Ziel, welches es endlich zu verwirklichen gilt.“

"Kühbauer wird Spielern mitgeben, mit Messer zwischen Zähnen zu kämpfen"

…über Neo-LASK-Trainer Dietmar Kühbauer und seinen Wechsel zum LASK: „Kann ich nachvollziehen. Weil ich glaube, dass in diesem Fall der Herr Gruber den Eindruck hat, dass mit Andi Wieland die Luft draußen ist und er nicht mehr in der Lage ist, das Team so aufzublasen, dass sie am Wochenende mit dem Messer zwischen den Zähnen kämpfen. Das wird der Kühbauer sicherlich seinen Spielern mitgeben.“

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty