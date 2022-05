In der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga, der drittletzten in der Qualifikationsgruppe, gastiert die SV Guntamatic Ried am Samstag, den 7. Mai, auswärts beim SCR Altach - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Es ist das "Kellerduell": das Schlusslicht aus Vorarlberg (15 Punkte) und den Tabellenvorletzten aus dem Innviertel (19) trennen vier Zähler. Mit einem Sieg würden die Wikinger vorzeitig den Klassenerhalt sichern.

Die Wikinger

Die SV Guntamatic Ried trennte sich in der vergangenen Runde vom FC Flyeralarm Admira in der Josko Arena mit einem 1:1. Die Elf von Chefcoach Christian Heinle hat jetzt 19 Punkte auf dem Konto und ist damit Fünfter in der Qualifikationsgruppe. Im Cupfinale in Klagenfurt musste sich Ried am Sonntag Red Bull Salzburg mit 0:3 geschlagen geben.

SVR-Kicker Philipp Pomer (Foto): „Das Cupfinale war von Beginn an sehr kampfbetont. Wir haben gewusst, dass wir über Zweikämpfe ins Spiel finden müssen und das ist uns zum Teil auch gut gelungen. Der Gegentreffer war natürlich ein Rückschlag. Gegen Salzburg ist es dann nicht einfach, wieder zurück ins Spiel zu kommen. Alles in allem war es ein verdienter Sieg von Salzburg. Wir hätten unsere Chancen besser verwerten müssen, auch das Spielglück fehlte und die Schiedsrichterentscheidungen waren nicht auf unserer Seite. Ich glaube, dass wir in diesem Match und auch gegen die Admira gezeigt haben, dass wir selbstbewusst und mutig in die Spiele gehen, egal gegen wen wir spielen. Und so werden wir auch nach Altach fahren.“

Nach dem ÖFB-Cup-Finale das nächste "Finale" in der Liga

SVR-Cheftrainer Christian Heinle: „Wir haben schon gegen die Admira eine super 2. Halbzeit gespielt und das Stadion mitgerissen. Im Cupfinale in Klagenfurt hat sich der gesamte Verein teuer verkauft. Es war unglaublich, wie uns die Fans nach vorne gepeitscht haben. Leider hat uns das Spielglück gefehlt und auch einige Entscheidungen waren nicht für uns. Man hat aber in den beiden Spielen gesehen, in welche Richtung es geht. Jetzt folgt das Endspiel in der Liga gegen Altach.“

Der Gegner SCR Altach

Die Rheindorfer verloren in der vergangenen Runde auswärts beim TSV Hartberg klar mit 0:4 und nehmen mit 15 Punkten den letzten Tabellenplatz in der Qualifikationsgruppe ein.

Philipp Pomer: „Wir wollen in Altach den Klassenerhalt fixieren. Wir gehen in dieses Spiel, um drei Punkte nach Ried zu holen. Hinten muss die Null stehen und vorne müssen wir die Chancen, die wir auch in diesem Spiel wieder haben werden, konsequent nutzen. Ich erwarte mir eine eher defensive Altacher Mannschaft. Wir werden in diesem Spiel wieder mehr Ballbesitz haben.“

Christian Heinle: „In den vergangenen 14 Tagen waren wir jeden Tag auf Vollspannung. Auch jetzt haben wir relativ wenig Zeit vor dem Altach-Spiel. Montag und Dienstag hatten die Spieler frei. Wir werden aus dem Cupspiel herausarbeiten, was für unsere kurzfristige Entwicklung für das Match in Altach wichtig ist. In den drei Trainingstagen bis Freitag werden wir uns dann bestmöglich auf Altach vorbereiten. Die Altacher sind sehr gut in die Qualigruppe gestartet und haben dabei Selbstvertrauen getankt. Jetzt sind sie nach dem 0:4 in Hartberg auch wieder in einer schwierigen Phase.

Sie wissen, dass sie eine Riesenchance haben und uns mit einem Sieg näher rücken können. Aber auch wir wissen, dass wir mit einem Sieg alles entscheiden können. Insofern ist das jetzt ein echtes Endspiel. Die Altacher werden ihr bewährtes Spiel spielen, über den Kampf kommen und von Beginn an versuchen, ihre Fans mitzunehmen. Welche Qualitäten sie haben, haben sie schon einige Male gezeigt. Mit dem Schwung aus den letzten beiden Spielen fahren wir aber mit dem nötigen Selbstvertrauen nach Altach. Wir wissen, dass wir das Spiel gewinnen können und das wollen wir auch erzwingen.“

𝐀𝐛 𝒊𝒏𝒔 𝑺𝒕𝒂𝒅𝒊𝒐𝒏! 🖤



Wir bündeln unsere Kräfte im Kampf um den Klassenerhalt: Beim Spiel gegen die @svried1912 rufen wir alle SCRA-Fans auf, ins Stadion zu kommen und unser Team zu unterstützen. 𝐃𝐞𝐫 𝐄𝐢𝐧𝐭𝐫𝐢𝐭𝐭 𝐢𝐬𝐭 𝐟𝐫𝐞𝐢! ‼️



ℹ https://t.co/6JGrRFuqFd pic.twitter.com/8zcuiSNQ8s — SCR Altach (@SCRAltach) April 28, 2022

Das letzte Aufeinandertreffen

Zuletzt trafen die SV Guntamatic Ried und der SCR Altach in der 24. Runde am 19. März in Ried aufeinander. Die Magnin-Elf siegte durch Tore von Mickaël Nanizayamo (64.) und LASK-Leihspieler Christoph Monschein (82.) mit 2:1, Gegentreffer Julian Wießmeier (43., Elfer). In der 18. Runde am 11. Dezember 2021 war die SV Ried zuhause mit 2:1 erfolgreich. Seifedin Chabbi (12.) und Ante Bajic (91.) trafen, für Altach David Bumberger (55.). Das erste Spiel in dieser Saison am 12. September 2021 in Vorarlberg endete 1:1 – mit Treffern vom Ex-Rieder Atdhe Nuhiu (24.) für Altach und Stefan Nutz (1.) für Ried.

Die Zahlen zum Spiel

Zwischen der SV Guntamatic Ried und dem SCR Altach gab es bisher 31 Bundesliga-Duelle: 16 Siege SVR, 9 SCRA bei sechs Remis. Torverhältnis 50:35 für Ried.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sportbilder.at