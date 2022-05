Der Sportklub Austria Klagenfurt, nach 29 Runden Sechster der ADMIRAL Bundesliga setzt weiter auf einen Mittelfeldspieler: Fabian Miesenböck. In Absprache mit dem 28-jährigen Linksbeiner strichen Geschäftsführer Harald Gärtner & Sportdirektor Matthias Imhof eine vereinsseitige Option aus dem bestehenden Vertrag, die eine Fortsetzung der Zusammenarbeit über den Sommer hinaus an eine bestimmte Anzahl an Einsätzen gekoppelt hatte. Das Arbeitspapier des 1,73-Meter großen, gebürtigen Klagenfurters, wurde damit vorzeitig bis zum 30. Juni 2023 verlängert.

Sportdirektor Imhof: „Leider hatte sich ‚Miese‘ gleich zu Beginn der laufenden Saison schwerwiegend verletzt. Er musste mehrere Monate pausieren und um ihm in der Reha-Phase den Druck zu nehmen, haben wir diese Entscheidung getroffen. Es war uns wichtig, dass er sich darauf konzentrieren kann, wieder richtig fit zu werden. Dafür hat er hart gearbeitet und wir freuen uns darüber, dass er den Anschluss geschafft hat und schon wieder am Platz stand."

Miesenböck war im Alter von sechs Jahren beim damaligen FC Kärnten eingetreten, durchlief den gesamten Nachwuchs und schaffte den Sprung in die Kampfmannschaft. Nach Stationen beim LASK, SC Wiener Neustadt, in der Slowakei bei Spartak Trnava und Mattersburg kehrte der Kärntner im Winter 2020 nach Waidmannsdorf zurück und hatte seinen Anteil am Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga.

"Austria ist mein Herzensverein"

„Es bedeutet mir sehr viel, dass die Austria mir in einer sehr schweren Phase entgegengekommen ist und den Vertrag verlängert hat. Das hat mich irrsinnig gefreut und mir einmal mehr gezeigt, was ich an diesem Verein habe“, so Miesenböck, der betont: „Die Austria ist mein Herzensverein, hier bin ich groß geworden und ich erinnere mich gut daran, dass ich als kleiner Bub fast jeden Tag am Stadion war. Es gab immer eine besondere Verbindung und ich bin stolz darauf, in der Bundesliga für diesen Klub spielen zu dürfen.“

In der Meisterrunde stehen noch drei Runden aus, es geht am Sonntag zu Hause gegen den neuen Vizemeister SK Sturm Graz - ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - und Austria Wien (15. Mai) sowie zum Abschluss zu Double-Gewinner RB Salzburg (21. Mai). „Wir wollen so viele Punkte wie möglich mitnehmen und sollte es dann für einen internationalen Startplatz reichen, würde sich für jeden Einzelnen von uns ein großer Traum erfüllen. Und nach dem Klassenerhalt ist das auch ein Ziel, das wir uns als Mannschaft gesetzt haben“, stellt Miesenböck fest.

Miese bleibt!



Der Vertrag von Fabian Miesenböck wurde vorzeitig bis 2023 verlängert.



Alle Infos dazu: https://t.co/F76jT8HD3t#SKA #miesenboeck2023 pic.twitter.com/K0Rm9nxhx4 — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) May 4, 2022

Der Allrounder, der es verletzungsbedingt in dieser Saison nur auf 4 Bundesligaspiele und dabei 164 Einsatzminuten brachte, kann auf dem linken Flügel sowohl in der Defensive als auch in der Offensive zum Einsatz spielen.

Miesenböck hat sich über die laufende Spielzeit hinaus viel vorgenommen. „In der kommenden Saison greife ich neu an, die Verletzungsgeschichte ist endgültig abgehakt und es ist mein Anspruch, mich wieder in die Mannschaft zu spielen, konstant und von Beginn an am Platz zu stehen und meine Leistung zu bringen, um das Vertrauen zurückzugeben, das der Verein in mich gesetzt hat.“

