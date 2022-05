Die WSG Tirol und Ferdinand Oswald binden sich für zumindest weitere zwei Jahre. Der 31-Jährige verlängert beim ADMIRAL Bundesligisten bis 2024, Option inklusive.

Ferdinand Oswald unterschreibt seine Vertragsverlängerung (mit Option) bei der WSG Tirol

Die WSG Tirol freut sich, mit Ferdinand Oswald ihren Langzeit-Kapitän für zwei weitere Jahre an die Wattener Sportgemeinschaft binden zu können. Der laufende Vertrag mit dem 31-jährigen Einsergoalie, der seit 2014 ununterbrochen in Wattens spielt und in der laufenden Saison mit 22 Startelf-Einsätzen und zahlreichen Paraden wesentlich zum Erreichen des Saisonziels Klassenerhalt beigetragen hat, wurde bis 2024 verlängert – mit Option zur Fortsetzung.

Statements:

Stefan Köck (WSG-Sportdirektor): „Wir freuen uns, dass der Kapitän weiter an Bord bleibt. Ferdi ist ein absoluter Führungsspieler. Ich schätze ihn als Sportler und als Mensch. Wir haben die Verlängerung gestern finalisiert. Wir gehen seit der Regionalliga bereits gemeinsame Wege. Ich bin sehr froh, dass Ferdi mit uns den Weg weitergeht. Wenn ich die gemeinsame Zeit Revue passieren lasse, dann hat er uns weit mehr gebracht, als er uns gekostet hat.“

Ferdinand Oswald: „Jeder weiß, dass ich den Verein im Herzen trage, mich hier unheimlich wohl fühle. Tirol ist für meine Familie und mich zur Heimat geworden, speziell Wattens. Deswegen war es für mich auch keine Frage, ob ich hierbleibe. Ich freue mich auf die kommenden zwei Jahre und hoffe, dass wir einen ähnlichen Erfolg haben wie zuletzt. Gestern Abend habe ich mir mal so für mich überlegt, was wir hier alles bereits erreicht haben. Schon Wahnsinn. Ich bin froh, dass ich ein Teil davon war und noch weiter sein darf.“